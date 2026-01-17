newspaper
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026 | 17:30
Προειδοποίηση Κολυδά για τον καιρό - Έρχεται «κανονικός χειμώνας, όπως παλιά»
Εκπνέει η προθεσμία για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων – Τι να κάνετε
Οικονομικές Ειδήσεις 17 Ιανουαρίου 2026 | 19:53

Εκπνέει η προθεσμία για τη νομιμοποίηση αυθαίρετων – Τι να κάνετε

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να νομιμοποιήσουν άμεσα τα αυθαίρετα – Οι επιπτώσεις

Περίπου δυόμισι μήνες, έως τις 31 Μαρτίου, έχουν προθεσμία χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων να τακτοποιήσουν τα αυθαίρετα.

Μετά την ημερομηνία αυτή, όσα ακίνητα εξακολουθούν να έχουν πολεοδομικές εκκρεμότητες κινδυνεύουν να καταστούν πρακτικά μη μεταβιβάσιμα, προκαλώντας έντονη αναστάτωση τόσο στους ιδιοκτήτες τους, όσο και στην αγορά ακινήτων συνολικά.

Τα αυθαίρετα

Έως σήμερα, πάνω από 1,7 εκατομμύρια ακίνητα έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Παρ’ όλα αυτά, όσο πλησιάζει η λήξη της προθεσμίας, ο ρυθμός δεν επιταχύνεται καθώς πολλοί ιδιοκτήτες αγνοούν πλήρως τις αποκλίσεις του ακινήτου τους μέχρι να βρεθούν μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες, στο ΥΠΕΝ υπάρχει πλήρης επίγνωση ότι το ζήτημα δεν μπορεί να παραπεμφθεί στις καλένδες και ότι το κεφάλαιο των αυθαιρέτων πρέπει να ανοίγει ξανά, φέρνοντας στο προσκήνιο δύσκολα διλήμματα: θα υπάρξει νέα ανάσα χρόνου ή θα μπει οριστικό φρένο;

Θα επικρατήσει η προσαρμογή ή η αδιαπραγμάτευτη γραμμή; Και πάνω απ’ όλα, ποια θα είναι η τύχη των ακινήτων που ξεφεύγουν από τις «ανώδυνες» κατηγορίες, δηλαδή τι θα γίνει με εκείνα που έχουν μεγάλες αυθαιρεσίες ή είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετα (Κατηγορία 5).

Για τις μικρότερες παραβάσεις, το επικρατέστερο σενάριο συνδέει τη λύση με την ίδια τη μεταβίβαση. Δηλαδή, να μην κλείσει οριστικά η πόρτα των νομιμοποιήσεων, αλλά να παραμείνει μισάνοιχτη μέχρι τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης θα χρειαστεί να εκδώσει Ταυτότητα Κτιρίου.

Τότε και μόνο τότε θα ενεργοποιείται η υποχρέωση τακτοποίησης. Η βασική προϋπόθεση, ωστόσο, δεν αλλάζει: καμία νομιμοποίηση δεν επιτρέπεται για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μετά τον Ιούλιο του 2011.

Αν οι Κατηγορίες αυθαιρέτων «1» έως «4» προκαλούν πονοκέφαλο, η Κατηγορία «5» παραμένει ανοιχτό μέτωπο, εδώ και μια τετραετία. Από το 2020, τα μεγάλα αυθαίρετα -κτίρια με σοβαρές παραβάσεις ή χωρίς άδεια- βρίσκονται σε θεσμικό κενό. Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο ιδιώτες.

Σχολεία, δημαρχεία, δημοτικά κτίρια, ακόμη και νοσοκομεία, εμφανίζονται πολεοδομικά «μετέωρα». Εκτιμήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ανεβάζουν το ποσοστό των δημόσιων κτιρίων αυτής της κατηγορίας έως και στο 30%. Το αποτέλεσμα; Αδυναμία ένταξης σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης, ακόμη κι όταν υπάρχουν έτοιμα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ευρώπη χρηματοδοτεί μόνο ό,τι είναι νομικά τακτοποιημένο.

