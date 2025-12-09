newspaper
Η εποχή του OnlyFans – Όταν η οικειότητα και η μοναξιά γίνονται εμπορεύματα
Διεθνής Οικονομία 09 Δεκεμβρίου 2025 | 18:00

Η εποχή του OnlyFans – Όταν η οικειότητα και η μοναξιά γίνονται εμπορεύματα

Οι ψηφιακές πλατφόρμες σεξουαλικού περιεχομένου, όπως η OnlyFans, γνωρίζουν μεγάλη άνθηση. Τι λέει η επιτυχία τους για την κοινωνία μας;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η οικονομία του σεξ έχει συνοδεύσει σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες ανά τα χρόνια: τον Τύπο τον 19ο και ένα μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, το Video Home System (VHS) στις δεκαετίες του 1980 και 1990, τις κάμερες web στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σήμερα, μια νέα γενιά ψηφιακών πλατφορμών, όπως OnlyFans, MYM ή Fansly, καταλαμβάνει κεντρική θέση στο ψηφιακό τοπίο.

Η επιτυχία τους βασίζεται όχι μόνο στη διάδοση προσωπικών εικόνων, αλλά και στη εμπορευματοποίηση της εξατομικευμένης αλληλεπίδρασης μεταξύ δημιουργών και συνδρομητών — μια μορφή προσομοίωσης της οικονομίας της εγγύτητας.

Αυτό το νέο «προϊόν», που ορισμένοι αποκαλούν «girlfriend experience», μετατρέπει την προσομοίωση της σύνδεσης σε εμπορεύσιμο αγαθό.

Η προσοχή, η επιθυμία και τα συναισθήματα, από αυτή την οπτική γωνία, μετατρέπονται σε καταναλωτικά είδη, γράφει ο Faouzi Bensebaa, Καθηγητής Επιστήμης της Διοίκησης σε άρθρο του στο The Conversation.

Είναι ένα σύστημα που βγάζει χρήματα τη μοναξιά, εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες και ομαλοποιεί την εμπορευματοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων.

Αυτές οι πλατφόρμες θέτουν ένα θεμελιώδες ερώτημα σχετικά με την οικονομία της οικειότητας: τι λέει η επιτυχία τους για την κοινωνία μας;

Μια συγκεντρωμένη και ακμάζουσα αγορά

Ένας σημαντικός παίκτης, η OnlyFans, που ανήκει στη βρετανική εταιρεία Fenix ​​International Ltd., κυριαρχεί στην αγορά με πάνω από 220 εκατομμύρια χρήστες και περισσότερα από 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα.

Η MYM, που βιώνει ισχυρή ανάπτυξη, έφτασε τα 150 εκατομμύρια ευρώ την ίδια χρονιά, κυρίως στην Ευρώπη.

Οι άλλες πλατφόρμες – Fansly, Fanvue, Loyalfans – παραμένουν περιθωριακές προς το παρόν.

Μοντέλο διαμεσολάβησης

Με βάση ένα asset-light επιχειρηματικό μοντέλο, όπου η εταιρεία δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία, αυτές οι πλατφόρμες συνδέουν δημιουργούς και συνδρομητές.

Λειτουργούν ως τεχνικοί και οικονομικοί μεσάζοντες, κερδίζοντας έσοδα μέσω προμήθειας επί της επισκεψιμότητας που δημιουργείται.

Παίρνουν προμήθεια 20 έως 30% επί των εσόδων που δημιουργούνται από μεμονωμένους δημιουργούς… σεξουαλικού περιεχομένου.

Από μεριάς τους, οι δημιουργοί είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν, ενώ η πλατφόρμα χειρίζεται μόνο τη φιλοξενία και την πληρωμή.

Στην Ευρώπη, αυτό το μοντέλο διέπεται από τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2023. Ενισχύει τις υποχρεώσεις των πλατφορμών όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια, τη ρύθμιση και τη διαφάνεια, διατηρώντας παράλληλα την αρχή της υπό όρους εξαίρεσης.

Μια πλατφόρμα δεν είναι υπεύθυνη για παράνομο περιεχόμενο έως ότου το αντιληφθεί, αλλά πρέπει να ενεργήσει γρήγορα μετά την ειδοποίησή της.

