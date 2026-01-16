Μέλπω Ζαρόκωστα: Τι έλεγε στην τελευταία συνέντευξη της από το Γηροκομείο Αθηνών

Τον Δεκέμβριου του 2024, οι ειδήσεις του ALPHA και η δημοσιογράφος Ρένα Κουβελιώτη συνάντησαν τη σπουδαία ηθοποιό στο Γηροκομείο Αθηνών. Ήταν από τις σπάνιες φορές που η ηθοποιός Μέλπω Ζαρόκωστα είχε μιλήσει για τη ζωή της μέσα στο γηροοκομείο.

Μέλπω Ζαρκόκωστα: «Έχω γευτεί πολύ ωραία πράγματα»

«Αισθάνομαι πολύ συγκινημένη. Έχω γευτεί πολύ ωραία πράγματα, δεν πρέπει να παραπονιέμαι και δεν παραπονιέμαι. Πες μου, πώς μπορείς να ζήσεις ευτυχισμένος, όταν τα παιδιά σου δεν έχουν πετύχει στη ζωή τους;», εξομολογήθηκε πριν περίπου1 χρόνο, η Μέλπω Ζαρόκωστα.

«Ήταν ωραία χρόνια. Είχα ερωτευτεί πολλούς συμπρωταγωνιστές μου, οι τρεις από αυτούς πεθάνανε», παραδέχθηκε με χαμόγελο η ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ έκανε και το κομπλιμέντο της προς τη δημοσιογράφο για το χαμόγελό της.

«Έχεις ένα γλυκό χαμόγελο και αυτό είναι μεγάλο ατού, να το ξέρεις», της είπε χαρακτηριστικά η Μέλπω Ζαρόκωστα.

Τα προβλήματα υγείας πριν φύγει από τη ζωή

Πριν λίγους μήνες ο γιος της, Αλέξανδρος, είχε μιλήσει στην εκπομπή «Buongiorno» του MEGA και είχε πει για τη μητέρα του:

«Μετά την περιπέτεια την καλοκαιρινή και τα προβλήματα στο γαστρεντερικό σύστημα, κυρίως στη χολή, επανήλθε φυσιολογικά. Είναι κουρασμένη, φυσικά, η γυναίκα σε αυτή την ηλικία.

Έχει επιστρέψει στο γηροκομείο και είναι εντάξει…

Είναι μεγάλη γυναίκα, έχει αγκυλώσεις, θέλει φροντίδα. Αναγνωρίζει τα οικεία της πρόσωπα, χαμογελάει αλλά κοιμάται τις περισσότερες ώρες, έχει προβλήματα στο νευρικό σύστημα, έχει ένα επίπεδο άνοιας, δεν περπατάει, έχει φθορά σε όλα τα όργανα, αλλά το γηροκομείο είναι ένας χώρος που της είναι πολύ ευχάριστος. Είναι χαρούμενη γιατί τράβηξε ένα λούκι.

Ταλαιπωρήθηκε και εμείς μαζί της…».