newspaper
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
OnlyFans: Πόσο απειλούνται οι δημιουργοί του με «φόρο αμαρτίας»
Διεθνής Οικονομία 18 Ιανουαρίου 2026 | 00:15

OnlyFans: Πόσο απειλούνται οι δημιουργοί του με «φόρο αμαρτίας»

Ο φόρος αμαρτίας αποσκοπεί στην αποτροπή επιζήμιων για την κοινωνία συμπεριφορών ενώ ενισχύει τα κρατικά ταμεία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Spotlight

Φόρο αμαρτίας 50% για όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από το OnlyFans πρότεινε ο Τζέιμς Φίσμπακ, νεοφερμένος στην πολιτική που ελπίζει να διαδεχθεί τον Ρον ΝτεΣάντις ως ο επόμενος Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντα.

Η πλατφόρμα, η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημείο που έλαβε μερίσματα 701 εκατ. δολαρίων από τους συνδρομητές της το 2024, είναι γνωστή για τον μεγάλο όγκο πορνογραφικού περιεχομένου της, αναφέρει το περιοδικό Newsweek.

«Εάν είστε μοντέλο του OnlyFans και διαμένετε στη Φλόριντα, ετοιμαστείτε να πληρώσετε το 50% του εισοδήματός σας στη πολιτεία. Ονομάζεται φόρος αμαρτίας επειδή είναι αμαρτία Νο. 1» δήλωσε ο Φίσμπακ.

«Αλλά ο σκοπός του φόρου αμαρτίας στην οικονομία είναι να αποθαρρύνει και να αποτρέψει μια συμπεριφορά», συνέχισε. «Και, ναι, ως κυβερνήτης της Φλόριντα δεν θέλω νέες γυναίκες που διαφορετικά θα μπορούσαν να είναι μητέρες που μεγαλώνουν οικογένειες, παιδιά, δεν θέλω να πουλάνε το σώμα τους σε αρρωστημένους άνδρες στο διαδίκτυο».

Οι πολιτιστικοί πόλεμοι στη Φλόριντα

Υπό τον ΝτεΣάντις, η Φλόριντα βρέθηκε στο επίκεντρο των λεγόμενων πολιτισμικών πολέμων των ΗΠΑ. Μένει να δούμε αν ο επόμενος κυβερνήτης της Φλόριντα θα υιοθετήσει τις ίδιες μάχες και την ίδια προσέγγιση. Ο Φίσμπακ, ο 31χρονος διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας Azoria, είναι μεταξύ των πολλών υποψηφίων που διεκδικούν το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Ο Φίσμπακ ανακοίνωσε την πρότασή του κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο κανάλι YouTube NXR Studios, το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα και είναι «αναμφισβήτητα χριστιανικό, αναμφισβήτητα δεξιό».

Ο Τζέιμς Φίσμπακ

«Ως κυβερνήτης της Φλόριντα, τον πρώτο χρόνο θα πιέζω για τον πρώτο του είδους του φόρο αμαρτίας OnlyFans. Εάν είστε ένας λεγόμενος δημιουργός OnlyFans στη Φλόριντα, θα πληρώνετε το 50% στην πολιτεία για οτιδήποτε κερδίζετε μέσω αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας εκφυλισμού», είπε ο Φίσμπακ.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, συνέχισε, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος της πολιτείας, των κέντρων προστασίας εγκυμοσύνης – θρησκευτικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών που επιδιώκουν να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να κάνουν αμβλώσεις – και αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «τον πρώτο του είδους του τσάρο ψυχικής υγείας» για άνδρες, για την αντιμετώπιση κατηγοριών «τοξικής αρρενωπότητας.

Τι είναι ο φόρος αμαρτίας

Ο φόρος αμαρτίας δεν είναι μια νέα έννοια. Ιστορικά, έχει επιβληθεί σε αγαθά και δραστηριότητες που θεωρούνται επιβλαβείς, όπως ο καπνός, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.

Ο φόρος αποσκοπεί στη δημιουργία εσόδων για τις τοπικές ή πολιτειακές κυβερνήσεις, αποθαρρύνοντας παράλληλα τις δραστηριότητες που στοχεύουν. Αν και το βάρος επωμίζονται όλοι οι καταναλωτές, ένας φόρος αμαρτίας, είναι έμμεσος φόρος που πλήττει δυσανάλογα άτομα ή νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

Ο Φίσμπακ ισχυρίζεται ότι ένας φόρος αμαρτίας στους δημιουργούς περιεχομένου του OnlyFans «θα συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» για το κράτος.