Πηγή: ΟΤ

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω Γροιλανδίας

Τραμπ: Απειλεί με δασμούς 8 ευρωπαϊκές χώρες λόγω Γροιλανδίας

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ
25ετής διαπραγμάτευση 17.01.26

Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Mercosur και ΕΕ πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ - Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα την υπογράψουν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης

Σύνταξη
Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)
Σοβαρά κενά 17.01.26

Με ρωγμές το σύστημα ελέγχου για το ελαιόλαδο – Αποκαλυπτικά στοιχεία (γραφήματα)

Το ελαιόλαδο είναι εμβληματικό προϊόν για την ΕΕ, η οποία είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός (61% της παγκόσμιας αγοράς), εξαγωγέας (6%) και καταναλωτής (45%) παγκοσμίως

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Ακίνητα: Έρχεται η μεγάλη απογραφή – Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες
Τι ισχύει για ενοικιαστές 17.01.26

Έρχεται η μεγάλη απογραφή ακινήτων - Στο μικροσκόπιο επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες για πρώτη φορά θα δηλώσουν τη χρήση για όλα τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους - Πώς θα ξεσκεπαστούν κενά σπίτια και «μαύρα» ενοίκια

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής
Ελλείψεις φαρμάκων 17.01.26

Κίνδυνος στη δημόσια υγεία από την απόσυρση αντιβιοτικού πρώτης γραμμής

Η απόσυρση του μοναδικού αντιβιοτικού τριμεθοπρίμης – σουλφομεθοξαζόλης δημιουργεί προβλήματα αντιμετώπισης σοβαρών λοιμώξεων και εντείνει την ανθεκτικότητα των μικροβίων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»
Κόσμος 17.01.26

Κραν Μοντανά: Συγκλονίζει η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φωτιά – «Βλέπω συνέχεια τα πρόσωπα των νεκρών»

Η 25χρονη Λουίζ, η μοναδική υπάλληλος που σώθηκε από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ του Κραν Μοντανά, περιγράφει στους αστυνομικούς τον ψυχολογικό εφιάλτη που ζει από εκείνη τη νύχτα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ
Κόσμος 17.01.26

Γάζα: Ο Ισλαμικός Τζιχάντ θεωρεί ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα υπηρετεί τα συμφέροντα του Ισραήλ

«Μας εξέπληξε η σύνθεση του αποκαλούμενου 'Συμβουλίου Ειρήνης' και τα ονόματα που ανακοινώθηκαν, τα οποία επιλέχθηκαν σύμφωνα με ισραηλινά κριτήρια και για να εξυπηρετούν τα συμφέροντα της κατοχής» στην Γάζα

Σύνταξη
Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία
Ετοιμάζουν αντίδραση 17.01.26 Upd: 21:48

Η ΕΕ απαντά στους δασμούς Τραμπ: «Θα υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο» στη Γροιλανδία

Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στη Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι θα επιβάλει δασμούς σε 8 χώρες, μέχρι να μπορέσει να «αγοράσει τη Γροιλανδία». Τον κατηγορούν για εκβιασμό και εκφοβισμό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τους τραυματίες του Ολυμπιακού: Τι είπε για Μόρις, Φαλ και ΜακΚίσικ
Μπάσκετ 17.01.26

Αισιοόδοξος για την επιστροφή των Μόρις και Φαλ ο Γιώργος Μπαρτζώκας

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ενημέρωσε για τα νεότερα σχετικά με την αποθεραπεία του Μόντε Μόρις, εκφράζοντας αισιοδοξία του ότι θα επιστρέψει νωρίτερα από το προβλεπόμενο. Τι είπε για Φαλ, ΜακΚίσικ.

Σύνταξη
Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 17.01.26

Διάλογος… με δόντια από Μαξίμου: Πώς η κυβέρνηση ναρκοθετεί το ραντεβού της Δευτέρας με τους αγρότες

Η επιλογή της κυβέρνησης να δυναμιτίσει το κλίμα πριν τη συνάντηση με τους αγρότες, επιχειρώντας να τους πλήξει επικοινωνιακά, η προκαταβολική επιβολή τετελεσμένων με το βλέμμα σε όποια κοινωνική ομάδα διεκδικεί, και η επιβεβαίωση ότι οι ακρότητες Γεωργιάδη βρίσκονται σταθερά σε πλήρη ταύτιση με το Μαξίμου

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Είκοσι έξι λόγχες της ελληνιστικής περιόδου είχε στο σπίτι του 44χρονος στην Πτολεμαΐδα
Πτολεμαΐδα 17.01.26

Κοζάνη: 26 λόγχες της ελληνιστικής περιόδου βρέθηκαν σε σπίτι 44χρονου

Σε κατ' οίκον έρευνα σε σπίτι 44χρονου στην Πτολεμαΐδα, βρέθηκαν 26 κεφαλές από λόγχες, ιδιαίτερης αρχαιολογικής αξίας και περισσότερα αντικείμενα για τα οποία ερευνάται η προέλευσή τους.

