Η ηθοποιός, ριάλιτι σταρ και δημιουργός περιεχομένου στο OnlyFans Ντενίζ Ρίτσαρντς γιόρτασε το Halloween με μια μεταμφίεση που παραπέμπει στο παρελθόν της.

Η Ρίτσαρντς φωτογραφήθηκε ως κουνελάκι του Playboy λίγο πριν επιστρέψει στο δικαστήριο για να διεκδικήσει μόνιμα ασφαλιστικά μέτρα εναντίον του εν διαστάσει συζύγου της, Άαρον Φάιπερς.

Η ηθοποιός είχε ποζάρει για το περιοδικό τον Δεκέμβριο του 2004, μόλις πέντε μήνες μετά τη γέννηση της πρώτης κόρης της.

Όπως έχει εξομολογηθεί η ίδια, εκείνη την εποχή, ο τότε σύζυγός της, Τσάρλι Σιν, ήταν «πολύ κουλ» με την ιδέα και τη βοήθησε να επιλέξει τις φωτογραφίες.

Η επιλογή αυτής της μεταμφίεσης της ερμηνεύτηκε και ως «μία δήλωση δύναμης και αυτοπεποίθησης, την ώρα που βιώνει μία επίπονη προσωπική και νομική μάχη».

Η εμφάνιση του Halloween έρχεται σε απόλυτη αντίθεση με το εφιαλτικό δράμα που εκτυλίσσεται στο δικαστήριο.

Η Ρίτσαρντς έχει εξασφαλίσει προσωρινή περιοριστική εντολή κατά του Άαρον Φάιπερς από τον Ιούλιο, και τον περασμένο μήνα κατέθεσε εναντίον του, περιγράφοντας με δάκρυα στα μάτια πολλαπλά περιστατικά σωματικής και συναισθηματικής κακοποίησης.

Η ηθοποιός κατέθεσε ότι ο Φάιπερς έγινε «εξαιρετικά επιθετικός» απέναντι της, μόλις λίγες ώρες αφότου είχε υποβληθεί σε πολλαπλές κοσμητικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένου ενός λίφτινγκ προσώπου.

Κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής της, ο Φάιπερς φέρεται να προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στο κινητό της τηλέφωνο ενώ κοιμόταν και στη συνέχεια τη χτύπησε στο πρόσωπο.

«Εκείνη τη στιγμή κατάλαβα πραγματικά ότι ο γάμος μας είχε τελειώσει», κατέθεσε η Ρίτσαρντς, τονίζοντας πως η βία γινόταν όλο και χειρότερη.

«Το γεγονός ότι μου το έκανε αυτό πέντε ώρες μετά την έξοδό μου από μία επτάωρη χειρουργική επέμβαση… με έκανε να νιώσω πολλά πράγματα. Φόβο και ευαλωτότητα. Δεν μπορούσα να περπατήσω μόνη μου».

«Απειλούσε να με σκοτώσει»

Οι καταγγελίες της Ρίτσαρντς στα έγγραφα που κατέθεσε είναι ιδιαίτερα σοκαριστικές, καθώς ισχυρίζεται ότι ο Φάιπερς την «έπνιγε βίαια, έσφιγγε δυνατά το κεφάλι της με τα δύο του χέρια, τη χαστούκιζε στο πρόσωπο, κοπανούσε το κεφάλι της στην κρεμάστρα της πετσέτας και απειλούσε να τη σκοτώσει».

Επίσης, ισχυρίζεται ότι της έχει προκαλέσει «τουλάχιστον τρεις εγκεφαλικές διασείσεις». Κατά τη διάρκεια μίας ακρόασης τον περασμένο μήνα, ο Άαρον Φάιπερς συνελήφθη με την κατηγορία της ενδοοικογενειακής βίας.

Ωστόσο, η νομική μάχη έχει και οικονομική διάσταση. Ο Φάιπερς, ο οποίος κατέθεσε αίτηση διαζυγίου επικαλούμενος αγεφύρωτες διαφορές και ζητά συζυγική υποστήριξη, ισχυρίζεται ότι βρίσκεται σε οικονομική δυσχέρεια.

Ο Φάιπερς διεκδικεί το ήμισυ των εσόδων της Ρίτσαρντς από την πλατφόρμα OnlyFans, τα οποία ανέρχονται σε 200.000 έως 300.000 δολάρια μηνιαίως.

Ο ισχυρισμός του; Ότι ο ίδιος τράβηξε τις φωτογραφίες που δημοσιεύει η ηθοποιός και συνεπώς διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα.