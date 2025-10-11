Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Οι ειδικοί μίλησαν: Για αυτό τον λόγο τσακώνονται πιο συχνά τα ζευγάρια
11 Οκτωβρίου 2025

Οι ειδικοί μίλησαν: Για αυτό τον λόγο τσακώνονται πιο συχνά τα ζευγάρια

Θα μπορούσε να είναι τα χρήματα ή οι δουλειές του σπιτιού. Ωστόσο, σύμφωνα με τους ειδικούς, άλλος είναο ο Νο1 λόγος που τσακώνονται τα ζευγάρια.

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Σε μία σχέση ή έναν γάμο συχνά υπάρχουν τσακωμοί. Ποιο είναι, όμως, το πιο συχνό θέμα διαφωνίας ανάμεσα στα ζευγάρια; Οι περισσότεροι περιμένουν να ακούσουν τις «κλασικές» απαντήσεις: χρήματα, σεξ ή ανατροφή παιδιών. Όμως, η απάντηση είναι πολύ πιο απλή.

Οι ειδικοί λένε πως ο τόνος της φωνής, ο τρόπος με τον οποίο μιλάμε στον σύντροφό μας για όλα όσα μας απασχολούν είναι που μπορεί καμιά φορά να έχει μεγαλύτερη σημασία ακόμη και από τα λόγια.

Ζευγάρια και τόνος της φωνής

Αρκεί μια μικρή αλλαγή, ένα αναστεναγμός, ένα ανασήκωμα ματιών ή ένας κοφτός τόνος για να ακουστεί μια φράση ειρωνική ή να μοιάζει με κατηγορία. Σε έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Interpersona, φαίνεται ότι όταν ερμηνεύουμε μηνύματα, μόνο ένα μικρό μέρος της ερμηνείας τους εξαρτάται από τις λέξεις. Το υπόλοιπο είναι μη λεκτικό. Αφορά στις εκφράσεις προσώπου, στη γλώσσα του σώματος και κυρίως στον τόνο της φωνής μας.

Σε μια διαφωνία, ο τόνος κουβαλά το μεγαλύτερο συναισθηματικό βάρος. Είναι αυτός που καθορίζει πολλές φορές αν το μήνυμα είναι σημαντικό. Ένας κοφτός τόνος μπορεί να ακούγεται σαν επίθεση, ένας επίπεδος σαν αδιαφορία, ενώ ο σαρκασμός μπορεί να εκληφθεί σαν περιφρόνηση. Συμβαίνει συχνά, στο τέλος, ακόμη και να μη θυμόμαστε πάντα τι ειπώθηκε, αλλά να θυμόμαστε πώς μας το είπαν και πώς αυτό μας έκανε να νιώσουμε.

Αν εσύ είσαι αυτός με τον «κοφτό» τόνο

Όλοι το παθαίνουμε καμιά φορά. Όταν είμαστε κουρασμένοι, αγχωμένοι ή αφηρημένοι, ο τόνος μας μπορεί να προδώσει τις πραγματικές μας προθέσεις. Μπορεί να μην έχουμε την υπομονή ή την αντοχή να προσέξουμε πώς θα μιλήσουμε στον σύντροφό μας και να είμαστε κάπως απότομοι.

Πώς να επανορθώσουμε

Αν αντιληφθούμε ότι η φωνή μας βγήκε πιο σκληρή απ’ όσο θέλαμε, μπορούμε να κάνουμε μια παύση και να πούμε κάτι σαν «Συγγνώμη, δεν ήθελα να ακουστεί έτσι, να το ξαναπώ αλλιώς.»

Η ειλικρίνεια εδώ είναι το «κλειδί». Παραδεχόμαστε την ολίσθηση, αντί να την αγνοήσουμε. Με τον καιρό, αυτή η πρακτική γίνεται πιο εύκολη και δείχνει στον σύντροφό μας ότι έχουμε αυτογνωσία και βέβαια ότι νοιαζόμαστε και ότι θέλουμε να επικοινωνήσουμε ουσιαστικά.

Αν είσαι στη άλλη πλευρά

Όταν ο άλλος μιλήσει απότομα, είναι φυσικό να μας βγαίνει να του απαντήσουμε στο ίδιο ύφος, αλλά αυτό δεν βοηθά, αντιθέτως οδηγεί σε φαύλο κύκλο. Αντί να κλιμακώσουμε την ένταση, μπορούμε να πούμε κάτι σαν  «Δεν μου άρεσε πώς ακούστηκε αυτό, μπορείς να το ξαναπείς λίγο διαφορετικά;» Χωρίς κατηγορίες. Χωρίς άμυνες. Μόνο ένα ήρεμο αίτημα για καλύτερη επικοινωνία.

Ζευγάρια και πώς μπαίνουν και οι δύο στο ίδιο μοτίβο

Κάποιες φορές, και οι δύο σύντροφοι μπαίνουν στο ίδιο μοτίβο. Αυτό συμβαίνει γιατί ο ένας αμύνεται, ο άλλος αγριεύει και έτσι καταλήγουν σε έναν αντιπαραγωγικό κύκλο. Η λύση; Κάποιος πρέπει να πατήσει «επανεκκίνηση».

Μία φράση όπως «πάμε απ’την αρχή» ή μία χειρονομία που «σπάει» την ένταση, όπως ένα αστείο, ένα χαμόγελο ή ένα άγγιγμα ίσως είναι καλή ιδέα. Αυτό μπορεί να μην «σβήνει» τη διαφωνία, αλλά αλλάζει τον τόνο και μας επιτρέπει να συζητήσουμε πιο ουσιαστικά.

Πηγή: Vita

