Σε μια αμφιλεγόμενη κίνηση, που προκαλεί… τριγμούς στο παγκόσμιο τένις, προχώρησε η Οσεάν Ντοντάν. Η Γαλλίδα τενίστρια, πρώην Νο. 46 στην παγκόσμια κατάταξη, ξεκίνησε να συνεργάζεται με την πλατφόρμα ενηλίκων, OnlyFans, με τους ειδικούς μάλιστα να θεωρούν ότι σε ένα χρόνο θα βγάλει περισσότερα χρήματα από όσα έβγαλε στην 14χρονη καριέρα της: 2.828.630 $.

Η 29χρονη από το 2015 έως το 2024 υπήρξε μια από τις καλύτερες τενίστριες στη χώρα της, έχοντας εξαιρετικά αποτελέσματα στα τέσσερα Grand Slams (σ.σ Αυστραλιανό Όπεν, Ρολάν Γκαρός, Γουίμπλεντον και US Open) και νίκες απέναντι σε κορυφαία ονόματα του τένις.

Αυξητική στήθους

Τους τελευταίους μήνες αντιμετώπισε έναν σοβαρό τραυματισμό, που την ανάγκασε να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 9 μήνες. Ένα χρονικό διάστημα, το οποίο η Οσεάν Ντοντάν εκμεταλλεύτηκε για να μπορέσει να κάνει αυξητική στήθους.

«Είναι κάτι που ήθελα να κάνω εδώ και πολύ καιρό. Εκμεταλλεύτηκα αυτό το διάστημα για να μπορέσω να το κάνω, γιατί κατά τη διάρκεια της σεζόν δεν μπορείς να σταματήσεις από τις αγωνιστικές σου υποχρεώσεις για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα», δήλωσε στο RMC Sports, ενώ μιλώντας στην Daily Mail ανέφερε: «Ήξερα ότι ο κόσμος θα το συζητούσε, γιατί καμία τενίστρια δεν έκανε κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Δεν είναι όμως ότι δεν μπορώ να παίξω. Υπάρχουν και παίκτριες με μεγαλύτερο στήθος που συνεχίζουν να παίζουν, απλώς το δικό μου είναι ψεύτικο», είχε αναφέρει στην βρετανική εφημερίδα η Οσεάν Ντοντάν.

Η Γαλλίδα μάλιστα θεωρεί ότι η αυξητική στήθους δεν θα επηρεάσει τις αγωνιστικές της επιδόσεις και θα επιστρέψει σύντομα στο κορυφαίο επίπεδο, καθώς μετά την πολύμηνη απουσία της έχει πέσει πλέον στο Νο. 818.

«Όλοι μου έλεγαν, «Δεν θα μπορείς να παίξεις», σαν να έβαζα καρπούζια εκεί μέσα. Δεν είναι μικρά, αλλά δεν με ενοχλούν όταν παίζω. Υπάρχουν ειδικά αθλητικά σουτιέν», δήλωσε χαρακτηριστικά η 29χρονη τενίστρια.

Το αντίστροφο από την Χάλεπ

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο παρελθόν υπήρξε τενίστρια κορυφαίου επιπέδου, που είχε κάνει σμίκρυνση στήθους, για να έχει καλύτερη κίνηση μέσα στο κορτ.

Ο λόγος για την Σιμόνα Χάλεπ, πρώην Νο.1 στην παγκόσμια κατάταξη, δις πρωταθλήτρια Grand Slam (Ρολάν Γκαρός – 2018, Γουίμπλεντον – 2019) και κάτοχος 27 τίτλων συνολικά (21 WTA, 6 ITF – 205 νίκες σε 473 αναμετρήσεις). «Με ενοχλούσε το βάρος. Το μεγάλο στήθος που είχα με έκανε να νιώθω άβολα, ενώ έχανα σε έκρηκτικότητα και ταχύτητα», είχε δηλώσει στο παρελθόν η Ρουμάνα τενίστρια.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Stejarii Country Club (@stejariicountryclub)



Η Οσεάν Ντοντάν, πάντως, φαίνεται πως έχει διαφορετική άποψη και δείχνει να έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα: «Η αλήθεια είναι ότι καλύτερα που το έκανα τώρα παρά στα 40 μου όταν τελειώσω την καριέρα μου. Είμαι πολύ χαρούμενη που το έκανα, δεν το μετανιώνω καθόλου και δεν με ενοχλεί. Δεν περίμενα να αρέσει τόσο πολύ στον κόσμο».

