OnlyFans και τένις: Μια συνεργασία που προκαλεί αντιδράσεις και αλλάζει τους κανόνες

Το όνομα OnlyFans είναι συνώνυμο με τον κόσμο του ερωτικού και του πορνογραφικού περιεχομένου στο διαδίκτυο. Όμως, τα τελευταία χρόνια η πολυσυζητημένη πλατφόρμα επιχειρεί μια στρατηγική στροφή, εισερχόμενη δυναμικά στον χώρο του αθλητισμού. Από τα μαχητικά σπορ και το MMA, μέχρι το BMX, το γκολφ και τώρα το τένις, το OnlyFans επενδύει συστηματικά σε συνεργασίες με αθλητές, προβάλλοντας μια διαφορετική εικόνα: εκείνη της δημιουργίας περιεχομένου γύρω από την αθλητική καθημερινότητα και τη ζωή των πρωταγωνιστών εκτός γηπέδων.

Η τάση αυτή έχει αρχίσει να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις στους κόλπους του επαγγελματικού τένις. Ενώ οι αθλητικές ομοσπονδίες εμφανίζονται επιφυλακτικές, αρκετοί παίκτες βλέπουν στην πλατφόρμα μια ευκαιρία για ανεξάρτητη προβολή, οικονομική ενίσχυση και άμεση επικοινωνία με το κοινό τους μακριά από τους παραδοσιακούς χορηγούς και τα μέσα. Η Γαλλίδα τενίστρια Κλοέ Πακέ, που εντάχθηκε στο OnlyFans πριν από περίπου έναν χρόνο, έχει δηλώσει ότι ολοένα και περισσότεροι συνάδελφοί της από το tour θα ακολουθήσουν το ίδιο μονοπάτι τους προσεχείς μήνες.

Παρά τις αντιδράσεις, το φαινόμενο φαίνεται δύσκολο να ανακοπεί. Το OnlyFans επενδύει μεγάλα ποσά στην αθλητική του στρατηγική, με στόχο να επαναπροσδιορίσει την εικόνα του και να συνδεθεί με έναν πιο ευρύτερο, «κανονικοποιημένο» ψηφιακό οικοσύστημα δημιουργών. Από την άλλη, ο κόσμος του τένις, ένας χώρος που διαχρονικά συνδέεται με την παράδοση και την «καθαρή» εικόνα, βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπος με ένα νέο, μάλλον αμήχανο, κεφάλαιο.

Το ερώτημα είναι αν η συνεργασία αυτή θα αποδειχθεί βραχύβια μόδα ή μια νέα μορφή σχέσης ανάμεσα στα social media και τον επαγγελματικό αθλητισμό. Σε κάθε περίπτωση, η κίνηση του OnlyFans φανερώνει κάτι βαθύτερο: ότι τα όρια ανάμεσα στην ψυχαγωγία, το lifestyle και τον αθλητισμό γίνονται ολοένα και πιο ρευστά — και ότι η ψηφιακή εποχή αλλάζει όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και τους ίδιους τους παίκτες.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι από έσοδα 7,2 δισ. δολαρίων παγκοσμίως μέχρι χορηγίες σε σταρ όπως ο Νικ Κύργιος και η Océane Dodin, το OnlyFans εισβάλλει δυναμικά στο τένις και άλλα αθλήματα, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις

Το OnlyFans, γνωστό αρχικά για το ερωτικό περιεχόμενο, έχει εξελιχθεί σε κολοσσό με έσοδα 7,22 δισ. δολάρια το 2024, αυξημένα κατά 9% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, και καθαρά κέρδη 684 εκατ. δολάρια. Η πλατφόρμα διατηρεί ποσοστό 20% από τα έσοδα των δημιουργών, δίνοντάς τους το 80%, κάτι που την καθιστά ελκυστική για αθλητές που ψάχνουν εναλλακτικά έσοδα πέρα από τα βραβεία. Στο τένις, όπου τα έξοδα για προπονήσεις, ταξίδια και φυσιοθεραπείες ξεπερνούν τα 100.000 δολάρια ετησίως, παίκτες σαν την Αμερικανίδα Sachia Vickery χρεώνουν 12,99 δολάρια μηνιαίως για αποκλειστικό περιεχόμενο, καλώντας το «ευκολότερα λεφτά που έχουν βγάλει ποτέ».

Πολλοί επαγγελματίες τενίστες έχουν ήδη υπογράψει συμφωνίες. Ο Γάλλος Alexandre Muller, νούμερο 39 παγκοσμίως, έγινε πρεμιέρα πέρυσι, ποστάροντας βίντεο από γυμναστήρια και ντους, ενώ δηλώνει ότι «πολλοί παίκτες θα ακολουθήσουν φέτος». Η συμπατριώτισσά του Océane Dodin, 29 ετών, ανακοίνωσε πρόσφατα συνεργασία, συνδυάζοντας τένις με «αισθησιακό» περιεχόμενο σε σπορ ρούχα και μαγιό. Ο Κύργιος ήταν από τους πρώτους, χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα για media παρουσία, ενώ η Chloé Paquet μοιράζεται behind-the-scenes από το tour.

