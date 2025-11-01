Σεξ με 1.000 άντρες σε 12 ώρες: Γιατί η Μπόνι Μπλου δεν είναι ούτε φεμινίστρια ούτε «τέρας»

Διάσημη για τα σεξουαλικά της κατορθώματα, μεταξύ των οποίων και το ότι έκανε σεξ με περισσότερους από 1.000 άντρες σε 12 ώρες, η Μπόνι Μπλου μας συναρπάζει επειδή δεν την καταλαβαίνουμε, γράφει η Λέξι Έικελμπλουμ, Ανώτερη Ερευνήτρια στο Ινστιτούτο Θρησκείας και Κριτικής Έρευνας, Αυστραλιανό Καθολικό Πανεπιστήμιο σε άρθρο της στο The Conversation.

Η Μπίλινγκερ ισχυρίζεται ότι είναι η ενσάρκωση του φεμινισμού. Επισημαίνει ότι είναι πλούσια και ανεξάρτητη και λέει ότι έχει πάρει τον έλεγχο της σεξουαλικής της ταυτότητας.

Ωστόσο, είναι ίσως δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς το να κοιμάται με 1.000 άνδρες σε μια μέρα μπορεί να οδηγήσει κάποιον να νιώθει ισχυρός.

Κάποιοι έχουν προσφέρει εξηγήσεις βασισμένες στην προσωπικότητα της Μπίλινγκερ, λέγοντας ότι μπορεί απλά να είναι μια καιροσκόπος κοινωνιοπαθής.

Αλλά εξηγήσεις όπως αυτές την υποβιβάζουν σε μία κοινωνική παρέκκλιση ή ένα τέρας.

Και αυτό αγνοεί τις κοινωνικές συνθήκες που δημιουργούν κάποιον σαν την Μπίλινγκερ – τις ίδιες κοινωνικές συνθήκες που αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες.

Η αντίφαση που ενσαρκώνει η Μπόνι Μπλου αποκαλύπτει πόσο δύσκολη είναι η σχέση μιας γυναίκας με την εξουσία και την επιρροή.

Οι γυναίκες που επιδιώκουν να αποκτήσουν κάποια δύναμη συχνά αντιμετωπίζουν ένα διπλό δίλημμα που τις οδηγεί να χρησιμοποιούν την δύναμη τους με τρόπο που την περιορίζει.

“I wanted to give them more time” Bonnie Blue just broke the dubious World Record by sleeping with 1,057 men in 12 hours. pic.twitter.com/8BFgwwvKaZ — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 13, 2025

Εξουσία μέσω υποταγής

Η εξουσία απαιτεί δύο συστατικά.

Περιλαμβάνει αυτονομία και αυτοδιάθεση.

Απαιτεί επίσης να είναι ενσωματωμένη στην κοινωνία, ώστε να ασκεί επιρροή μέσα σε αυτήν.

Αυτές οι δύο πτυχές της εξουσίας λειτουργούν συνήθως σωρευτικά για τους άνδρες, και ειδικά για τους λευκούς στρέιτ άνδρες.

Όμως για τις γυναίκες και τα άτομα με άλλες περιθωριοποιημένες ταυτότητες, συχνά τραβούν σε αντίθετες κατευθύνσεις.

Η Αμερικανίδα φεμινίστρια συγγραφέας Άντρεα Ντουόρκιν περιέγραψε αυτή την κατάσταση στο βιβλίο της του 1978 Right-wing Women: για τις γυναίκες, η εξουσία προέρχεται από την υποταγή στις ανδρικές αξίες.

Για μια γυναίκα, το να είναι ενσωματωμένη στην κοινωνία σημαίνει, εξ ορισμού, να περιορίζεται η αυτονομία και η αυτοδιάθεσή της. Ως αποτέλεσμα, αναγκάζεται να επιλέξει: να κάνει ό,τι θέλει ή να έχει επιρροή.

Η θεωρία της αυτοδιάθεσης του σώματος

Βέβαια υπάρχει και μία αντίθετη θεωρία.