Σεξουαλικό περιεχόμενο

Υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα που συνδέονται με αυτή τη διαμόρφωση:

  • εξάρτηση από μια μειοψηφία δημιουργών-αστέρων
  • χαμηλά εμπόδια εισόδου που φέρνουν συνεχώς νέους ανταγωνιστές
  • αστάθεια των συνδρομητών, καθώς μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβασή τους ανά πάσα στιγμή.

Αυτή η λογική θυμίζει τις κλασικές αναλύσεις της ανταγωνιστικής δομής. Παρά τα υψηλά περιθώρια κέρδους, η έλλειψη ισχυρών εμποδίων εισόδου καθιστά τον τομέα ευάλωτο στη ρύθμιση και στις μεταβαλλόμενες συνήθειες των χρηστών.

Επιπλέον, αν και οι πλατφόρμες τονίζουν επανειλημμένα την ανάγκη για διαφοροποίηση — προπόνηση, φυσική κατάσταση, τρόπος ζωής — σχεδόν όλα τα έσοδά τους προέρχονται από ένα μόνο είδος περιεχομένου: σεξουαλικά ρητό.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της OnlyFans, Keily Blair, δηλώνει :

«Ο ιστότοπός μας φιλοξενεί περιεχόμενο για ενήλικες, αλλά και μια μεγάλη ποικιλία άλλου περιεχομένου: χιούμορ, αθλητικά, μουσική και ακόμη και γιόγκα».

Ενδυνάμωση ή εκμετάλλευση;

Μπορεί να ερμηνευθεί η διαδικτυακή σεξουαλική εργασία των γυναικών στην OnlyFans; Μπορεί να εξηγηθεί μέσα από τις προοπτικές της καταπίεσης και της χειραφέτησης;

Αυτό είναι το θέμα που διερευνά μια μελέτη της κοινωνιολόγου Dilara Cılızoğlu.

Σε κοινωνικό επίπεδο, αυτές οι πλατφόρμες αποκρυσταλλώνουν τη συζήτηση. Για ορισμένους δημιουργούς, αντιπροσωπεύουν μια μορφή «ενδυνάμωσης»: τη δυνατότητα να επιλέξει κανείς το σώμα του, να το αναδείξει και να το χρησιμοποιήσει με πλήρη αυτονομία.

Αυτή η επιλογή ωστόσο εξαρτάται συνήθως από την οικονομική και κοινωνική πίεση που συνδέεται με τη σεξουαλικοποίηση, η οποία οδηγεί στη εμπορευματοποίηση, που καταλλήγει εν τέλει σε μια νέα μορφή εκμετάλλευσης του ανθρώπινου σώματος.

Αυτές οι ανησυχίες αντικατοπτρίζονται στους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί τόσο για τους δημιουργούς όσο και για τους καταναλωτές.

Για τους δημιουργούς, η συνεχής έκθεση τους καθιστά ευάλωτους σε παρενόχληση, διαρροές περιεχομένου και οικονομική εξάρτηση από την πλατφόρμα.

Για τους καταναλωτές, ο κίνδυνος έγκειται στις παρορμητικές δαπάνες, την αυξημένη απομόνωση και τη διαστρεβλωμένη αντίληψη των στενών σχέσεων.

Μια εμπορική απάντηση στη μοναξιά

Αυτές οι πλατφόρμες γνωρίζουν μεγάλη άνθηση επειδή φαίνεται να ανταποκρίνονται σε πολύ πραγματικές ανάγκες: δυσκολία στην δημιουργία αυθεντικών σχέσεων, συναισθηματική απομόνωση, μοναξιά.

Αλλά εκμεταλλευόμενες αυτές τις ευπάθειες, τις επιδεινώνουν. Οι πλατφόρμες οικειότητας προσφέρουν μια εμπορική λύση στη μοναξιά, μετατρέποντας την έλλειψη σύνδεσης σε πηγή κέρδους.

Για τους καταναλωτές, η σχέση εξαρτάται από την πληρωμή. Αυτή η λογικήενθαρρύνει τις καταναγκαστικές συμπεριφορές: σύγχυση μεταξύ προσομοίωσης οικειότητας και πραγματικών σχέσεων, επαναλαμβανόμενες δαπάνες και αυξημένη απομόνωση.

Για τους δημιουργούς, οι κίνδυνοι είναι εξίσου επιζήμιοι. Πίσω από την εικόνα της ελεύθερης επιλογής και της υποτιθέμενης ενδυνάμωσης, η πραγματικότητα είναι συχνά μια ουσιαστική και καθόλου ενθαρρυντική οικονομική εξάρτηση.

