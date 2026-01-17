Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο Ηράκλειο – «Μίνι μάρκετ» ναρκωτικών στην κατοχή δύο νεαρών
Στην κατοχή τους βρέθηκε κοκαΐνη, κάνναβη, χάπια ecstasy και ασύρματοι επικοινωνίας
Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή από τους άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Μαλεβιζίου.
Σύμφωνα με το patris.gr, oι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. είχαν συλλέξει πληροφορίες για την δράση δύο νεαρών, 26 και 23 ετών και το απόγευμα της Παρασκευής προχώρησαν σε έρευνες στις κατοικίες τους, σε περιοχή του δήμου Μαλεβιζίου.
Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
• 33 γραμμάρια κοκαΐνης σε μορφή βράχου
• 5 αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά 142,9 γραμμάρια κάνναβης
• 11 ναρκωτικά δισκία ecstasy
• 3 ζυγαριές
• 8 τρίφτες
• Χρηματικό ποσό 840 ευρώ ως προερχόμενο από εγκληματική δραστηριότητα
• Σετ συστήματος επικοινωνίας (ασύρματοι) με τα εξαρτήματα τους.
Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου.
