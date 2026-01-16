Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά τη Μέλπω Ζαρόκωστα με τις δέουσες τιμές- «Ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια»

Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά την αγαπημένη ηθοποιό Μέλπω Ζαρόκωστα, η οποία «έφυγε» από τη ζωή την Παρασκευή, 16 Ιανουαρίου, σε ηλικία 93 ετών.

Σε ανάρτηση της στο Instagram, η ελληνική εταιρεία παραγωγής ταινιών, έκανε λόγο για μια ηθοποιό με ήθος και αξιοπρέπεια, ενώ εξήρε και τις ερμηνείες της που έγραψαν ιστορία: από την «Βίλλα των Οργίων» μέχρι το νουάρ «Όταν η Πόλις Πεθαίνει».

Την δημοσίευση συνόδευσε ένα συγκινητικό βίντεο με στιγμιότυπα από τις ερμηνείες της εκλιπούσας ηθοποιού.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Φίνος Φιλμ

Ένα ακόμη αντίο — κι αυτό με μεγάλη δυσκολία

Αποχαιρετούμε σήμερα την πιο αριστοκρατική και φίνα παρουσία που πέρασε από τα πλατό της Finos Film, την αγαπημένη Μέλπω Ζαρόκωστα, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών.

Μια πολυσχιδής καλλιτέχνις, με ήθος, αξιοπρέπεια και βαθιά καλλιέργεια, που διέπρεψε όχι μόνο ως ηθοποιός, αλλά και ως συγγραφέας και στιχουργός, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στις καρδιές μας θα μείνουν για πάντα οι ερμηνείες της στις δεκατρείς ταινίες που γύρισε με τη Φίνος Φιλμ. Aπό τις πασίγνωστες κωμωδίες «Η Βίλλα των Οργίων», «Η Γυναίκα μου Τρελάθηκε» και «Μια Τρελλή Τρελλή Σαραντάρα», μέχρι τα κλασικά νουάρ «Ο Θάνατος θα Ξανάρθει» και «Όταν η Πόλις Πεθαίνει» — η Μέλπω Ζαρόκωστα έντυνε πάντα τις ταινίες του Φίνου με ποιότητα, γοητεία και αληθινή φινέτσα.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια της.

Μια σημαντική καλλιτεχνική πορεία

Η Μέλπω Ζαρόκωστα γεννήθηκε στον Πειραιά στα 1933. Μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο μετανάστευσε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και κατόπιν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater.

Στην Αυστραλία, όπου έμεινε για έντεκα ολόκληρα χρόνια, ξεκίνησε την καριέρα της στην υποκριτική, αναλαμβάνοντας πρωταγωνιστικούς ρόλους σε παραστάσεις όπως η «Αντιγόνη» του Ζαν Ανούιγ.

Το 1957 παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη, και μετακόμισε μαζί του Λονδίνο. Ωστόσο, λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ελλάδα μετά από μόλις ένα χρόνο, το 1958.

Η παραμονή της στην πρωτεύουσα έφερε μια σειρά από συνεργασίες, όπως με τον θίασο του του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε και τον δεύτερο σύζυγο της, τον ηθοποιό Βίκτορα Παγουλάτο με τον οποίο και απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.

Εκτός της θεατρικής τέχνης, η Μέλπω Ζαρακώστα ασχολήθηκε με τη μετάφραση και διασκευή έργων για το θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση.

Έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο, το Φροντιστήριο Γυναικών, στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και το Νίκο Απέργη.

Υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960, μέλος του Δ.Σ. από το 1990 και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001.