Σε αντιδιαστολή με προσεγγίσεις που βλέπουν φαινόμενα όπως η περίπτωση της Μπόνι Μπλου κυρίως ως αντανάκλαση έμφυλων δομών εξουσίας, η προσέγγιση της αυτοδιάθεσης στη σεξεργασία υποστηρίζει ότι τα άτομα μπορούν να ασκούν ενεργό ρόλο και ελευθερία επιλογής στη διαχείριση του σώματος και της σεξουαλικής τους εργασίας.

Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση, η σεξεργασία μπορεί να αναγνωριστεί ως μορφή οικονομικής και προσωπικής αυτονομίας, όπου η διεκδίκηση ορατότητας, οικονομικής ανεξαρτησίας και ελέγχου της δημόσιας εικόνας λειτουργεί ως μέσο ενδυνάμωσης.

Η προσοχή στρέφεται λιγότερο στην ερμηνεία της σεξεργασίας ως αναπαραγωγής πατριαρχικών αξιών και περισσότερο στην ανάγκη αναγνώρισης δικαιωμάτων, ασφάλειας και αξιοπρέπειας για όσες εργάζονται στον χώρο, αξιολογώντας τις επιλογές τους με βάση το κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο και όχι αποκλειστικά μέσω ηθικών ή πολιτισμικών κατηγοριοποιήσεων.

Η ανταμοιβή για την προστασία της πρόσβασης των ανδρών στις γυναίκες

Το επιχειρηματικό μοντέλο της Μπίλινγκερ είναι εντυπωσιακό. Κερδίζει τεράστια ποσά προσφέροντας σεξ δωρεάν.

Το γεγονός ότι το σεξ είναι δωρεάν της επιτρέπει να πουλάει ένα επιθυμητό αγαθό μέσω πλατφορμών με συνδρομή, όπως το Fansly – δηλαδή, τη φαντασίωση της διαθεσιμότητας των γυναικών.

Μου άρεσε […] να βλέπω πόσοι άνδρες φορούσαν βέρες. Μου άρεσε να ξέρω ότι έκανα κάτι που θα έπρεπε να είχαν κάνει οι γυναίκες τους.

Παρά τις εμφανίσεις, λοιπόν, η Μπίλινγκερ δεν είναι καθόλου αυτόνομη. Η δύναμή της είναι αποτέλεσμα της υποταγής στα δικαιώματα των ανδρών.

Πάντα υπήρχαν γυναίκες που αποκτούσαν δύναμη με την προώθηση της πρόσβασης των ανδρών στο γυναικείο σώμα.

Σκεφτείτε, για παράδειγμα, την Αμερικανίδα συντηρητική ακτιβίστρια Φίλις Σκλάφι (1924–2016). Ενώ η Μπίλινγκερ είναι διάσημη για τα ακραία σεξουαλικά της κατόρθωμα, η Σκλάφι θα μπορούσε να θεωρηθεί η πρωτότυπη «tradwife» (συζύγος παραδοσιακών αξιών).

Erika Kirk ditched the whole trad wife routine faster than Trump ditched all his campaign promises. pic.twitter.com/MNxYe6aH91 — Cuckturd (@CattardSlim) October 30, 2025

Αρχικά ειδική στην εξωτερική πολιτική, η Σκλάφι δεν μπόρεσε να αποκτήσει πολιτική επιρροή μέσω της εμπειρογνωμοσύνης της, οπότε έχτισε μια καριέρα αντιτιθέμενη στην απελευθέρωση των γυναικών εκ μέρους των νοικοκυρών.

Το ίδιο συνέβη και με την χείρα του Τσάρλι Κερκ, Έρικα Κερκ, η οποία προωθήθηκε στην δημοσιότητα πρώτα ως σύζυγος στις παρυφές της καριέρας του άντρα της, και έπειτα ως πενθούσα.

Η θηλυκότητα ως μεταμφίεση

Τόσο η προσωπικότητα της Σκλάφι όσο και της Μπίλινγκερ αντιστοιχούν ακριβώς στη μία ή την άλλη πλευρά αυτού που η ψυχαναλυτική θεωρία ονόμασε σύνδρομο Παναγίας-πόρνης, στο οποίο μια μισογυνιστική κοινωνία κατηγοριοποιεί τις γυναίκες ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας που προσφέρουν στους άνδρες – είτε ως αγία μητρική φιγούρα είτε ως σεξουαλικό αντικείμενο.

