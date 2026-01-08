newspaper
Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026
Προβλήματα στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τους ισχυρούς ανέμους
Τροχαίο με σύγκρουση φορτηγών στη λεωφόρο Κηφισού – Δύο τραυματίες
Αυθαίρετα: Τελειώνει ο χρόνος για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων
Αυθαίρετα: Τελειώνει ο χρόνος για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων

Πότε λήγει η προθεσμία για τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα – Τι ισχύει για τις μεταβιβάσεις

Η κλεψύδρα αδειάζει και η αβεβαιότητα πνίγει την αγορά ακινήτων, καθώς οι εκκρεμότητες για τις νομιμοποιήσεις αυθαιρέτων χτυπούν «κόκκινο». Στις 31 Μαρτίου 2026 λήγει το περιθώριο τακτοποίησης για αυθαίρετες κατασκευές μικρής και μεσαίας κλίμακας (εκείνες που εντάσσονται στις λεγόμενες Κατηγορίες 1 έως 4). Αν δεν δοθεί παράταση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και η ημερομηνία εκπνεύσει χιλιάδες μεταβιβάσεις (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δωρεές) κινδυνεύουν να μείνουν στα χαρτιά.

«Αόρατες» αυθαιρεσίες βαραίνουν τα ακίνητα

Στην ελληνική αγορά, λίγα ακίνητα είναι απολύτως συνεπή με τα εγκεκριμένα σχέδια, τις οικοδομικές άδειες και τα συμβόλαια. Μικρές μετατοπίσεις της οικοδομής, ακόμη και για λίγα εκατοστά, αλλαγές χρήσεις χώρων, ή διαμερισματοποίησης σε μια πολυκατοικία, αποκλίσεις που έγιναν δεκαετίες πριν, συνήθως την ώρα της κατασκευής, ακολουθούν τους ιδιοκτήτες σαν σκιές.

Το πρόβλημα δεν γίνεται αντιληπτό και εμφανίζεται όταν έρθει η στιγμή της πώλησης, της γονικής παροχής ή της δωρεάς και καλούνται να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου η οποία λειτουργεί ως «ακτινογραφία» των πολεοδομικών παραβάσεων. Αν προηγουμένως αυτές δεν έχουν ρυθμιστεί η διαδικασία έκδοσης σταματά και μαζί της «παγώνει» και η συναλλαγή.

Η άγνοια των ιδιοκτητών και το χρονικό αδιέξοδο

Έως σήμερα, πάνω από 1,7 εκατομμύρια ακίνητα έχουν ενταχθεί σε ρυθμίσεις νομιμοποίησης αυθαιρέτων. Παρ’ όλα αυτά, όσο πλησιάζει η λήξη της

προθεσμίας, ο ρυθμός δεν επιταχύνεται καθώς πολλοί ιδιοκτήτες αγνοούν πλήρως τις αποκλίσεις του ακινήτου τους μέχρι να βρεθούν μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο.

Τα διλήμματα στο ΥΠΕΝ

Πίσω από τις κλειστές πόρτες, στο ΥΠΕΝ υπάρχει πλήρης επίγνωση ότι το ζήτημα δεν μπορεί να παραπεμφθεί στις καλένδες και ότι το κεφάλαιο των αυθαιρέτων πρέπει να ανοίγει ξανά, φέρνοντας στο προσκήνιο δύσκολα διλήμματα: θα υπάρξει νέα ανάσα χρόνου ή θα μπει οριστικό φρένο;

Θα επικρατήσει η προσαρμογή ή η αδιαπραγμάτευτη γραμμή; Και πάνω απ’ όλα, ποια θα είναι η τύχη των ακινήτων που ξεφεύγουν από τις «ανώδυνες» κατηγορίες, δηλαδή τι θα γίνει με εκείνα που έχουν μεγάλες αυθαιρεσίες ή είναι εξ ολοκλήρου αυθαίρετα (Κατηγορία 5).

Πιθανή λύση για τις μικρές παραβάσεις

Για τις μικρότερες παραβάσεις, το επικρατέστερο σενάριο συνδέει τη λύση με την ίδια τη μεταβίβαση. Δηλαδή, να μην κλείσει οριστικά η πόρτα των νομιμοποιήσεων, αλλά να παραμείνει μισάνοιχτη μέχρι τη στιγμή που ο ιδιοκτήτης θα χρειαστεί να εκδώσει Ταυτότητα Κτιρίου.