«Αν δεν αυξήσουμε αυτό το εισόδημα, ξέρετε τι θα σημαίνει; Θα σημαίνει ότι κάτι ακόμη μεγαλύτερο έχει υλοποιηθεί για τις νεαρές γυναίκες και τους νεαρούς άνδρες της πολιτείας μας. Ότι η βιομηχανία του OnlyFans και οι υποστηρικτές της… θα έχουν στερηθεί εντελώς την ικανότητά τους να μας ληστεύουν – όχι μόνο τους μισθούς που κερδίσαμε με κόπο, αλλά και την αφοσίωσή μας στον Χριστό».

Ο Φίσμπακ έκανε tag την Σόφι Ρέιν, μια 21χρονη χριστιανή δημιουργό του OnlyFans στο Μαϊάμι, σε μια ανάρτηση στο X, γράφοντας: «Γεια σου @SophieRaiin. Πλήρωσε *ή* φύγε από το OnlyFans. Ως κυβερνήτης της Φλόριντα, δεν θα επιτρέψω σε μια γενιά έξυπνων και ικανών νεαρών γυναικών να πουλήσουν το σώμα τους στο διαδίκτυο».

Η δημιουργός του OnlyFans Σόφι Ρέιν

Σύμφωνα με τα στοιχεία του OnlyFans, περίπου το 70% των δημιουργών της πλατφόρμας είναι γυναίκες, ενώ το 30% είναι άνδρες. Η συντριπτική πλειοψηφία της βάσης χρηστών της, ωστόσο, είναι άνδρες.

Η ελευθερία του λόγου και η επιβολή ηθικής

Η πρόταση του Φίσμπακ έχει προκαλέσει ένα μείγμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς να είναι επιφυλακτικοί, αν όχι εντελώς υποτιμητικοί, για την ιδέα.

«Η κυβέρνηση δεν είναι ο γονέας σου και δεν θα έπρεπε να νομοθετεί ηθική. Αν δώσεις στην κυβέρνηση την εξουσία να το κάνει αυτό, κάποιος άλλος μπορεί απλώς να έρθει και να ισχυριστεί ότι κάτι που κάνεις είναι «αμαρτία» ως δικαιολογία για να το φορολογήσει», έγραψε ο λογαριασμός του Political HQ στο X.

Τον Δεκέμβριο, το μέσο ενημέρωσης Florida Politics, επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα στην πολιτεία, ανέφερε ότι ο Φίσμπακ κατηγορήθηκε από πρώην υπάλληλο ότι ξεκίνησε μια σχέση μαζί της όταν εκείνη ήταν 17 ετών και εκείνος ήταν 27 ετών, και αργότερα ότι την παρενόχλησε. Η ηλικία συναίνεσης στη Φλόριντα είναι τα 18 έτη.

Οι δυο τους, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, συγκατοικούσαν και αρραβωνιάστηκαν μέχρι τον Μάρτιο του 2024, μετά την οποία ο Φίσμπακ φέρεται να άρχισε να επιδεικνύει «χειριστική συμπεριφορά» που «κλιμακώθηκαν σε παρενόχληση και διαδικτυακό εκφοβισμό».

Ο Φίσμπακ αμφισβήτησε την αφήγηση της γυναίκας για τη σχέση τους και την φερόμενη παρενόχληση από αυτόν. «Δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό και απαλλάχθηκα πλήρως από οποιαδήποτε αδικοπραγία σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε στο Florida Politics.

Η κούρσα για κυβερνήτη

Οι προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών στην κούρσα για την κυβερνητική εκλογή της Φλόριντα έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Αυγούστου. Σε πρόσφατη έρευνα της Fabrizio, Lee & Associates μεταξύ των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών στις προκριματικές εκλογές της πολιτείας, ο Μπάιρον Ντόναλντς – τον οποίο υποστήριξε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – αναδείχθηκε ως το σαφές φαβορί, με 39% των ψήφων.

