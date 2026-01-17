Άκης Πετρετζίκης: Η ανάρτηση με το γιο του Αχιλλέα και το χιουμοριστικό κουίζ
Ο Άκης Πετρετζίκης μαζί με τον γιο του παίζουν με πολύ χιούμορ.
Ο σεφ που κέρδισε το πρώτο ελληνικό MasterChef πριν από 14 χρόνια, έχει χτίσει γύρω από το όνομά του μια πολυποίκιλη επαγγελματική δραστηριότητα που περιλαμβάνει εκπομπές, βιβλία, προϊόντα, e-shop, catering, καφέ, burgerάδικα, σεμινάρια, ακόμα και real estate.
Ο σημαντικότερος ρόλος της ζωής του Άκη Πετρετζίκη όμως είναι η οικογένεια του.
Άκης Πετρετζίκης: Όταν ο σεφ μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητα με την οικογένειά του
Ο σεφ παντρεύτηκε την Κωνσταντίνα Παπαμιχαήλ το 2021 και έχει αποκτήσει δυο παιδιά, τον τεσσάρων ετών Αχιλλέα και την τριών ετών Ακυλίνα.
Το ζευγάρι αποφεύγει να δημοσιοποιεί προσωπικές στιγμές του, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις.
Μια από αυτές είναι η σημερινή ανάρτηση του ο οποίος απαθανάτισε τον μικρό Αχιλλέα σε μια άκρως αυθόρμητη στιγμή.
Συγκεκριμένα, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram που δείχνει τον γιο του μπροστά στη μηχανή του.
Ο γνωστός σεφ κρατάει δύο χαρτιά στα χέρια του, προτρέποντας τον γιο του να διαλέξει ένα από τα δύο.
Η ανάρτηση με τον γιο του
Το ένα χαρτί γράφει «Να πλύνω το μηχανάκι του μπαμπά» και το άλλο χαρτί γράφει «Να μου πάρει μηχανάκι ο μπαμπάς».
Όταν όμως ο μικρός Αχιλλέας Πετρετζίκης επιλέγει το δεύτερο χαρτί, ο πατέρας του τον «ξεγελά» βάζοντας τον να πλύνουν μαζί το όχημα.