Η στρατηγική επεκτείνεται και σε άλλα αθλήματα, με χορηγίες σε αθλητές όπως η παλαιστής MMA Paige VanZant, οι πυγμάχοι Ebanie Bridges και Derek Chisora, ο ποδηλάτης βουνού Lewis Buchanan και η δρομέας ορεινής Sabrina Stanley. Ακόμα και ομάδες όπως η Λίβερπουλ έχουν εμφανιστεί με λογότυπα OnlyFans, ενώ στο μηχανοκίνητο και το motocross, οι συμφωνίες προσφέρουν παρόμοιες ανέσεις με μεγάλες μάρκες όπως η HOKA.

Αυτές οι συνεργασίες δίνουν στους αθλητές ελευθερία έκφρασης και σταθερά έσοδα, σε αντίθεση με τους παραδοσιακούς χορηγούς.

Αμηχανία, ευκαιρίες και OnlyFans

Οι ομοσπονδίες τένις εμφανίζονται αμήχανες μπροστά σε αυτή την τάση, αλλά οι αθλητές βλέπουν ευκαιρίες σε μια εποχή που τα βραβεία του tour φτάνουν τα 249 εκατ. δολάρια συνολικά για το 2025. Το OnlyFans επενδύει σε μικρότερα αθλήματα για να «κανονικοποιήσει» την εικόνα του, ενώ οι παίκτες κερδίζουν άμεσα από συνδρομητές. Αυτή η σύγκλιση αθλητισμού και ψηφιακού lifestyle φαίνεται να κερδίζει έδαφος, αλλά εγείρει ερωτήματα για τα όρια της εικόνας του σπορ.

Οι συμφωνίες ανακοινώνονται μέσω social media, συνεντεύξεων ή αναρτήσεων, χωρίς αποκάλυψη οικονομικών όρων ή συμβατικών λεπτομερειών. Για παράδειγμα, ο Alexandre Muller ανέφερε ότι ο μάνατζέρ του τον ενημέρωσε για την υποστήριξη του OnlyFans, αλλά η ATP απαγόρευσε το λογότυπο στο μανίκι του. Ο Νικ Κύργιος υπέγραψε deal το 2023 για non-erotic περιεχόμενο (tips τένις, gaming), χαρακτηρισμένο ως «disruptive partnership» από τον ατζέντη του, χωρίς ποσά.

Οι τενίστες κερδίζουν κυρίως από συνδρομές και pay-per-view, όχι σταθερά συμβόλαια. Η Sachia Vickery δήλωσε εξαψήφια έσοδα (>$100.000) σε 3 μήνες με $12.99/μήνα, καλύπτοντας έξοδα >$100.000/έτος, αλλά χωρίς σύμβαση. Η Océane Dodin προωθεί την πλατφόρμα μετά από «agreement», εκτιμώντας έσοδα υψηλότερα από $2.82 εκατ. καριέρας σε 1 χρόνο.

Η ATP ελέγχει περιεχόμενο και απαγορεύει λογότυπα σε ρούχα, ενώ οι παίκτες όπως ο Pedro Martínez δεν μπορούν να το δείχνουν σε shirts. Το OnlyFans επενδύει σε αθλητές για «rebranding», αλλά όλα μένουν ιδιωτικά.

Η ATP και η WTA αντέδρασαν αρνητικά στις χορηγίες με OnlyFans, απαγορεύοντας κυρίως την εμφάνιση του λογότυπου της πλατφόρμας σε γήπεδα και ελέγχοντας το περιεχόμενο των παικτών.

Η ATP απαγόρευσε σε παίκτες όπως ο Alexandre Muller και ο Pedro Martínez να φορούν το λογότυπο OnlyFans σε μπλούζες, καπέλα ή εξοπλισμό κατά αγώνες, όπως στο Rome Masters 2024 και Wimbledon, λόγω της εικόνας της πλατφόρμας ως adult content. Ελέγχει επίσης social media περιεχόμενο για πιθανές κυρώσεις αν υπερβούν τα όρια, ενώ επιτρέπει μόνο μη-ερωτικό υλικό, αποφεύγοντας συγκρούσεις με luxury χορηγούς όπως Rolex ή Lacoste.

Η WTA δεν έχει εκδώσει επίσημη δήλωση, αλλά ακολουθεί παρόμοιες πρακτικές ελέγχου περιεχομένου και λογότυπων, εστιάζοντας στην «καθαρή» εικόνα του τένις. Παίκτριες όπως η Sachia Vickery και η Océane Dodin προχωρούν ανεξάρτητα, χωρίς επιπλέον κυρώσεις πέρα από γενικούς κανόνες χορηγιών.

Οι ομοσπονδίες βλέπουν κίνδυνο απώλειας παραδοσιακών χορηγών, αλλά οι παίκτες συνεχίζουν για οικονομικούς λόγους, με την ATP να χαλαρώνει γενικά κανόνες λογότυπων από το 2013 χωρίς εξαιρέσεις για OnlyFans.