Ο Φίσμπακ συγκέντρωσε 3%—λιγότερο από την πρώτη κυρία της Φλόριντα, Κέισι ΝτεΣάντις, η οποία συγκέντρωσε το 26% των ψήφων.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

Αγορές: Ο κίνδυνος για family offices και θεσμικούς επενδυτές

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

Τα κουνούπια μας τσιμπάνε πιο συχνά – και οι επιστήμονες λένε ότι φταίμε

World
ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

ΕΕ-Mercosur: «Έπεσαν» οι υπογραφές

inWellness
inTown
Stream newspaper
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Mercosur: Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου με την ΕΕ
25ετής διαπραγμάτευση 17.01.26

Υπογράφεται σήμερα η ιστορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ ΕΕ και Mercosur

Η αμφιλεγόμενη συμφωνία μεταξύ Mercosur και ΕΕ πρέπει να επικυρωθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτού τεθεί σε ισχύ - Φον ντερ Λάιεν και Αντόνιο Κόστα θα την υπογράψουν στην Ασουνσιόν της Παραγουάης

Σύνταξη
Ο Μερτς επιτίθεται με σφοδρότητα στις ΗΠΑ και στους γερμανούς εργαζόμενους
Μαύρα χρόνια 17.01.26

Σφοδρή επίθεση Μερτς στις ΗΠΑ και στους εργαζόμενους της Γερμανίας

Σφοδρή επίθεση στις ΗΠΑ εξαπολύει ο Φρίντριχ Μερτς, ζητώντας τη χειραφέτηση της Γερμανίας, και αναδεικνύοντας «την ανάγκη να αυξηθούν οι ώρες και τα χρόνια εργασίας», των γερμανών εργαζόμενων.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατάσχεση – μαμούθ στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών
Κοκαΐνη; 18.01.26

Κατάσχεση – μαμούθ στον Παναμά με περισσότερους από 5 τόνους να πέφτουν στα χέρια των αρχών

Η αστυνομία του Παναμά και έτερες διωκτικές αρχές, συμμετείχαν σε κυνηγητό σε θάλασσα και στεριά και κατάφεραν να κατασχέσουν μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών σε συσκευασίες υγιεινών τροφών

Σύνταξη
Χάος στη Γουατεμάλα – Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές [βίντεο]
Barrio 18 18.01.26

Χάος στη Γουατεμάλα - Μέλη συμμορίας κρατούν ομήρους 46 φρουρούς σε 3 φυλακές - Δεν διαπραγματεύεται η κυβέρνηση

Μέλη συμμοριών κρατούν ομήρους 46 σωφρονιστικούς υπαλλήλους σε φυλακές στη Γουατεμάλα. Η κυβέρνηση δήλωσε πως δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί με την συμμορία που ηγείται της εξέγερσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών
Κόσμος 18.01.26

Συρία: Ο στρατός πήρε τον έλεγχο στρατιωτικού αεροδρομίου, φράγματος και πετρελαιοπηγών

Οι μάχες στη Συρία Μεταξύ του Συριακού Αραβικού Στρατού και του Συριακού Δημοκρατικού Στρατού συνεχίζονται αμείωτες, όπως και η προέλαση στις περιοχές που κρατούσαν οι Κούρδοι.

Σύνταξη
Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας»
Κίνδυνος 18.01.26 Upd: 02:09

Φωτιά στα Καζάνια στο Πέραμα – «Κλείστε τα παράθυρα των σπιτιών σας»

Ο δήμαρχος καλεί τους πολίτες να μην έλθουν σε επαφή με τους καπνούς, καθώς υπάρχει κίνδυνος για την υγείας τους - Χωρίς ρεύμα το Πέραμα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τη φωτιά

Σύνταξη
Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ
EFA 17.01.26

Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026: Θρίαμβος για τη Συναισθηματική Αξία του Τρίερ – Ηχηρό μήνυμα στον Τραμπ

Η ευρωπαϊκή απάντηση στα Όσκαρ δόθηκε το Σάββατο στο Βερολίνο, με την ταινία Συναισθηματική Αξία (Sentimental Value) να αναδεικνύεται ο απόλυτος κυρίαρχος της βραδιάς στα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου 2026

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ ελέω Γροιλανδίας
Κόσμος 17.01.26

Η εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ κινδυνεύει να καταψηφιστεί λόγω Γροιλανδίας

Ο επικεφαλής της πιο πολυπληθούς ομάδας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προτίθεται να καταψηφίσει την εμπορική συμφωνία ΕΕ - ΗΠΑ ως αντίποινα για τις απειλές Τραμπ στην Γροιλανδία, Η Αριστερά έχει διαφωνήσει με τη συμφωνία

Σύνταξη
Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Λούδης: «Για αυτό η Ελλάδα είναι το πρώτο φαβορί για το χρυσό μετάλλιο» (vid)

Ο Κώστας Λούδης, παλιά δόξα του ελληνικού πόλο και νυν τεχνικός της Εθνικής Τουρκίας, αποθέωσε την Ελλάδα για την πορεία της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και εξήγησε γιατί είναι το φαβορί για το χρυσό.

