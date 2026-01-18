Φόρο αμαρτίας 50% για όλα τα εισοδήματα που προέρχονται από το OnlyFans πρότεινε ο Τζέιμς Φίσμπακ, νεοφερμένος στην πολιτική που ελπίζει να διαδεχθεί τον Ρον ΝτεΣάντις ως ο επόμενος Ρεπουμπλικάνος κυβερνήτης της Φλόριντα.

Η πλατφόρμα, η οποία έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια σε σημείο που έλαβε μερίσματα 701 εκατ. δολαρίων από τους συνδρομητές της το 2024, είναι γνωστή για τον μεγάλο όγκο πορνογραφικού περιεχομένου της, αναφέρει το περιοδικό Newsweek.

«Εάν είστε μοντέλο του OnlyFans και διαμένετε στη Φλόριντα, ετοιμαστείτε να πληρώσετε το 50% του εισοδήματός σας στη πολιτεία. Ονομάζεται φόρος αμαρτίας επειδή είναι αμαρτία Νο. 1» δήλωσε ο Φίσμπακ.

«Αλλά ο σκοπός του φόρου αμαρτίας στην οικονομία είναι να αποθαρρύνει και να αποτρέψει μια συμπεριφορά», συνέχισε. «Και, ναι, ως κυβερνήτης της Φλόριντα δεν θέλω νέες γυναίκες που διαφορετικά θα μπορούσαν να είναι μητέρες που μεγαλώνουν οικογένειες, παιδιά, δεν θέλω να πουλάνε το σώμα τους σε αρρωστημένους άνδρες στο διαδίκτυο».

Οι πολιτιστικοί πόλεμοι στη Φλόριντα

Υπό τον ΝτεΣάντις, η Φλόριντα βρέθηκε στο επίκεντρο των λεγόμενων πολιτισμικών πολέμων των ΗΠΑ. Μένει να δούμε αν ο επόμενος κυβερνήτης της Φλόριντα θα υιοθετήσει τις ίδιες μάχες και την ίδια προσέγγιση. Ο Φίσμπακ, ο 31χρονος διευθύνων σύμβουλος της επενδυτικής εταιρείας Azoria, είναι μεταξύ των πολλών υποψηφίων που διεκδικούν το χρίσμα των Ρεπουμπλικανών.

Ο Φίσμπακ ανακοίνωσε την πρότασή του κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο κανάλι YouTube NXR Studios, το οποίο κυκλοφόρησε τη Δευτέρα και είναι «αναμφισβήτητα χριστιανικό, αναμφισβήτητα δεξιό».

«Ως κυβερνήτης της Φλόριντα, τον πρώτο χρόνο θα πιέζω για τον πρώτο του είδους του φόρο αμαρτίας OnlyFans. Εάν είστε ένας λεγόμενος δημιουργός OnlyFans στη Φλόριντα, θα πληρώνετε το 50% στην πολιτεία για οτιδήποτε κερδίζετε μέσω αυτής της διαδικτυακής πλατφόρμας εκφυλισμού», είπε ο Φίσμπακ.

Τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν, συνέχισε, θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του εκπαιδευτικού συστήματος της πολιτείας, των κέντρων προστασίας εγκυμοσύνης – θρησκευτικών μη κερδοσκοπικών οργανισμών που επιδιώκουν να αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να κάνουν αμβλώσεις – και αυτό που ο ίδιος αποκάλεσε «τον πρώτο του είδους του τσάρο ψυχικής υγείας» για άνδρες, για την αντιμετώπιση κατηγοριών «τοξικής αρρενωπότητας.

Τι είναι ο φόρος αμαρτίας

Ο φόρος αμαρτίας δεν είναι μια νέα έννοια. Ιστορικά, έχει επιβληθεί σε αγαθά και δραστηριότητες που θεωρούνται επιβλαβείς, όπως ο καπνός, το αλκοόλ και τα τυχερά παιχνίδια.

Ο φόρος αποσκοπεί στη δημιουργία εσόδων για τις τοπικές ή πολιτειακές κυβερνήσεις, αποθαρρύνοντας παράλληλα τις δραστηριότητες που στοχεύουν. Αν και το βάρος επωμίζονται όλοι οι καταναλωτές, ένας φόρος αμαρτίας, είναι έμμεσος φόρος που πλήττει δυσανάλογα άτομα ή νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα.

Ο Φίσμπακ ισχυρίζεται ότι ένας φόρος αμαρτίας στους δημιουργούς περιεχομένου του OnlyFans «θα συγκεντρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» για το κράτος.