Κάθε ένας από αυτούς τους ρόλους αποσπά επίσης την προσοχή επιτιθέμενος στην αντίθετη πλευρά της διχοτόμησης.

Η Μπίλινγκερ τοποθετεί τον εαυτό της ως αντίπαλο των συζύγων των ανδρών, ισχυριζόμενη ότι οι επικριτές της θέλουν απλώς να την μετατρέψουν σε νοικοκυρά. Η Σκλάφι τοποθετούσε τον εαυτό της ως νοικοκυρά που αντιτίθεται στα ίσα δικαιώματα, επειδή θεωρούσε ότι αυτά τα δικαιώματα συνδέονται με τη σεξουαλική «ασυδοσία».

Phyllis Schlafly recognized that all women are strong, capable, and brave. She knew that motherhood is a gift that inspires women to achieve their dreams. She stood for what was right and defended the rights of all women, born and unborn. #PhyllisFan #MrsAmerica pic.twitter.com/G7HMG7E2in — March for Life (@March_for_Life) April 15, 2020

Στην πραγματικότητα, η μία στάση βασίζεται στην άλλη.

Και αρχίζουμε να το βλέπουμε αυτό να εκδηλώνεται με την εμφάνιση του tradwife Onlyfans περιεχόμενο.

Το 1929, η ψυχαναλύτρια Τζόαν Ριβιέρ έγραψε για μια τάση στις γυναίκες ασθενείς της που ονόμασε «γυναικεία φύση ως μεταμφίεση».

Η Riviere σημειώνει πώς οι γυναίκες που επέδειξαν χαρακτηριστικά που κοινωνικά κωδικοποιούνται ως «αρσενικά» ή που κατείχαν θέσεις που ιστορικά προορίζονταν για άνδρες, προσπάθησαν να κρύψουν αυτή την αρρενωπότητα μέσω μιας παράστασης θηλυκότητας.

Έγραψε:

οι γυναίκες που επιθυμούν αρρενωπότητα μπορεί να φορέσουν μια μάσκα θηλυκότητας για να αποφύγουν το άγχος και την τιμωρία που φοβούνται από τους άνδρες.

Για να επιδιώξουν μια «αρρενωπή» αναζήτηση εξουσίας, τόσο η Σκλάφι όσο και η Μπίλινγκερ υποστηρίζουν ένα συγκεκριμένο ιδανικό θηλυκότητας.

Και οι καριέρες και των δύο γυναικών είναι λογικές – αν και λανθασμένες – απαντήσεις στα μηνύματα που λαμβάνουν οι γυναίκες σχετικά με το πού βρίσκεται η αξία τους.

Μια ατέρμονη ανταλλαγή

Τα συστήματά μας τιμωρούν τις γυναίκες που επιθυμούν πράγματα όπως εξουσία, χρήματα ή προβολή, απαιτώντας από αυτές να στραφούν εναντίον άλλων γυναικών, να εγκαταλείψουν την εμπειρογνωμοσύνη τους ή να είναι πάντα στη διάθεση των ανδρών.

Αν επιτρεπόταν στις γυναίκες να επιδιώκουν την εξουσία χωρίς αυτές τις θυσίες, αυτό θα μπορούσε να περιορίσει τις βλάβες που υφίστανται άλλες γυναίκες ως αποτέλεσμα της κρυφής επιδίωξης της εξουσίας.

Οι γυναίκες δεν πρέπει να αναγκάζονται να επιλέγουν μεταξύ εξουσίας, χρημάτων και προβολής από τη μία πλευρά, και κοινότητας και απελευθέρωσης από την άλλη. Δεν πρέπει να αναγκάζονται να επιλέγουν μεταξύ της Παναγίας και της πόρνης.

Ωστόσο, καθώς τα πολιτικά κέρδη συνεχίζουν να συρρικνώνονται σε όλο τον κόσμο, πολλές γυναίκες αρχίζουν να αισθάνονται πιο έντονα αυτό το δίλημμα.