«Τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία»: Επικός Άκης Πετρετζίκης όταν ένα αγοράκι πλησίασε την κόρη του

Έχουν περάσει 15 χρόνια από τότε που τον είδαμε για πρώτη φορά, όταν κέρδισε και τον τίτλο στο σόου μαγειρικής Master Chef. Μέσα σε αυτά τα χρόνια, ο Άκης Πετρετζίκης έχει γίνει ένας από τους πιο γνωστούς έλληνες σεφ αλλά και από τα πλέον αγαπημένα τηλεοπτικά πρόσωπα.

Παρά τη μεγάλη του δημοφιλία, όμως, ο 41χρονος μάγειρας έχει καταφέρει να κρατήσει την προσωπική του ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Με τη σύζυγό του Κανωσταντίνα Παπαμιχαήλ έχουν αποκτήσει δύο παιδιά -τον 4χρονο Αχιλλέα και την 3χρονη Ακυλίνα- όμως ελάχιστες φωτογραφίες τους έχουν «διαρρεύσει» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, ο Άκης Πετρετζίκης αποφάσισε να «σπάσει» τον κανόνα του, ανεβάζοντας στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok ένα βίντεο της κόρης του. Συγκεκριμένα, ο γνωστός σεφ, παρενέβη όταν ένα αγοράκι πλησίασε την 3χρονη Ακυλίνα στην παραλία, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης με χιουμοριστική διάθεση:

«Μεγάλε, τα κουβαδάκια σου και σε άλλη παραλία», ενώ συμπλήρωσε στα comments: «Μπροστά στα μάτια μου! Πρέπει να αρχίσω πολεμικές τέχνες».

Μέσα σε λίγες ώρες το βίντεο του Πετρετζίκη είχε χιλιάδες likes και σχόλια, ωστόσο δεν ήταν λίγοι εκείνοι που δεν είδαν την αστεία πλευρά της υπόθεσης και επέκριναν τον σεφ για τη συμπεριφορά του, θεωρώντας ότι ήταν υπερβολική η αντίδρασή του.