Σύνταξη
Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Παραγουάη: Υπεγράφη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Eυρωπαϊκής Ένωσης-Mercosur

Έπειτα από 25 χρόνια διαπραγμάτευσης υπεγράφη στην Παραγουάη η συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΕΕ-Mercosur. Εκ μέρους της ΕΕ την υπέγραψαν η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο Αντόνιο Κόστα.

Σύνταξη
Ελλάδα – Τουρκία 20-8: Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους και πάει αήττητη στο ντέρμπι με τους Ιταλούς!
Ευρωπαϊκό Πόλο 17.01.26

Η Εθνική συνέτριψε τους Τούρκους με 20-8 και πάει αήττητη στο ντέρμπι με την Ιταλία!

Η Εθνική μας ομάδα διέλυσε με 20-8 την Τουρκία και συνέχισε νικηφόρα την πορεία της στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μπαίνοντας με το δεξί και στον Β’ όμιλο της διοργάνωσης

Σύνταξη
Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ
Λεύκωμα 17.01.26

Βασίλισσα, μητέρα, σύμβολο – Η άλλη Σοφία Λόρεν αποκαλύπτεται σε 200 ανέκδοτα κλικ του Άλφρεντ Άιζενστατ

Μια νέα μονογραφία υπενθυμίζει τη φιλία και συμμαχία της Σοφία Λόρεν με τον σπουδαίο πατέρα του φωτορεπορτάζ Άλφρεντ «Άιζι» Άιζενστατ σε διακόσια πορτρέτα που έρχονται για πρώτη φορά στο φως

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»
Αντεπίθεση 17.01.26

Τραμπ: «Ήρθε η ώρα να αναζητήσουμε νέα ηγεσία στο Ιράν»

Με αποκλειστική του δήλωση στο Politico, ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε τον Αλί Χαμενεΐ «άρρωστο άνθρωπο» που «πρέπει να σταματήσει να σκοτώνει». Και τον κατηγόρησε για «πλήρη καταστροφή» του Ιράν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;
Και τον Μιλέι 17.01.26

Ο Τραμπ δεν αποκλείει αποχώρηση από το ΝΑΤΟ λόγω της διαμάχης για τη Γροιλανδία – Μπορεί να το κάνει;

Το «Συμβούλιο Ειρήνης», σύμφωνα με τη συμφωνία για την εκεχειρία στη Γάζα, θα εποπτεύει την προσωρινή διακυβέρνηση στον παλαιστινιακό θύλακα. Έχουν προσκληθεί και άλλοι ηγέτες χωρών για να συμμετάσχουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς
Μοναδικοί 17.01.26

Η πιο τρομακτική επίθεση στην Ιστορία – 100 Ρωσικά «ζόμπι» πήραν στο κυνήγι 7.000 Γερμανούς

Τι κι αν ο εχθρός παραβίαζε διεθνείς συμφωνίες χρησιμοποιώντας θανατηφόρα χημικά όπλα, οι υπερασπιστές του οχυρού εκείνου, με αιμόπτυση και διαλυμένα κορμιά, ανέτρεψαν μια τεράστια επίθεση,

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Λίβερπουλ – Μπέρνλι 1-1: Τέταρτο σερί ματς χωρίς «τρίποντο» οι «κόκκινοι», νίκη… Ευρώπης η Τσέλσι (2-0)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Για 4ο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη η Λίβερπουλ (1-1), «ανάσα» για την Τσέλσι (2-0)

Χωρίς νίκη για 4η σερί αγωνιστική στην Premier League η Λίβερπουλ, μετά το το 1-1 στην έδρα της με τη Μπέρνλι. Επέστρεψε στα «τρίποντα» η Τσέλσι, με 2-0 επί της Μπρέντφορντ κι ανέβηκε στην 6η θέση.

Σύνταξη
Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Λευκωσία 17.01.26

Ο Ντόναλντ Τραμπ προσκάλεσε Ελλάδα και Κύπρο να συμμετάσχουν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Άλλοι ηγέτες που έχουν προσκληθεί στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα είναι ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι, της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι κ.ά.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Άρσεναλ για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
