Χειροπέδες σε μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ληστών που «χτυπούσε» βενζινάδικα στην Αττική

Τη μέρα μοντέλο, τη νύχτα λήστευε πρατήρια βενζίνης. Η 33χρονη γυναίκα, γνωστή στο χώρο του μόντελινγκ είχε επιλέξει μια άλλη καριέρα μόλις έπεφτε το σκοτάδι.

Ήταν βασικό μέλος της αδίστακτης σπείρας που είχε ρημάξει καταστήματα εστίασης και βενζινάδικα στα δυτικά προάστια. Ο ρόλος της κομβικός. Ήταν εκείνη που μετέφερε τα οπλισμένα μέλη της σπείρας στις επιχειρήσεις που θα λήστευαν.

Το MEGA εξασφάλισε υλικό από κάμερες ασφαλείας που καταγράφει τη δράση των ληστών.

«Ήταν 5 παρά 10 το πρωί, σταμάτησε το αμάξι, κατέβηκαν οι δράστες, φορέσαν τις κουκούλες τους και τρέξαν προς τον συνάδελφο μου. Ο συνάδελφος καθόταν εκεί στην καρέκλα και ήταν με το κινητό – δεν τους πήρε χαμπάρι. Τον απείλησαν με όπλο, τον βάλανε μέσα στο μαγαζί, του πήραν κάποιο χρηματικό ποσό, το κινητό του», είπε υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων.

Η δράση της συμμορίας

Από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι σήμερα είχαν κάνει με την απειλή πιστολιού ή μαχαιριού, 12 ληστείες.

«Στις 17 Νοέμβρη, 4 ώρα το πρωί, ήρθαν 2 άτομα από εκεί πέρα, καλυμμένοι, ένας ψηλός και ένας κοντός που φόραγαν full face και βγάλαν όπλο να απειλήσουν τον συνάδελφο, ώστε να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό που είχε πάνω του», είπε υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων.

Αμέσως μετά αναλάμβανε δράση το μοντέλο. Περίμενε απέξω τους συνεργούς της κι όταν εκείνοι έβγαιναν με τη λεία τους, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα και εξαφανίζονταν.

«Ήταν 14 Αυγούστου, 2 και τα ξημερώματα. Ο υπάλληλος ο βραδινός ήταν καθισμένος στο σκαμπό, μέσα στο περίπτερο. Ο ύποπτος είδε ότι ο υπάλληλός δεν είχε πολύ το νου του, μπήκε μέσα, κατευθείαν έβγαλε το πιστόλι του και τον απείλησε. Κατευθείαν στο κεφάλι το όπλο. Άδειασε το ταμείο, τα πήρε και έφυγε γρήγορα», αναφέρει υπάλληλος μίνι μάρκετ.

Αρχηγός της σπείρας ένας σκληρός κακοποιός, με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για δολοφονία δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ το 2011, προτού αποφυλακιστεί και επιστρέψει στην παρανομία.