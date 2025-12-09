Η εποχή του OnlyFans – Όταν η οικειότητα και η μοναξιά γίνονται εμπορεύματα

Η οικονομία του σεξ έχει συνοδεύσει σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες ανά τα χρόνια: τον Τύπο τον 19ο και ένα μεγάλο μέρος του 20ού αιώνα, το Video Home System (VHS) στις δεκαετίες του 1980 και 1990, τις κάμερες web στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Σήμερα, μια νέα γενιά ψηφιακών πλατφορμών, όπως OnlyFans, MYM ή Fansly, καταλαμβάνει κεντρική θέση στο ψηφιακό τοπίο.

Η επιτυχία τους βασίζεται όχι μόνο στη διάδοση προσωπικών εικόνων, αλλά και στη εμπορευματοποίηση της εξατομικευμένης αλληλεπίδρασης μεταξύ δημιουργών και συνδρομητών — μια μορφή προσομοίωσης της οικονομίας της εγγύτητας.

Αυτό το νέο «προϊόν», που ορισμένοι αποκαλούν «girlfriend experience», μετατρέπει την προσομοίωση της σύνδεσης σε εμπορεύσιμο αγαθό.

Η προσοχή, η επιθυμία και τα συναισθήματα, από αυτή την οπτική γωνία, μετατρέπονται σε καταναλωτικά είδη, γράφει ο Faouzi Bensebaa, Καθηγητής Επιστήμης της Διοίκησης σε άρθρο του στο The Conversation.

Είναι ένα σύστημα που βγάζει χρήματα τη μοναξιά, εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες και ομαλοποιεί την εμπορευματοποίηση των ανθρώπινων σχέσεων.

Αυτές οι πλατφόρμες θέτουν ένα θεμελιώδες ερώτημα σχετικά με την οικονομία της οικειότητας: τι λέει η επιτυχία τους για την κοινωνία μας;

Μια συγκεντρωμένη και ακμάζουσα αγορά

Ένας σημαντικός παίκτης, η OnlyFans, που ανήκει στη βρετανική εταιρεία Fenix ​​International Ltd., κυριαρχεί στην αγορά με πάνω από 220 εκατομμύρια χρήστες και περισσότερα από 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε έσοδα.

Η MYM, που βιώνει ισχυρή ανάπτυξη, έφτασε τα 150 εκατομμύρια ευρώ την ίδια χρονιά, κυρίως στην Ευρώπη.

Οι άλλες πλατφόρμες – Fansly, Fanvue, Loyalfans – παραμένουν περιθωριακές προς το παρόν.

Μοντέλο διαμεσολάβησης

Με βάση ένα asset-light επιχειρηματικό μοντέλο, όπου η εταιρεία δεν κατέχει περιουσιακά στοιχεία, αυτές οι πλατφόρμες συνδέουν δημιουργούς και συνδρομητές.

Λειτουργούν ως τεχνικοί και οικονομικοί μεσάζοντες, κερδίζοντας έσοδα μέσω προμήθειας επί της επισκεψιμότητας που δημιουργείται.

Παίρνουν προμήθεια 20 έως 30% επί των εσόδων που δημιουργούνται από μεμονωμένους δημιουργούς… σεξουαλικού περιεχομένου.

Από μεριάς τους, οι δημιουργοί είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο που δημοσιεύουν, ενώ η πλατφόρμα χειρίζεται μόνο τη φιλοξενία και την πληρωμή.

Στην Ευρώπη, αυτό το μοντέλο διέπεται από τον Νόμο για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ το 2023. Ενισχύει τις υποχρεώσεις των πλατφορμών όσον αφορά τη δέουσα επιμέλεια, τη ρύθμιση και τη διαφάνεια, διατηρώντας παράλληλα την αρχή της υπό όρους εξαίρεσης.