Η οικειότητα, που κάποτε ήταν ιδιωτική υπόθεση, γίνεται ένας χώρος συναλλαγών όπου η ανθρώπινη σύνδεση μετατρέπεται σε πληρωμένη ψηφιακή υπηρεσία.

Το εισόδημα εξαρτάται από τη διατήρηση της συνεχούς σεξουαλικής έκθεσης, με αυξανόμενη πίεση να παράγεται περισσότερο και να προχωράει πιο μακριά.

Η διαδικτυακή παρενόχληση, η διαρροή περιεχομένου και το κοινωνικό στίγμα είναι, επιπλέον, πραγματικές και συνεχιζόμενες απειλές. Το επιχείρημα της αυτονομίας θα ήταν λοιπόν παραπλανητικό και θα έκρυβε μια πραγματικότητα εκμετάλλευσης, ίσως πιο λεπτή από ό,τι είναι γνωστό.

Στην πραγματικότητα, δεν είναι οι δημιουργοί αλλά η αγορά που επιβάλλει τους κανόνες της, αγνοώντας την ατομική ελευθερία και ευημερία.

Η ρύθμιση: Η Δαμόκλειος σπάθη

Γνωρίζοντας αυτούς τους κινδύνους, οι δημόσιες αρχές έχουν επιδιώξει να θεσπίσουν μια λογική ρύθμιση αυτής της αγοράς. Σε αυτό το πνεύμα, η επαλήθευση της ηλικίας, η καταπολέμηση του μη συναινετικού περιεχομένου και η προστασία των ανηλίκων έχουν καταστεί προτεραιότητες.

Στη Γαλλία, η MYM επέλεξε να προλάβει αυτές τις αλλαγές υιοθετώντας αυστηρότερα πρότυπα, θέλοντας να διακριθεί σε αυτό το θέμα και να μετατρέψει τη συμμόρφωση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις όπως ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) – ιδίως όσον αφορά την επαλήθευση της ηλικίας, τον έλεγχο του περιεχομένου και τη διαχείριση των καταγγελιών – παραμένει περίπλοκη και δαπανηρή.

Αν και αυτές οι πλατφόρμες έχουν σήμερα υψηλά περιθώρια κέρδους, η ανάπτυξή τους πραγματοποιείται σε έναν τομέα που υπόκειται σε συνεχή ρυθμιστικό έλεγχο, η εξέλιξη του οποίου θα μπορούσε να καταστήσει το μοντέλο πιο ευάλωτο μακροπρόθεσμα.

Τελικά, μεταξύ συναισθηματικής δυστυχίας, ψεύτικης εξουσίας και πραγματικών θυμάτων, η επιτυχία αυτών των πλατφορμών δεν λέει τόσα για την άνοδο της ψηφιακής καινοτομίας, όσο για μια κοινωνία ικανή να μετατρέψει τη μοναξιά και την οικειότητα σε εμπόρευμα, με τους κοινωνικούς κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στο «κόκκινο» λόγω των τραπεζών, πακέτα στην ΕΚΤΕΡ

Κόσμος
Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

Τραμπ στο Politico: Νέα επίθεση στην Ευρώπη – Αποκαλεί αδύναμους τους ηγέτες της

inWellness
inTown
Stream newspaper
Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών
Κίνδυνοι εν όψει 09.12.25

Ο πλανήτης μπροστά σε νέα κρίση χρέους – Καμπάνα κινδύνου από τη Διεθνή Τράπεζα Διακανονισμών

Το δημόσιο χρέος δεν βρίσκεται μόνο σε χέρια τραπεζών. Τα ομόλογα που κρατούν κερδοσκοπικά hedge funds και συνταξιοδοτικά ταμεία έχει αυξηθεί. Μαζί με την αδιαφάνεια, το κοκτέιλ γίνεται εκρηκτικό.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Η αξία του κράτους πρόνοιας: Ποιες χώρες της ΕΕ δαπανούν τα περισσότερα;

Με τις συντάξεις, την κοινωνική στέγαση, τα επιδόματα ανεργίας, την ιατρική περίθαλψη η ΕΕ λέγεται ότι διαθέτει ένα από τα καλύτερα συστήματα κοινωνικής προστασίας στον κόσμο. Ποια χώρα είναι πιο «γεναιόδωρη»

