Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα

Η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή από μέλη της οικογένειάς της, που την «αποχαιρέτησαν» με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ο μόνος άνθρωπος στην οικογένεια που ειχε καταλάβει την ελάχιστη αυτοεκτίμηση μου και δήλωνε θαυμάστρια μου. Γι αυτο την αγαπουσα πολύ. Ηταν παντρεμένη με τον θείο μου τον Βίκτωρα Παγουλάτο που επισης κι εκεινος μου στάθηκε σε δύσκολες στιγμές. Απο αυτόν τον γάμο γεννήθηκε το μοναδικό της παιδι και ξάδερφος μου ο Αλεξανδρος».

Την δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε και ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Facebook.

«Με βαθύτατη θλίψη πριν απο λίγο μάθαμε απο τον αγαπημένο της γυιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση απο την ζωή της πολυαγαπημενης μας σπουδαίας ηθοποιου , αγωνιστριας, σπουδαίας μεταφράστριας παμπολλων έργων…Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε πάμπολλες υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση..Οσοι την γνωρίσαμε και απο το θεατρο και δουλέψαμε μαζι της ζησαμε το πάθος και την αγαπη της για το θέατρο. ΜΕΛΠΩ ΜΟΥ σ.ευχαριστω που με τιμησες με μια μεγάλη φιλία.Θα σε αγάπαμε παντα… Σε νεα αναρτηση θα αναφέρουμε ποτε και που θα γινει η έξοδιος ακολουθία».