«Αν δεν αυξήσουμε αυτό το εισόδημα, ξέρετε τι θα σημαίνει; Θα σημαίνει ότι κάτι ακόμη μεγαλύτερο έχει υλοποιηθεί για τις νεαρές γυναίκες και τους νεαρούς άνδρες της πολιτείας μας. Ότι η βιομηχανία του OnlyFans και οι υποστηρικτές της… θα έχουν στερηθεί εντελώς την ικανότητά τους να μας ληστεύουν – όχι μόνο τους μισθούς που κερδίσαμε με κόπο, αλλά και την αφοσίωσή μας στον Χριστό».

Ο Φίσμπακ έκανε tag την Σόφι Ρέιν, μια 21χρονη χριστιανή δημιουργό του OnlyFans στο Μαϊάμι, σε μια ανάρτηση στο X, γράφοντας: «Γεια σου @SophieRaiin. Πλήρωσε *ή* φύγε από το OnlyFans. Ως κυβερνήτης της Φλόριντα, δεν θα επιτρέψω σε μια γενιά έξυπνων και ικανών νεαρών γυναικών να πουλήσουν το σώμα τους στο διαδίκτυο».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του OnlyFans, περίπου το 70% των δημιουργών της πλατφόρμας είναι γυναίκες, ενώ το 30% είναι άνδρες. Η συντριπτική πλειοψηφία της βάσης χρηστών της, ωστόσο, είναι άνδρες.

Η ελευθερία του λόγου και η επιβολή ηθικής

Η πρόταση του Φίσμπακ έχει προκαλέσει ένα μείγμα αντιδράσεων στο διαδίκτυο, με πολλούς να είναι επιφυλακτικοί, αν όχι εντελώς υποτιμητικοί, για την ιδέα.

«Η κυβέρνηση δεν είναι ο γονέας σου και δεν θα έπρεπε να νομοθετεί ηθική. Αν δώσεις στην κυβέρνηση την εξουσία να το κάνει αυτό, κάποιος άλλος μπορεί απλώς να έρθει και να ισχυριστεί ότι κάτι που κάνεις είναι «αμαρτία» ως δικαιολογία για να το φορολογήσει», έγραψε ο λογαριασμός του Political HQ στο X.

Τον Δεκέμβριο, το μέσο ενημέρωσης Florida Politics, επικαλούμενο δικαστικά έγγραφα στην πολιτεία, ανέφερε ότι ο Φίσμπακ κατηγορήθηκε από πρώην υπάλληλο ότι ξεκίνησε μια σχέση μαζί της όταν εκείνη ήταν 17 ετών και εκείνος ήταν 27 ετών, και αργότερα ότι την παρενόχλησε. Η ηλικία συναίνεσης στη Φλόριντα είναι τα 18 έτη.

Οι δυο τους, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, συγκατοικούσαν και αρραβωνιάστηκαν μέχρι τον Μάρτιο του 2024, μετά την οποία ο Φίσμπακ φέρεται να άρχισε να επιδεικνύει «χειριστική συμπεριφορά» που «κλιμακώθηκαν σε παρενόχληση και διαδικτυακό εκφοβισμό».

Ο Φίσμπακ αμφισβήτησε την αφήγηση της γυναίκας για τη σχέση τους και την φερόμενη παρενόχληση από αυτόν. «Δεν υπήρχαν στοιχεία που να υποστηρίζουν αυτόν τον ισχυρισμό και απαλλάχθηκα πλήρως από οποιαδήποτε αδικοπραγία σε αυτή την υπόθεση», δήλωσε στο Florida Politics.

Η κούρσα για κυβερνήτη

Οι προκριματικές εκλογές των Ρεπουμπλικανών στην κούρσα για την κυβερνητική εκλογή της Φλόριντα έχουν προγραμματιστεί για τις 18 Αυγούστου. Σε πρόσφατη έρευνα της Fabrizio, Lee & Associates μεταξύ των ψηφοφόρων των Ρεπουμπλικανών στις προκριματικές εκλογές της πολιτείας, ο Μπάιρον Ντόναλντς – τον οποίο υποστήριξε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ – αναδείχθηκε ως το σαφές φαβορί, με 39% των ψήφων.

Ο Φίσμπακ συγκέντρωσε 3%—λιγότερο από την πρώτη κυρία της Φλόριντα, Κέισι ΝτεΣάντις, η οποία συγκέντρωσε το 26% των ψήφων.

Πηγή: ΟΤ