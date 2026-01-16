Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα
Η γνωστή ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
Η αγαπημένη ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα «έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
Η είδηση έγινε γνωστή από μέλη της οικογένειάς της, που την «αποχαιρέτησαν» με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Ο μόνος άνθρωπος στην οικογένεια που ειχε καταλάβει την ελάχιστη αυτοεκτίμηση μου και δήλωνε θαυμάστρια μου. Γι αυτο την αγαπουσα πολύ. Ηταν παντρεμένη με τον θείο μου τον Βίκτωρα Παγουλάτο που επισης κι εκεινος μου στάθηκε σε δύσκολες στιγμές. Απο αυτόν τον γάμο γεννήθηκε το μοναδικό της παιδι και ξάδερφος μου ο Αλεξανδρος».
Την δυσάρεστη είδηση επιβεβαίωσε και ο Σπύρος Μπιμπίλας με ανάρτησή του στο Facebook.
«Με βαθύτατη θλίψη πριν απο λίγο μάθαμε απο τον αγαπημένο της γυιο Αλέξανδρο Παγουλάτο την αποχώρηση απο την ζωή της πολυαγαπημενης μας σπουδαίας ηθοποιου , αγωνιστριας, σπουδαίας μεταφράστριας παμπολλων έργων…Δίπλα σε όλους τους αγώνες των ηθοποιών η αγαπημένη μας φίλη που άφησε το αποτύπωμα της σε πάμπολλες υπέροχους ρόλους στον κινηματογράφο και την τηλεόραση..Οσοι την γνωρίσαμε και απο το θεατρο και δουλέψαμε μαζι της ζησαμε το πάθος και την αγαπη της για το θέατρο. ΜΕΛΠΩ ΜΟΥ σ.ευχαριστω που με τιμησες με μια μεγάλη φιλία.Θα σε αγάπαμε παντα… Σε νεα αναρτηση θα αναφέρουμε ποτε και που θα γινει η έξοδιος ακολουθία».
Ποια ήταν η Μέλπω Ζαρόκωστα
Η Μέλπω Ζαρόκωστα γεννήθηκε στον Πειραιά στα 1933. Μετά τον Πόλεμο, μετανάστευσε για λίγο καιρό στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και κατόπιν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπου σπούδασε θέατρο στο Metropolitan Theater και στη σχολή ραδιοφωνικών σπουδών Canandale σκηνοθεσία, σενάριο και υποκριτική.
Έμεινε εκεί 11 χρόνια και ξεκίνησε την καλλιτεχνική της καριέρα στην τηλεόραση και το θέατρο. Ερμήνευσε στο Σίδνεϊ την Αντιγόνη του Ζαν Ανούιγ, επίσης την Εκάβη στα ελληνικά για την ελληνική παροικία. Το 1957 παντρεύτηκε τον πρώτο της σύζυγο, τον πιανίστα Ανδρέα Διαμαντίδη, και μετέβη μαζί του Λονδίνο, όπου και έμειναν για έναν χρόνο. Λόγω οικογενειακών υποχρεώσεων επέστρεψε στην Ελλάδα το 1958.
Σχεδόν ταυτόχρονα με την επιστροφή στην Αθήνα, ξεκίνησε και τη συνεργασία της με τον θίασο του Λάμπρου Κωνσταντάρα. Εκεί γνώρισε και τον μετέπειτα δεύτερο σύζυγο της ηθοποιό και σκηνοθέτη Βίκτορα Παγουλάτο με τον οποίο και απέκτησαν έναν γιο, τον Αλέξανδρο.
Ασχολήθηκε με τη μετάφραση και διασκευή έργων για το θέατρο, ραδιόφωνο και τηλεόραση. Έγραψε το πρώτο της θεατρικό έργο, το Φροντιστήριο Γυναικών, στο οποίο και συμπρωταγωνίστησε με τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τη Νόρα Βαλσάμη και το Νίκο Απέργη. Έκτοτε αρκετά δικά της έργα έχουν παρουσιαστεί στην Αθήνα και την επαρχία.
Υπήρξε το πρώτο γυναικείο μέλος της Εταιρείας Ελλήνων Θεατρικών Συγγραφέων από το 1960, μέλος του Δ.Σ. από το 1990 και Πρόεδρος της Εταιρείας από το 1999 έως το 2001.
Στο ευρή κοινό έγινε γνωστή μέσα από ρόλους σε επιτυχημένες ταινίες της «χρυσής εποχής» του ελληνικού κινηματογράφου: Το ξύλο βγήκε από το παράδεισο, Υπάρχει και φιλότιμο, Η γυναίκα μου τρελάθηκε, Η βίλα των οργίων, Κάτι κουρασμένα παλικάρια, Μια τρελή τρελή σαραντάρα, Ένα αστείο κορίτσι, Τα τσακάλια και αρκετές ακόμα.
Στην τηλεόραση εμφανίστηκε σε αρκετές γνωστές σειρές, όπως Οι τρεις Χάριτες, Το κόκκινο δωμάτιο, Ευτυχισμένη μαζί, Μην αρχίζεις την μουρμούρα.
Τελευταίες της εμφανίσεις ήταν στη σειρά Αστέρας Ραχούλας και στην ταινία Glabra.
Τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε διάφορα προβλήματα υγείας, ενώ διέμενε στο Γηροκομείο Αθηνών. Μάλιστα, τον περασμένο Σεπτέμβριο χρειάστηκε να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο νοσηλείας προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβές το πρόβλημα υγείας που την ταλαιπωρεί.
Το Σπίτι των Ηθοποιών την αποχαιρέτησε με μια ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
