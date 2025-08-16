Βασίλης Μπισμπίκης: Οι ερωτικές ευχές για τη γιορτή της αγαπημένης του Δέσποινας

Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, η Δέσποινα Βανδή γιόρτασε την ονομαστική της γιορτή, λαμβάνοντας αμέτρητες ευχές από τους θαυμαστές και τους φίλους της, αλλα και από αγαπημένα της πρόσωπα. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Βασίλης Μπισμπίκης, ο οποίος δεν κρύβει τον έρωτα του.

Η ανάρτηση του Βασίλη Μπισμπίκη

«Ξημερώνει στην καρδιά μου η αγάπη σου, αστέρι μου… Χρόνια σου πολλά», έγραψε ο Βασίλης Μπισμπίκης στην ανάρτηση που έκανε στο Instagram το πρωί του Σαββάτου.

Δέσποινα Βανδή: Ευχαριστεί τους φίλους της για τις ευχές

Με ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Δέσποινα Βανδή θέλησε να ευχαριστήσει τους διαδικτυακούς της φίλους για τις ευχές που έλαβε για την ονομαστική της εορτή, στέλνοντας με τη σειρά της τις δικές της ευχές ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

«Χρόνια πολλά παιδιά, με υγεία, αγάπη, χαρές μόνο σε όσους και όσες γιορτάζουν και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ για τις χιλιάδες ευχές που μου στέλνετε. Όπου και να είστε να περνάτε πανέμορφα.

Εγώ είμαι στην Κρήτη, ξέρετε ότι είναι ένας τόπος που αγαπώ πολύ.

Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού σας εύχομαι και του χρόνου να είμαστε γεροί να ανταλλάξουμε και πάλι ευχές» είπε.

Δέσποινα Βανδή – Βασίλης Μπισμπίκης

Η αγαπημένη τραγουδίστρια απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στην αγαπημένη της Κρήτη, στο πλευρό του συντρόφου της, Βασίλη Μπισμπίκη.

Το ζευγάρι, που δεν κρύβει πλέον τον έρωτά του, φαίνεται να απολαμβάνει τις κοινές του στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον που προσφέρει η κρητική φύση. Οι αναρτήσεις τους αποκαλύπτουν τον βαθύ δεσμό που τους ενώνει, με τους fans τους να τους εύχονται «να είναι πάντα ευτυχισμένοι».