Μια πλατφόρμα δεν είναι υπεύθυνη για παράνομο περιεχόμενο έως ότου το αντιληφθεί, αλλά πρέπει να ενεργήσει γρήγορα μετά την ειδοποίησή της.

Σεξουαλικό περιεχόμενο

Υπάρχουν ορισμένα μειονεκτήματα που συνδέονται με αυτή τη διαμόρφωση:

εξάρτηση από μια μειοψηφία δημιουργών-αστέρων

χαμηλά εμπόδια εισόδου που φέρνουν συνεχώς νέους ανταγωνιστές

αστάθεια των συνδρομητών, καθώς μπορούν να καταγγείλουν τη σύμβασή τους ανά πάσα στιγμή.

Αυτή η λογική θυμίζει τις κλασικές αναλύσεις της ανταγωνιστικής δομής. Παρά τα υψηλά περιθώρια κέρδους, η έλλειψη ισχυρών εμποδίων εισόδου καθιστά τον τομέα ευάλωτο στη ρύθμιση και στις μεταβαλλόμενες συνήθειες των χρηστών.

Επιπλέον, αν και οι πλατφόρμες τονίζουν επανειλημμένα την ανάγκη για διαφοροποίηση — προπόνηση, φυσική κατάσταση, τρόπος ζωής — σχεδόν όλα τα έσοδά τους προέρχονται από ένα μόνο είδος περιεχομένου: σεξουαλικά ρητό.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της OnlyFans, Keily Blair, δηλώνει :

«Ο ιστότοπός μας φιλοξενεί περιεχόμενο για ενήλικες, αλλά και μια μεγάλη ποικιλία άλλου περιεχομένου: χιούμορ, αθλητικά, μουσική και ακόμη και γιόγκα».

Ενδυνάμωση ή εκμετάλλευση;

Μπορεί να ερμηνευθεί η διαδικτυακή σεξουαλική εργασία των γυναικών στην OnlyFans; Μπορεί να εξηγηθεί μέσα από τις προοπτικές της καταπίεσης και της χειραφέτησης;

Αυτό είναι το θέμα που διερευνά μια μελέτη της κοινωνιολόγου Dilara Cılızoğlu.

Σε κοινωνικό επίπεδο, αυτές οι πλατφόρμες αποκρυσταλλώνουν τη συζήτηση. Για ορισμένους δημιουργούς, αντιπροσωπεύουν μια μορφή «ενδυνάμωσης»: τη δυνατότητα να επιλέξει κανείς το σώμα του, να το αναδείξει και να το χρησιμοποιήσει με πλήρη αυτονομία.

Αυτή η επιλογή ωστόσο εξαρτάται συνήθως από την οικονομική και κοινωνική πίεση που συνδέεται με τη σεξουαλικοποίηση, η οποία οδηγεί στη εμπορευματοποίηση, που καταλλήγει εν τέλει σε μια νέα μορφή εκμετάλλευσης του ανθρώπινου σώματος.

Αυτές οι ανησυχίες αντικατοπτρίζονται στους κινδύνους που έχουν εντοπιστεί τόσο για τους δημιουργούς όσο και για τους καταναλωτές.

Για τους δημιουργούς, η συνεχής έκθεση τους καθιστά ευάλωτους σε παρενόχληση, διαρροές περιεχομένου και οικονομική εξάρτηση από την πλατφόρμα.

Για τους καταναλωτές, ο κίνδυνος έγκειται στις παρορμητικές δαπάνες, την αυξημένη απομόνωση και τη διαστρεβλωμένη αντίληψη των στενών σχέσεων.

Μια εμπορική απάντηση στη μοναξιά

Αυτές οι πλατφόρμες γνωρίζουν μεγάλη άνθηση επειδή φαίνεται να ανταποκρίνονται σε πολύ πραγματικές ανάγκες: δυσκολία στην δημιουργία αυθεντικών σχέσεων, συναισθηματική απομόνωση, μοναξιά.