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Μιντιακός πόλεμος 08.12.25

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix

Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Σύνταξη
Εργαζόμενοι στην Ευρώπη: Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία τους και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι’ αυτό
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Επιδεινώνεται η ψυχική υγεία των εργαζόμενων σε όλη την Ευρώπη και κανείς δεν ξέρει τι να κάνει γι' αυτό

Ποτέ δεν είχαν δαπανηθεί τόσα πολλά χρήματα για την ψυχική υγεία των εργαζόμενων, αλλά όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά τα ποσοστά φαίνεται να αυξάνονται

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Παρέμβαση Τραμπ για την εξαγορά της Warner Bros – «Πρόβλημα το μερίδιο της Netflix, θα εμπλακώ στην απόφαση»

Η Netflix επικράτησε στην κούρσα για την εξαγορά της WBD απέναντι σε άλλους 2 μνηστήρες, ένας εκ των οποίων ο Ν. Έλισον, γιος του συνιδρυτή της Oracle, που θεωρείται ότι έχει στενή σχέση με τον Τραμπ

Σύνταξη
Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ
Οικονομία του Διαστήματος 08.12.25

Η Ευρώπη «εκτοξεύει» 22,1 δισ. ευρώ

Κυβερνήσεις και εταιρείες κάνουν κούρσα για να κατακτήσουν νέα σύνορα εν μέσω γεωπολιτικών εντάσεων και εμπορικών πολέμων

Γιώργος Κανελλόπουλος
«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 07.12.25

«Όλα από την αρχή το 2026» – Ο χρησμός της Citi για την Ευρώπη

Όπως εξηγεί η Citi, για να αξιολογηθούν σωστά οι προοπτικές της ευρωπαϊκής οικονομίας το 2026, πρέπει να γίνουν αντιληπτές από τη σκοπιά των δομικών αλλαγών που υφίσταται το αναπτυξιακό μοντέλο της Ευρώπης

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη
Ελλάδα 09.12.25

«Δεν χρησιμοποιούμε πλαστικές σφαίρες» λέει η ΕΛ.ΑΣ. – Οι καταγγελίες των κτηνοτρόφων στην Κρήτη

Σύμφωνα με τον πρόεδρο των κτηνοτρόφων Κρήτης, Λευτέρη Τριανταφυλλάκη, πάνω από δέκα αγρότες και κτηνοτρόφοι τραυματίστηκαν από πλαστικές σφαίρες που φέρεται να εκτόξευσαν οι αστυνομικές δυνάμεις

Σύνταξη
Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία
Για την ειρήνη 09.12.25

Στο χείλος του πυρηνικού ολέθρου: Οι απόγονοι των Κένεντι και Χρουστσόφ σε μια ιστορική συμμαχία

Οι οικογένειές τους βρέθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα κατά τη διάρκεια της Κρίσης των Πυραύλων της Κούβαςπου παραλίγο να οδηγήσει σε πυρηνικό πόλεμο. Σήμερα, οι απόγονοι του Τζον Φ. Κένεντι και του Νικίτα Χρουστσόφ συνεργάζονται για ένα συγκλονιστικό podcast που θέλει να μας υπενθυμίσει την ιστορία

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη – Αδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη
Ελλάδα 09.12.25

Τι αναφέρει το σκεπτικό της απόφασης για την υπόθεση Παντελίδη - Αδικη απόφαση, λέει η Μίνα Αρναούτη

Οι δύο κοπέλες που επέβαιναν στο μοιραίο τζιπ θα αποζημιωθούν από την ασφαλιστική εταιρεία του αυτοκινήτου, που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης με ποσά πάντως πολύ μικρότερα από αυτά που διεκδικούσαν

Σύνταξη
Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο
«Αναγκαία απόφαση» 09.12.25

Νέα κρίση για τον πρίγκιπα Χάρι – Το Λονδίνο επανεξετάζει την προσωπική ασφάλειά του στις επισκέψεις στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Υπουργείο Εσωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου ξεκινά αναθεώρηση της ασφάλειας του Δούκα του Σάσεξ, μετά την απόρριψη της έφεσής του και τις δημόσιες δηλώσεις του ότι δεν μπορεί να φέρει την οικογένειά του στη χώρα «χωρίς εγγύηση ασφάλειας»

Σύνταξη
Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται
«Εξέγερση των πετρών» 09.12.25

Έχουν περάσει 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα και οι Παλαιστίνιοι ακόμα αγωνίζονται

Σήμερα συμπληρώνονται 38 χρόνια από την έναρξη της Πρώτης Ιντιφάντα, που σηματοδοτεί τον αγώνα ενός λαού που αγωνίζεται για την ύπαρξή του

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Αγρότες: Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει
Αγροτικές κινητοποιήσεις 09.12.25

Καταστολή στα μπλόκα, εισαγγελείς και «εγκληματικές οργανώσεις» απέναντι σε ένα κίνημα που φουντώνει

Ανυποχώρητοι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε πάνω από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα. Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις με πολύμορφες δράσεις και την κυβέρνηση να απαντά με καταστολή αλλά και… «ανοιχτές πόρτες στον διάλογο». Παρέμβαση του Αρείου Πάγου και παραγγελία για αυτεπάγγελτη διερεύνηση τυχόν αδικημάτων. Σαρωτική η υποστήριξη των πολιτών στα αιτήματα του αγροκτηνοτροφικού κόσμου.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Τα μηνύματα της 20χρονης με τον 14χρονο στον Χολαργό – Τι υποστηρίζει ένας από τους δράστες
Ελλάδα 09.12.25

Τα μηνύματα της 20χρονης με τον 14χρονο στον Χολαργό – Τι υποστηρίζει ένας από τους δράστες

Οι δράστες, θέλοντας να καλύψουν τα ίχνη τους, έριξαν σαν δόλωμα στο θύμα μία 20χρονη η οποία του ζήτησε να βγουν ραντεβού, στον Χολαργό ένα ραντεβού που θα μετατρεπόταν σε εφιάλτη για τον ανήλικο.

Σύνταξη
To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς
Ναρκοθετημένη διαπραγμάτευση 09.12.25

To σκάνδαλο Μογκερίνι «κατάπιε» την ευρωπαϊκή συμφωνία κατά της διαφθοράς

Η Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο και το Συμβούλιο της ΕΕ, κατέληξαν σε συμφωνία για τον πρώτο πανευρωπαϊκό νόμο κατά της διαφθοράς. Όμως το τελικό κείμενο κρίνεται κατώτερο των περιστάσεων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)
Champions League 09.12.25

Ούτε κρύο, ούτε χιλιόμετρα: «Ερυθρόλευκη» η εξέδρα και στην Αστάνα (pics)

Για ακόμη μια φορά, ο «ερυθρόλευκος» κόσμος αψήφησε την τεράστια απόσταση και το πολικό ψύχος και είναι δίπλα στην ομάδα, με το «Ολυμπιακός» να ακούγεται και στην «Αστάνα Αρένα», στο κομβικό ματς κόντρα στην Καϊράτ.

Σύνταξη
Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα
Άθλιος μύθος 09.12.25

Ο Ντάνιελ Ντέι-Λιούις βάζει στη θέση του τον Ταραντίνο – Kοκαΐνη, τοξικότητα, IDF και ενόχληση με όλα

Ο Κουέντιν Ταραντίνο, ο σκηνοθέτης που έχει κατηγορηθεί για κακοποιητική συμπεριφορά και κατάχρηση κοκαίνης ανάμεσα σε άλλα, αποκάλεσε τον Πολ Ντέινο έναν από τους χειρότερους ηθοποιούς της γενιάς του. Ο πόλεμος ξεκίνησε

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους
RSF 09.12.25

Το Ισραήλ παραμένει για τρίτη χρονιά η χώρα που δολοφόνησε περισσότερους δημοσιογράφους

Το Ισραήλ σκότωσε περισσότερους δημοσιογράφους το 2025 από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με έκθεση της οργάνωσης «Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα» (RSF)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Omoda & Jaecoo: Βελούδινη επανάσταση
Αυτοκίνητο 09.12.25

Omoda & Jaecoo: Βελούδινη επανάσταση

Η κινεζική φίρμα επιδεικνύει ιδιαίτερη τεχνολογική ευελιξία εισακούοντας τις απαιτήσεις του κοινού -και όχι μόνο με όρους τεχνολογίας- χτίζοντας συνεχώς τη δυναμική των προϊόντων της

Νατάσσα Κοντογιάννη
Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Βροχή τα πακέτα στο ΧΑ, μετοχικές αλλαγές σε ΕΥΑΘ και Cenergy, τράπεζες, έργα και… γεωτρήσεις στο Capital Link, το μήνυμα Εξάρχου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