Τότε και μόνο τότε θα ενεργοποιείται η υποχρέωση τακτοποίησης. Η βασική προϋπόθεση, ωστόσο, δεν αλλάζει: καμία νομιμοποίηση δεν επιτρέπεται για αυθαίρετα που κατασκευάστηκαν μετά τον Ιούλιο του 2011.

Η βαριά σκιά της «Κατηγορίας 5»

Αν οι Κατηγορίες αυθαιρέτων «1» έως «4» προκαλούν πονοκέφαλο, η Κατηγορία «5» παραμένει ανοιχτό μέτωπο, εδώ και μια τετραετία. Από το 2020, τα μεγάλα αυθαίρετα – κτίρια με σοβαρές παραβάσεις ή χωρίς άδεια – βρίσκονται σε θεσμικό κενό. Και το πρόβλημα δεν αφορά μόνο ιδιώτες.

Σχολεία, δημαρχεία, δημοτικά κτίρια, ακόμη και νοσοκομεία, εμφανίζονται πολεοδομικά «μετέωρα». Εκτιμήσεις του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ανεβάζουν το ποσοστό των δημόσιων κτιρίων αυτής της κατηγορίας έως και στο 30%. Το αποτέλεσμα; Αδυναμία ένταξης σε προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης ή στατικής ενίσχυσης, ακόμη κι όταν υπάρχουν έτοιμα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η Ευρώπη χρηματοδοτεί μόνο ό,τι είναι νομικά τακτοποιημένο.

Δημόσια κτίρια εκτός χρηματοδοτήσεων

Η εμπειρία δήμων που διαπίστωσαν εκ των υστέρων – αφού «πάγωσε» η δυνατότητα νομιμοποίησή τους το φθινόπωρο του 2020 – ότι σχολεία και δημαρχεία θεωρούνται αυθαίρετα ανέδειξε το μέγεθος του προβλήματος.

Κτίρια που λειτουργούν εδώ και δεκαετίες, χωρίς να είναι επικίνδυνα, μπλοκάρονται επειδή χτίστηκαν σε άλλες εποχές, με άλλους κανόνες και διαφορετικές πρακτικές.

Πολιτικό κόστος και συσσωρευμένη πίεση

Παρά τις εισηγήσεις για επανεκκίνηση των νομιμοποιήσεων, το πολιτικό κόστος παραμένει βαρύ. Μετά την έντονη δημοσιότητα που πήραν πολεοδομικές αυθαιρεσίες σε περιοχές βιτρίνα για τον τουρισμό (Μύκονο, Σαντορίνη, Μήλο κλπ) και τις αλλεπάλληλες αποφάσεις του ΣτΕ σε πολεοδομικά θέματα, κάθε κίνηση αντιμετωπίζεται με επιφύλαξη. Κανείς στην κυβέρνηση δεν θέλει να ανοίξει ένα ακόμη νομικό και πολιτικό μέτωπο.

Η πίεση, ωστόσο, συσσωρεύεται. Το ενδεχόμενο νέας – αλλά σύντομης – παράτασης επανέρχεται, πιθανώς με αυστηρότερους ελέγχους και αισθητά υψηλότερα πρόστιμα. Παράλληλα, έληξε και η εξαίρεση που είχε δοθεί για ακίνητα της «Κατηγορίας 5» που βρίσκονται στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών, της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) κλπ.

Πηγή: OT

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: January effect με τραπεζική σφραγίδα – Η «υποσχετική» του 1 δισ. δολαρίων

Χρηματιστήριο Αθηνών: January effect με τραπεζική σφραγίδα – Η «υποσχετική» του 1 δισ. δολαρίων

Βιομηχανία
Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Βιομηχανία: «Πλάτη» από την EDF για φθηνό ρεύμα στις γαλλικές επιχειρήσεις

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον
inTickets 08.01.26

Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης: Μία από τις πιο δυνατές και σκοτεινές νουβέλες του Ντοστογιέφσκι στο Θησείον

Η παράσταση Ήμερη – Η Ανατομία μιας Πτώσης, εμπνευσμένη από το έργο, τη ζωή και τη φιλοσοφία του κορυφαίου Ρώσου συγγραφέα, επιχειρεί μια σύγχρονη, εσωτερική ανάγνωση πάνω στην έννοια της πτώσης — σωματικής, ηθικής και υπαρξιακής.