Και εγένετο… Onlyfans

Μετά την επέμβαση στο στήθος, η Γαλλίδα τενίστρια αποφάσισε να ανοίξει σελίδα στο Onlyfans και να προχωρήσει σε συνεργασία με την γνωστή πλατφόρμα ενηλίκων. Αυτός ο λογαριασμός, σύμφωνα με όσα ανέφερε η 29χρονη τενίστρια, θα είναι ένας συνδυασμός τένις και αισθησιασμού, με πρωτότυπο οπτικοακουστικό περιεχόμενο.

Η Οσεάν θα παρουσιάζει στιγμές από την καθημερινότητά της, με μια πινελιά ελεγχόμενης αισθησιακότητας. Μέσα από αυτό το προφίλ η Ντοντάν θα έχει έσοδα, τα οποία θα μπορεί να χρησιμοποιήσει για να επαναφέρει την καριέρα της στο κορυφαίο επίπεδο.

Θα μπορεί να χρηματοδοτήσει τα ταξίδια της, να προχωρήσει στην πρόσληψη ενός καλού προπονητή και ενός γυμναστή, ενώ θα μπορεί να καλύψει τα καθημερινά έξοδά της ίδιας και της ομάδας της, χωρίς να αγχώνεται για τα αποτελέσματα (στο τένις τα χρήματα που κερδίζουν οι συμμετέχοντες είναι ανάλογα τη διοργάνωση και πόσο μακριά φτάνουν).

Η Ντοντάν δεν θεωρεί ότι η ενασχόλησή της με τη δημιουργία περιεχομένου για το Onlyfans θα προκαλέσει προβλήματα στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις.

Αντίθετα, η Γαλλίδα θεωρεί ότι θα λειτουργήσει ευεργετικά, όσον αφορά στο άγχος για τα αποτελέσματα, που όπως προαναφέραμε, αποτελούν κύρια πηγή εσόδων για τους κορυφαίους τενίστες και τις καλύτερες τενίστριες του κόσμου.

Ένα κανάλι συνδρομητικής ροής με σταθερή βάση συνδρομητών, όπως είναι το Onlyfans, μπορεί να γίνει ένα δίχτυ οικονομικής ασφάλειας, που εξομαλύνει τα σκαμπανεβάσματα της σεζόν και προσφέρει στους αθλητές και στις αθλήτριες τα χρήματα που χρειάζονται.

Δεν είναι η πρώτη

Η είσοδος της Ντοντάν στην πλατφόρμα ενηλίκων μπορεί να προκάλεσε… σεισμό στο παγκόσμιο τένις, αλλά δεν είναι η μοναδική τενίστρια που έχει Onlyfans.

Υπάρχει η Αμερικανίδα, Σάσκια Βίκερι, η οποία μάλιστα έχει εξελίξει τόσο πολύ το προφίλ της, που δεν έχει πλέον ανάγκη από χορηγούς, όπως αναφέρει η ίδια, ενώ σελίδα στη συγκεκριμένη πλατφόρμα είχε ανοίξει – για διαφημιστικούς λόγους – και ο Νικ Κύργιος.

Αρκετές αθλήτριες στο παρελθόν δημιούργησαν λογαριασμό στο Onlyfans, με αρκετές μάλιστα να βγάζουν εκατομμύρια δολάρια από τους συνδρομητές που τις ακολουθούν.