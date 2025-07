Οι ξυλοδαρμοί, οι ουσίες και οι εξωσυζυγικές σχέσεις: Τι απάντησε ο Άαρον Φάιπερς στις κατηγορίες της Ντενίζ Ρίτσαρντς

Μετά τις αποκαλύψεις-σοκ της Ντενίζ Ρίτσαρντς για την κακοποιητική συμπεριφορά του εν διαστάσει συζύγου της Άαρον Φάιπερς, ο δεύτερος απάντησε στις κατηγορίες. Ο Φάιπερς ισχυρίζεται πως αυτή είναι εθισμένη σε ισχυρό οπιοειδές παυσίπονο, ότι διατηρεί «συνεχιζόμενο» εξωσυζυγικό δεσμό με άλλον άντρα και αρνείται κάθε βίαιη συμπεριφορά από μεριάς του.

Σε επιστολή που εστάλη σε φίλους και συγγενείς και περιήλθε στην κατοχή του Page Six, ο Φάιπερς ισχυρίζεται ότι η Ρίτσαρντς χρειάζεται «παρέμβαση» λόγω του φερόμενου εθισμού της στα φάρμακα, ο οποίος, όπως λέει, έχει επηρεάσει και τη 14χρονη κόρη τους.

«Εδώ και σχεδόν μία δεκαετία, παλεύει με εθισμό στη Vicodin (την οποία αποκαλεί αστειευόμενη ‘Βιταμίνη D’ ή ‘λευκά κάστανα’), σε συνδυασμό με Adderall και τεκίλα», υποστηρίζει στην επιστολή του.

«Κάποιοι από εσάς γνωρίζετε ότι αυτό είναι πρόβλημα εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Δεν τρώει πια κανονικά γεύματα και την έχω δει να λιποθυμά από ουσίες — θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό της όσο και άλλους, συμπεριλαμβανομένης της στιγμής που οδηγούσε με την κόρη μας στο αυτοκίνητο», προσθέτει.

Ο ίδιος ισχυρίζεται επίσης ότι η Ρίτσαρντς διατηρεί εξωσυζυγική σχέση, την οποία ο Άαρον Φάιπερς ανακάλυψε φέτος. «Με παρακάλεσε να μην την εγκαταλείψω, λέγοντας ότι δεν ήταν τίποτα και ότι αγαπά μόνο εμένα», αναφέρει στην επιστολή του. «Στη συνέχεια, τα αρνήθηκε όλα — ακόμη και τα μηνύματα που βρήκα. Παρά την υπόσχεσή της να το σταματήσει, προέκυψαν περισσότερα ψέματα και συγκλονιστικά στοιχεία».

Ο Φάιπερς ισχυρίζεται επίσης ότι η Ρίτσαρντς τον κακοποίησε σωματικά την 4η Ιουλίου — ημερομηνία που προσδιόρισε ως τη μέρα χωρισμού στην αίτηση διαζυγίου του.

«Στις 4 Ιουλίου, μία απλή πράξη — να παραγγείλω φαγητό για την κόρη μας Ελοΐζ — οδήγησε σε μία αδιανόητη ανακάλυψη. Η Ντενίζ με κατηγόρησε ότι χρησιμοποίησα την κάρτα της και, μέσα στη σύγχυση, το κινητό μου εξαφανίστηκε», γράφει.

«Ύστερα από περισσότερες από 20 ώρες αναζήτησης και αφού δέχτηκα σωματική επίθεση όταν το ζήτησα πίσω, τελικά το βρήκα σπασμένο, μέσα σε μια σακούλα σκουπιδιών, θαμμένο κάτω από σαπισμένα απορρίμματα. Όταν τη ρώτησα γιατί, το αρνήθηκε εντελώς. Την ίδια νύχτα, μου έστειλε μήνυμα ότι καταθέτει αίτηση διαζυγίου.»

Παράλληλα, μένει σταθερός στην προηγούμενη διάψευσή του για τις κατηγορίες κακοποίησης της Ντενίζ Ρίτσαρντς, λέγοντας: «Δεν έχω ποτέ, μα ποτέ, βλάψει σωματικά τη σύζυγό μου και δεν της μαύρισα ποτέ το μάτι. Πάντα παρενέβαινα για να την προστατεύσω ή να προστατεύσω άλλους — συμπεριλαμβανομένου του να την απομακρύνω όταν επιτέθηκε σωματικά στην κόρη της — πάντα από θέση φροντίδας και ανησυχίας».

Exclusive | Aaron Phypers accuses Denise Richards of Vicodin addiction, having ‘ongoing affair’ in explosive letter https://t.co/seFWExJw6b pic.twitter.com/MhIbba0RGq

— Page Six (@PageSix) July 21, 2025