Σύνταξη
«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια
inTickets 07.01.26

«ΤΑΠ ΑΟΥΤ»: Θα φτάσει τα όριά του, θα τα ξεπεράσει και θα συνεχίσει να παλεύει – Ένας καθηλωτικός μονόλογος στο Μικρό Γκλόρια

Ο καθηλωτικός μονόλογος του Ανδρέα Φλουράκη «ΤΑΠ ΑΟΥΤ» ανεβαίνει στο ανανεωμένο Μικρό Γκλόρια. Το κείμενο ζωντανεύει στη σκηνή με τον Τάσο Κορκό στην ερμηνεία, ενώ τη σκηνοθετική επιμέλεια υπογράφει ο Θανάσης Ισιδώρου.

Σύνταξη
Eurostat: Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις – Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα
Στοιχεία Eurostat 08.01.26

Συνεχίζεται η ακρίβεια με διαρκείς ανατιμήσεις - Πού θα φτάσει φέτος ο πληθωρισμός στην Ελλάδα

Η ακρίβεια έχει απλωθεί σε όλο το μήκος και το πλάτος της ελληνικής οικονομίας απειλώντας ξανά και ξανά τις τσέπες των καταναλωτών - Ανησυχητικά τα στοιχεία της Eurostat για τον πληθωρισμό

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb
Αυστηρές προδιαγραφές 08.01.26

Επεκτείνεται το «μπλόκο» σε νέα Airbnb

Αν μεταβιβαστεί ακίνητο βραχυχρόνιας μίσθωσης τύπου Airbnb σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τότε μετατρέπεται σε μακροχρόνιας μίσθωσης ή ιδιοκατοίκησης

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι – Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι
Οικονομία 08.01.26

Πού σκοντάφτει η διπλή αναγραφή τιμής από το χωράφι στο ράφι – Στα όργανα της ΕΕ προσφεύγουν οι λιανέμποροι

Η διπλή αναγραφή τιμής στα νωπά προϊόντα, ώστε να φαίνεται η διαφορά από το χωράφι στο ράφι, σκοντάφτει σε πρακτικά και ουσιαστικά προβλήματα, υποστηρίζουν οι λιανέμποροι. Αντίθετη και η Eurocommerce.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών
ΚΕΠΕ 07.01.26

Ζώντας με 392 ευρώ τον μήνα – Η σκληρή καθημερινότητα των φτωχών νοικοκυριών

Πώς ζει κανείς με 392 ευρώ τον μήνα, όταν πληρώνει νοίκι, μεγαλώνει παιδί, ιδίως αν είναι μονογονέας; Η απάντηση είναι ότι δεν ζει, επιβιώνει, κι αυτό με το ζόρι. Τι δείχνει η νέα έρευνα του ΚΕΠΕ

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βενεζουέλα: Οι πωλήσεις πετρελαίου θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν
Επ’ αόριστον 07.01.26

Οι πωλήσεις πετρελαίου της Βενεζουέλας θα συνεχιστούν, οι κυρώσεις θα μειωθούν

Ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα θα παραδώσει 30 έως 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκεινται σε κυρώσεις, τα οποία θα πωληθούν σε τιμές αγοράς

Σύνταξη
Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της
Πολιτική 08.01.26

Το κράτος συνεχίζει να εκδικείται την Παρασκευή Τυχεροπούλου – για «συγκάλυψη στο σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ» μιλά ο δικηγόρος της

Στο νέο σχήμα του ΟΠΕΚΕΠΕ υπό την ομπρέλα της ΑΑΔΕ του κ. Πιτσιλή, η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που πρωτοστάτησε στους ελέγχους για τις παράνομες επιδοτήσεις παραμένει στο.... πρωτόκολλο, προφανώς ως... τιμωρία για τη δράση της.

Σύνταξη
Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Κλιμακώνουν με 48ωρους αποκλεισμούς οι αγρότες επικαλούμενοι «το δικαίωμα στη ζωή» – Σύγκρουση επιλέγει το Μαξίμου

Ανυποχώρητοι οι αγρότες προχωρούν στους 48ωρους αποκλεισμούς, χαρακτηρίζοντας εμπαιγμό τις κυβερνητικές ανακοινώσεις - Η χώρα κόβεται στα δύο με ευθύνη της κυβέρνησης που επιλέγει τον δρόμο της σύγκρουσης

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Σέρρες: «Δεν είναι δολοφόνος – Ήταν κακιά στιγμή» – Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο
Τι λέει ο δικηγόρος του 08.01.26

«Δεν είναι δολοφόνος, ήταν κακιά στιγμή» - Ο αδελφός του 16χρονου που σκότωσε στο ξύλο τον 17χρονο στις Σέρρες

Ο 16χρονος «δεν πήγε για να σκοτώσει, αλλά να λύσει μια διαφωνία» λέει ο δικηγόρος του για την υπόθεση στις Σέρρες και ότι «δεν ήταν παραβατικός έτσι όπως αποτυπώθηκε στη δημοσιογραφική έρευνα

Σύνταξη
«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola
Ποδόσφαιρο 08.01.26

«Υπάρχει μόνο ένας Έλληνας σε αυτόν τον Δούρειο Ίππο» – Ο Παυλίδης αποθεώνεται από την A Bola

Ο Βαγγέλης Παυλίδης αποθεώθηκε για ακόμη μια φορά από την «A Bola» παρότι η Μπενφίκα ηττήθηκε από την Μπράγκα με 3-1 εντός έδρας και αποκλείστηκε από το Σούπερ Καπ.

Σύνταξη
Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή
Στα 91 της 08.01.26

Η τελευταία λέξη της Μπριζίτ Μπαρντό – Τι είπε η Β.Β. στον σύζυγό της πριν φύγει από τη ζωή

Ο σύζυγος της Μπαρντό, Μπερνάρ ντ'Ορμάλ, αποκάλυψε ότι η ηθοποιός είχε υποβληθεί σε δύο χειρουργικές επεμβάσεις μετά από διάγνωση καρκίνου πριν από το θάνατό της στις 28 Δεκεμβρίου ενώ περιέγραψε την τελευταία ημέρα της Γαλλίδας σταρ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)
Μπάσκετ 08.01.26

Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς – Μιλγουόκι Μπακς 120-113: Νέα ήττα για τα «Ελάφια» παρά τον «διπλό» Αντετοκούνμπο (vid)

Οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επικράτησαν των Μπακς με 120 -113 – Φοβερή εμφάνιση από τον Κάρι (31π.), δεν ήταν αρκετή για τα Ελάφια η εξαιρετική προσπάθεια του Αντετοκούνμπο (34π.)

Σύνταξη
Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;
Editorial 08.01.26

Νέα πολιτική ηθική με παλιά υλικά;

Όποιος θέλει να διαμορφώσει ένα νέο πολιτικό σχήμα, καλό είναι να μην ακολουθεί παλιές πρακτικές και τρόπους

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Luxury Homes in Greece Face Tax Auctions in 2026
English edition 08.01.26

Luxury Homes in Greece Face Tax Auctions in 2026

Greek tax authorities plan a new wave of property auctions, including villas and high-end homes in sought-after areas, as overdue tax debts climb to record levels and enforcement measures intensify.

Σύνταξη
Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία
Πόλο 08.01.26

Εθνική Γυναικών: Οι επιλογές του Χάρη Παυλίδη για την κοινή προετοιμασία με την Ιταλία

Κοινή προετοιμασία με την Εθνική Ιταλίας θα πραγματοποιήσει τις επόμενες ημέρες η Εθνική πόλο των Γυναικών ενόψει του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος που θα διεξαχθεί στην Μαδέιρα στην Πορτογαλίας.

Σύνταξη
Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα, Χαρίτση, Ζαχαριάδη στο Κολωνάκι
Πολιτική Γραμματεία 08.01.26

Το παρασκήνιο της συνάντησης Δούκα, Χαρίτση, Ζαχαριάδη στο Κολωνάκι

Τι συζήτησαν στο Κολωνάκι o Χάρης Δούκας, ο Αλέξης Χαρίτσης και ο Κώστας Ζαχαριάδης μετά τον αγιασμό των υδάτων στη Δεξαμενή - Οι διεργασίες στην Kεντροαριστερά και οι συζητήσεις για Τσίπρα και Καρυστιανού

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
