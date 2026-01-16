Η επιστήμη ξέρει τι κάνει τους άνδρες ελκυστικούς – Και δεν είναι αυτό που νομίζεις
Πιστεύεις ότι με σώμα «φέτες» θα είσαι ακαταμάχητος. Η επιστήμη έχει άλλοι άποψη.
Τι κάνει τους άντρες σωματικά ελκυστικούς; Πολλοί πιστεύουν ότι οι καλογυμνασμένοι μύες είναι το… κλειδί, αλλά η επιστήμη έχει διαφορετική άποψη. Πιο συγκεκριμένα, έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Personality and Individual Differences αποκάλυψε ότι το ποσοστό σωματικού λίπους και ο Δείκτης Μάζας Σώματος (ΔΜΣ) παίζουν μεγαλύτερο ρόλο ως προς την ανδρική ελκυστικότητα από το μέγεθος των μυών.
Άντρες: Ποιο είναι το ιδανικό σώμα;
Η ελκυστικότητα εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως η κουλτούρα, η ψυχολογία και η βιολογία—ιδιαίτερα οι σωματικές αναλογίες, η κατανομή του λίπους και η συμμετρία, επισημαίνουν οι ερευνητές. Όταν εξετάζεται ο ιδανικός ανδρικός σωματότυπος, κάποια βιολογικά χαρακτηριστικά φαίνεται συνήθως να ξεχωρίζουν:
- Μέγεθος και φυσική δύναμη
- Μυς
- Αθλητική διάπλαση
Ένα κεντρικό χαρακτηριστικό της αθλητικής διάπλασης είναι ο κορμός σε σχήμα “V”. Ο κορμός σε σχήμα “V” χαρακτηρίζεται από μια μέση πολύ μικρότερη από το στήθος και ώμους πολύ πιο πλατιούς από τη μέση.
Δεδομένου ότι το μέγεθος της μέσης συνδέεται στενά με τα επίπεδα σωματικού λίπους, οι προτιμήσεις για συγκεκριμένες αναλογίες του σώματος ενδέχεται να αντικατοπτρίζουν μια επιθυμία για χαμηλότερο ΔΜΣ και καλύτερη μεταβολική υγεία.
Αυτό εγείρει το ερώτημα: Τι είναι πιο σημαντικό για την ανδρική ελκυστικότητα—οι αναλογίες του σώματος ή το ποσοστό σωματικού λίπους; Η πρόσφατη μελέτη επιχείρησε να βρει την απάντηση.
Η εν λόγω έρευνα περιλάμβανε 283 συμμετέχοντες από την Κίνα, τη Λιθουανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν 15 εικόνες ανδρικών σωμάτων που διέφεραν σε αναλογίες ώμων προς μέση και επίπεδα σωματικού λίπους.
Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε ότι η ανδρική σωματική ελκυστικότητα σχετίζεται και με το ποσοστό σωματικού λίπους όσο και με την αναλογία ώμων προς μέση, με το πρώτο όμως να είναι ο κυρίαρχος παράγοντας και στις τρεις χώρες.
Με άλλα λόγια, τα αποτελέσματα φανέρωσαν ότι το ποσοστό σωματικού λίπους είναι ένας πολύ ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για την ανδρική ελκυστικότητα.
Αυτά τα ευρήματα επιβεβαιώνουν προηγούμενες έρευνες σχετικά με την ελκυστικότητα των γυναικών, οι οποίες έδειξαν πως τα επίπεδα σωματικού λίπους προέβλεπαν την ελκυστικότητα περισσότερο από το σχήμα του σώματος.
Οι ορμόνες ίσως εξηγούν το γιατί το σωματικό λίπος επηρεάζει την ανδρική ελκυστικότητα. Τα χαμηλότερα επίπεδα σωματικού λίπους συνδέονται συχνά με υψηλότερα επίπεδα τεστοστερόνης, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει καλή υγεία και ισχυρά γονίδια στους πιθανούς συντρόφους.
Τελικά, για τους άντρες που επιθυμούν να βελτιώσουν την εξωτερική τους εμφάνιση, η εστίαση στη «λιτότητα», σε ένα δηλαδή σώμα με ποσοστά σωματικού λίπους εντός των υγιών ορίων και καλές αναλογίες, είναι μάλλον πιο αποτελεσματική από το «χτίσιμο» μυϊκής μάζας, σύμφωνα πάντα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα.
* Πηγή: Vita