Αλλά εκμεταλλευόμενες αυτές τις ευπάθειες, τις επιδεινώνουν. Οι πλατφόρμες οικειότητας προσφέρουν μια εμπορική λύση στη μοναξιά, μετατρέποντας την έλλειψη σύνδεσης σε πηγή κέρδους.

Για τους καταναλωτές, η σχέση εξαρτάται από την πληρωμή. Αυτή η λογικήενθαρρύνει τις καταναγκαστικές συμπεριφορές: σύγχυση μεταξύ προσομοίωσης οικειότητας και πραγματικών σχέσεων, επαναλαμβανόμενες δαπάνες και αυξημένη απομόνωση.

Για τους δημιουργούς, οι κίνδυνοι είναι εξίσου επιζήμιοι. Πίσω από την εικόνα της ελεύθερης επιλογής και της υποτιθέμενης ενδυνάμωσης, η πραγματικότητα είναι συχνά μια ουσιαστική και καθόλου ενθαρρυντική οικονομική εξάρτηση.

Η οικειότητα, που κάποτε ήταν ιδιωτική υπόθεση, γίνεται ένας χώρος συναλλαγών όπου η ανθρώπινη σύνδεση μετατρέπεται σε πληρωμένη ψηφιακή υπηρεσία.

Το εισόδημα εξαρτάται από τη διατήρηση της συνεχούς σεξουαλικής έκθεσης, με αυξανόμενη πίεση να παράγεται περισσότερο και να προχωράει πιο μακριά.

Η διαδικτυακή παρενόχληση, η διαρροή περιεχομένου και το κοινωνικό στίγμα είναι, επιπλέον, πραγματικές και συνεχιζόμενες απειλές. Το επιχείρημα της αυτονομίας θα ήταν λοιπόν παραπλανητικό και θα έκρυβε μια πραγματικότητα εκμετάλλευσης, ίσως πιο λεπτή από ό,τι είναι γνωστό.

Στην πραγματικότητα, δεν είναι οι δημιουργοί αλλά η αγορά που επιβάλλει τους κανόνες της, αγνοώντας την ατομική ελευθερία και ευημερία.

Η ρύθμιση: Η Δαμόκλειος σπάθη

Γνωρίζοντας αυτούς τους κινδύνους, οι δημόσιες αρχές έχουν επιδιώξει να θεσπίσουν μια λογική ρύθμιση αυτής της αγοράς. Σε αυτό το πνεύμα, η επαλήθευση της ηλικίας, η καταπολέμηση του μη συναινετικού περιεχομένου και η προστασία των ανηλίκων έχουν καταστεί προτεραιότητες.

Στη Γαλλία, η MYM επέλεξε να προλάβει αυτές τις αλλαγές υιοθετώντας αυστηρότερα πρότυπα, θέλοντας να διακριθεί σε αυτό το θέμα και να μετατρέψει τη συμμόρφωση σε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Η συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις όπως ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) – ιδίως όσον αφορά την επαλήθευση της ηλικίας, τον έλεγχο του περιεχομένου και τη διαχείριση των καταγγελιών – παραμένει περίπλοκη και δαπανηρή.

Αν και αυτές οι πλατφόρμες έχουν σήμερα υψηλά περιθώρια κέρδους, η ανάπτυξή τους πραγματοποιείται σε έναν τομέα που υπόκειται σε συνεχή ρυθμιστικό έλεγχο, η εξέλιξη του οποίου θα μπορούσε να καταστήσει το μοντέλο πιο ευάλωτο μακροπρόθεσμα.

Τελικά, μεταξύ συναισθηματικής δυστυχίας, ψεύτικης εξουσίας και πραγματικών θυμάτων, η επιτυχία αυτών των πλατφορμών δεν λέει τόσα για την άνοδο της ψηφιακής καινοτομίας, όσο για μια κοινωνία ικανή να μετατρέψει τη μοναξιά και την οικειότητα σε εμπόρευμα, με τους κοινωνικούς κινδύνους που αυτό συνεπάγεται.