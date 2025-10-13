Γυναίκες vs άνδρες: Ποιοι «ψάχνονται» περισσότερο για τσακωμό;

Είτε πρόκειται για έναν μικροκαβγά είτε για μια πιο έντονη διαφωνία, ένα είναι βέβαιο: τα περισσότερα ζευγάρια τσακώνονται κατά καιρούς. Ποια πλευρά άραγε κάνει πιο συχνά την αρχή; Νέα μελέτη αποκάλυψε ότι οι άνδρες είναι «σημαντικά πιο πιθανό» να είναι αυτοί που γενικότερα προκαλούν τους καβγάδες. Οι ερευνητές από το πανεπιστήμιο του St Andrews αναφέρουν ωστόσο ότι οι γυναίκες δεν είναι απλώς… αθώοι παρατηρητές. Μόλις ξεκινήσει ένας τσακωμός, οι γυναίκες είναι εξίσου πιθανό να ανταποδώσουν άμεσα την επιθετικότητα.

«Η κατανόηση του γιατί κάποιοι άνθρωποι είναι πιο επιθετικοί από τους άλλους είναι σημαντική», δήλωσε η κύρια συγγραφέας της μελέτης, Annah McCurry.

«Αλλά πρέπει επίσης να καταλάβουμε γιατί το ίδιο άτομο μπορεί να είναι επιθετικό σε μια περίσταση και όχι σε μια άλλη. Στη μελέτη διαπιστώσαμε ότι οι γυναίκες είναι πιο πιθανό να ανταποδώσουν την επιθετικότητα παρά να την ξεκινήσουν οι ίδιες», πρόσθεσε.

Καβγάδες στις σχέσεις: Αναλυτικά η έρευνα

Στην εν λόγω μελέτη, οι ερευνητές προσπάθησαν να κατανοήσουν πώς εκδηλώνεται η επιθετικότητα μεταξύ ατόμων που είναι εξοικειωμένα μεταξύ τους. Η ομάδα εξέτασε 104 συμμετέχοντες, οι οποίοι κλήθηκαν να περάσουν μια δοκιμασία που λεγόταν «Δοκιμασία ανταγωνιστικού χρόνου αντίδρασης» ανά ζευγάρια.

Κατά τη διάρκεια αυτής, κάθε γύρος ξεκινούσε με μια μαύρη οθόνη που έγραφε “Ready”. Ένα δευτερόλεπτο αργότερα, εμφανιζόταν το “Set”, και στη συνέχεια, 0–8 δευτερόλεπτα αργότερα, εμφανιζόταν το “GO!!”, σηματοδοτώντας στους συμμετέχοντες να πατήσουν τα κουμπιά της παιχνιδομηχανής όσο πιο γρήγορα μπορούσαν.

Ο νικητής κάθε γύρου μπορούσε να πατήσει έναν δυνατό, ενοχλητικό ήχο, ο οποίος διαρκούσε πέντε, δέκα ή δεκαπέντε δευτερόλεπτα.

Κατά τη διάρκεια των 30 γύρων, οι ερευνητές είχαν συμπεριλάβει αρκετά υποχρεωτικά διαλείμματα για να κατανοήσουν αν η αναβολή επηρεάζει την επιθετικότητα.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι, σε όλους τους γύρους, οι άνδρες ήταν «σημαντικά» πιο επιθετικοί από τις γυναίκες. Τα ζευγάρια γυναικών παρουσίασαν τα χαμηλότερα επίπεδα επιθετικότητας, ενώ οι γυναίκες ήταν επίσης πιο πιθανό να αποτρέψουν την κλιμάκωση των συγκρούσεων με άλλες γυναίκες παρά με άνδρες.

Ωστόσο, όταν εισήχθησαν τα υποχρεωτικά διαλείμματα, τα επίπεδα επιθετικότητας στους άνδρες μειώθηκαν πιο απότομα από ό,τι στις γυναίκες.

«Αυτό υποδηλώνει ότι τα υψηλότερα επίπεδα επιθετικής συμπεριφοράς στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες καθοδηγούνται, τουλάχιστον εν μέρει, από την τάση των ανδρών να ενεργούν πιο παρορμητικά», ανέφεραν οι ερευνητές.

Συνολικά, οι επιστήμονες ελπίζουν ότι τα ευρήματα θα βοηθήσουν στην αποκάλυψη των μηχανισμών που κρύβονται πίσω από την επιθετικότητα και το πώς το φύλο, η παρορμητικότητα και τα περιστασιακά ερεθίσματα αλληλεπιδρούν για να τη διαμορφώσουν.

«Η μελέτη αποτελεί σημαντική μεθοδολογική πρόοδο στην έρευνα για την επιθετικότητα και τονίζει τη σημασία του πλαισίου και των διαπροσωπικών δυναμικών», πρόσθεσε η ερευνητική ομάδα.

Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Scientific Reports.

* Πηγή: Vita