Σύνταξη
Βρέφος 27 ημερών πέθανε στη Γάζα από το δριμύ ψύχος
Κόσμος 17.01.26

Βρέφος άφησε την τελευταία του πνοή στην Χαν Γιουνίς εν μέσω ακραίων θερμοκρασιών

Ακόμα ένα βρέφος έχασε την ζωή του στη Γάζα με την έλλειψη καταλυμάτων και θέρμανσης να αποδεικνύονται μοιραίες για βρέφη, ηλικιωμένους και άτομα με υποκείμενα νοσήματα.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

«Κοντά στην Μπόρνμουθ o Μανδάς» (pic)

Σύμφωνα με τον έγκυρο ρεπόρτερ, Ματέο Μορέτο, ο Χρήστος Μανδάς είναι πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League.

Σύνταξη
AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα
Relationsex 17.01.26

AI σύντροφοι: Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μετατρέπει τη μοναξιά σε εμπόρευμα

Οι AI companions υπόσχονται συντροφικότητα και κατανόηση σε μια εποχή κοινωνικής αποσύνδεσης. Πίσω όμως από την «ασφαλή» οικειότητα, αναδύεται μια νέα βιομηχανία εκμετάλλευσης του συναισθήματος.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Αίγυπτος – Νιγηρία 0-0 (2-4 πεν.): Στην 3η θέση του Κόπα Άφρικα η ομάδα του Μπρούνο

Η Νιγηρία του Μπρούνο Ονιεμαέτσι επικράτησε στα πέναλτι της Αιγύπτου με 4-2 (0-0 κανονική διάρκεια) και κατέκτησε την 3η θέση στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Μοιραίοι για τους «Φαραώ» Σαλάχ και Μαρμούς.

Σύνταξη
Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία
Κόσμος 17.01.26

Ζελένσκι για συνάντηση ΗΠΑ – Ουκρανίας: Eναπόκειται στους εταίρους μας αν θα προχωρήσει η διπλωματία

Την ώρα που η αντιπροσωπεία των ΗΠΑ συναντάται με τους εκπρόσωπους από την Ουκρανία στο Μαϊάμι, το αποτέλεσμα της συνάντησης μπορεί να είναι κομβικό για τον τερματισμό του πολέμου.

Σύνταξη
Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)
Ευρωπαϊκό πόλο 17.01.26

Βλάχος: «Η προσοχή μας είναι στην Ιταλία» – Χαλυβόπουλος: «Μεγάλος στόχος το χρυσό» (vid)

Όσα είπαν Θοδωρής Βλάχος και Αριστείδης Χαλυβόπουλος μετά την εύκολη νίκη της Εθνικής πόλο των Ανδρών επί της Τουρκίας, στο ξεκίνημα του Β' γύρου του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος πόλο του Βελιγραδδίου.

Σύνταξη
Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»
Ενίσχυση ανταγωνισμού 17.01.26

Η ΕΕ προτρέπει τη βαριά βιομηχανία να στηρίξει το brand «Made in Europe»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) ζητά από τους επικεφαλής των επιχειρήσεων να «υποστηρίξουν και να υπογράψουν» μια πρωτοβουλία υπό την Γαλλία για αύξηση του μεριδίου της ευρωπαϊκής βιομηχανικής παραγωγής

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching
The Good Life 17.01.26

Aπό το Homeland στο Slow Horses: Oι οκτώ καλύτεροι τηλεοπτικοί κατάσκοποι για γεωπολιτικό binge-watching

Ο βρωμερός Λαμπ του Slow Horses ή η διπολική Μάθισον του Homeland; Στον αντίποδα κάθε Μποντ, αυτοί οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες κατασκόπων δικαίωσαν τη γοητεία του είδους στη μικρή οθόνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών
Κόσμος 17.01.26

Γερμανία: Θα αποφασίσουμε με τους Ευρωπαίους εταίρους την απάντηση στον Τραμπ για την επιβολή επιπλέον δασμών

Επιφυλακτική και διχασμένη η Γερμανία - Η κυβέρνηση θα το σκεφτεί και η αντιπολίτευση της στέλνει μήνυμα ότι «η πολιτική υποχωρήσεων και κατευνασμού έναντι των ΗΠΑ απέτυχε»

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο