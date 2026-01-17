Νέα στοιχεία για το μοντέλο που ήταν μέλος της συμμορίας ληστών – Συμμετείχε σε 4 ληστείες

Ένα γνωστό μοντέλο, με συμμετοχή σε καλλιστεία, συνελήφθη από την Ελληνική Αστυνομία για συμμετοχή της στη συμμορία των ληστών που έκλεβαν πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ στην Αττική.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικοί, η 33χρονη είχε ρόλο – κλειδί στη συμμορία που είχε γίνει ο φόβος των πρατηριούχων.

Συγκεκριμένα, οδηγούσε το αυτοκίνητο διαφυγής των δραστών και κρατούσε «τσίλιες» ώστε να αποφεύγουν οι δράστες τη σύλληψη.

Μαρτυρίες

Τις τρομακτικές στιγμές που βίωσε, περιγράφει στο MEGA, θύμα ενέδρας των κακοποιών.

«Εκείνο το βράδυ ήταν δύο τύποι. Ήταν καλυμμένα τα στοιχεία τους με full face, φορούσαν λαιμουδιέρες, κουκούλες, μαύρα ρούχα. Ο ένας με όπλο. Μου ζήτησε τα λεφτά, μου πήρε το κινητό και σηκώθηκαν και έφυγαν».

Αρχηγός της σπείρας, 46χρονος γνώριμος των Αρχών, αφού έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης 10 χρόνων. Συμμετείχε στην ένοπλη επίθεση κατά αστυνομικών το 2011 στου Ρέντη με θύματα δύο άνδρες της ΔΙ.ΑΣ.

Όπως φαίνεται σε βίντεο ντοκουμέντο, ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με συνεργό, φορώντας κουκούλες full-face και με την απειλή περιστρόφου ή και μαχαιριού, αφαιρούσαν χρηματικά ποσά από ταμειακές μηχανές, κινητά τηλέφωνα καθώς και άλλα προϊόντα.

«Ο συνάδελφος καθόταν εκεί στην καρέκλα και ήταν με το κινητό, δεν τους πήρε χαμπάρι. Τους πήρε χαμπάρι αφού έφτασε μπροστά τους. Τον απειλήσαν με όπλο, τον βάλανε μέσα στο μαγαζί, του πήραν κάποιο χρηματικό ποσό» ανέφερε εργαζόμενος σε πρατήριο καυσίμων.

Η άγρια συμμορία είχε διαπράξει τουλάχιστον 12 ληστείες σε δυτική Αττική και βόρεια προάστια. Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, το 33χρονο μοντέλο συμμετείχε σε 4 από αυτές τις επιθέσεις.

Οι πέντε συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα ενώπιον του ανακριτή, την ώρα που οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται και για άλλες περιπτώσεις ληστειών που δεν έχουν εξιχνιαστεί.