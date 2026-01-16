newspaper
Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
16.01.2026 | 22:42
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
Χειροπέδες σε μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ληστών που «χτυπούσε» βενζινάδικα στην Αττική
Ελλάδα 16 Ιανουαρίου 2026 | 21:55

Χειροπέδες σε μοντέλο για συμμετοχή σε συμμορία ληστών που «χτυπούσε» βενζινάδικα στην Αττική

Γνωστό μοντέλο συνέλαβε η αστυνομία για συμμετοχή της σε συμμορία ένοπλων ληστειών στην Αττική.

Τη μέρα μοντέλο, τη νύχτα λήστευε πρατήρια βενζίνης. Η 33χρονη γυναίκα, γνωστή στο χώρο του μόντελινγκ είχε επιλέξει μια άλλη καριέρα μόλις έπεφτε το σκοτάδι.

Ήταν βασικό μέλος της αδίστακτης σπείρας που είχε ρημάξει καταστήματα εστίασης και βενζινάδικα στα δυτικά προάστια. Ο ρόλος της κομβικός. Ήταν εκείνη που μετέφερε τα οπλισμένα μέλη της σπείρας στις επιχειρήσεις που θα λήστευαν.

Το MEGA εξασφάλισε υλικό από κάμερες ασφαλείας που καταγράφει τη δράση των ληστών.

«Ήταν 5 παρά 10 το πρωί, σταμάτησε το αμάξι, κατέβηκαν οι δράστες, φορέσαν τις κουκούλες τους και τρέξαν προς τον συνάδελφο μου. Ο συνάδελφος καθόταν εκεί στην καρέκλα και ήταν με το κινητό – δεν τους πήρε χαμπάρι. Τον απείλησαν με όπλο, τον βάλανε μέσα στο μαγαζί, του πήραν κάποιο χρηματικό ποσό, το κινητό του», είπε υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων.

Η δράση της συμμορίας

Από τον περασμένο Αύγουστο μέχρι σήμερα είχαν κάνει με την απειλή πιστολιού ή μαχαιριού, 12 ληστείες.

«Στις 17 Νοέμβρη, 4 ώρα το πρωί, ήρθαν 2 άτομα από εκεί πέρα, καλυμμένοι, ένας ψηλός και ένας κοντός που φόραγαν full face και βγάλαν όπλο να απειλήσουν τον συνάδελφο, ώστε να του αποσπάσουν το χρηματικό ποσό που είχε πάνω του», είπε υπάλληλος πρατηρίου καυσίμων.

Αμέσως μετά αναλάμβανε δράση το μοντέλο. Περίμενε απέξω τους συνεργούς της κι όταν εκείνοι έβγαιναν με τη λεία τους, ανέπτυσσε ιλιγγιώδη ταχύτητα και εξαφανίζονταν.

«Ήταν 14 Αυγούστου, 2 και τα ξημερώματα. Ο υπάλληλος ο βραδινός ήταν καθισμένος στο σκαμπό, μέσα στο περίπτερο. Ο ύποπτος είδε ότι ο υπάλληλός δεν είχε πολύ το νου του, μπήκε μέσα, κατευθείαν έβγαλε το πιστόλι του και τον απείλησε. Κατευθείαν στο κεφάλι το όπλο. Άδειασε το ταμείο, τα πήρε και έφυγε γρήγορα», αναφέρει υπάλληλος μίνι μάρκετ.

Αρχηγός της σπείρας ένας σκληρός κακοποιός, με βαρύ ποινικό παρελθόν, ο οποίος είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης για δολοφονία δύο αστυνομικών της ομάδας ΔΙ.ΑΣ το 2011, προτού αποφυλακιστεί και επιστρέψει στην παρανομία.

inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind's Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Σύνταξη
FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Προειδοποίηση 16.01.26

FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

«Το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων», επισήμανε ο Παναγιώτης Ψαρρός. Τόνισε δε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του προηγούμενου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Σύνταξη
Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
Νέες αποκαλύψεις 16.01.26

Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Σύνταξη
Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη
Τα ονόματα 16.01.26

Αγρότες: Αυτή είναι αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον Μητσοτάκη – Ποιος πήρε τη θέση του Ανεστίδη

Τι απεφάνθη η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων - Αναλυτικά, οι αγρότες, οι κτηνοτρόφοι, οι αλιείς και οι μελισσοκόμοι οι οποίοι θα μεταβούν στο Μέγαρο Μαξίμου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»
Ελλάδα 16.01.26

Φοινικούντα: «Όρκοι» αφοσίωσης του 22χρονου στον εργοδότη του πριν τη δολοφονία – «Θα κάνω ό,τι μου ζητήσεις»

Πώς εξηγούνται τα μηνύματα του φερόμενου ως εκτελεστή της δολοφονίας στη Φοινικούντα στον εργοδότη του; Γιατί μέχρι σήμερα λέει ότι φοβάται να αποκαλύψει περισσότερα;

Σύνταξη
Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού
Ελλάδα 16.01.26

Δήμος Αγίας Παρασκευής: Πολλές οι αντιδράσεις και τα ερωτήματα για το νέο αμαξοστάσιο σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού

Ένα έργο που φαίνεται να ετοιμάζει ο δήμος Αγίας Παρασκευής σε προστατευόμενη ζώνη του Υμηττού έχει προκαλέσει σωρεία αντιδράσεων στην τοπική κοινωνία. Ο έλεγχος της Περιφέρειας και ο ρόλος της πολεοδομίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών
Ελλάδα 16.01.26

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καταγγέλει της αύξηση περιστατικών βίας κατά υγειονομικών

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών υπενθυμίζει ότι μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις του, αυστηροποιήθηκε πρόσφατα, το θεσμικό πλαίσιο, για τη βία κατά των υγειονομικών

Σύνταξη
Κρήτη: Συνελήφθη 46χρονος τσαντάκιας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Ηράκλειο
Σχηματίστηκε δικογραφία 16.01.26

Συνελήφθη 46χρονος τσαντάκιας που είχε γίνει ο φόβος και ο τρόμος στο Ηράκλειο

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο 46χρονος μοτοσικλετιστής κατάφερε να αποσπάσει την τσάντα μιας 62χρονης γυναίκας, ενώ άρπαξε και άλλες δύο τσάντες με ψώνια από μαγαζιά στο Ηράκλειο

Σύνταξη
Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται
Δεν μεταβιβάζεται η τιμή 16.01.26

Η Επιτροπή των Νόμπελ απαντά στη Ματσάδο: Το Βραβείο και ο βραβευθείς δεν χωρίζονται

Η Επιτροπή των Νόμπελ σχολίασε την απόφαση της Μαρία Κορίνα Ματσάδο να «δωρίσει» το Νόμπελ Ειρήνης στον Ντόναλντ Τραμπ. Και επισημαίνει ότι το βραβείο παραμένει άρρηκτα συνδεδεμένο με τον βραβευθέντα.

Σύνταξη
Οι Μπακς κινούνται για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει – Ποια ονόματα «παίζουν»
Μπάσκετ 16.01.26

Οι Μπακς για μεγάλη μεταγραφή προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη να μείνει - Ποια ονόματα «παίζουν»

Τζα Μοράντ και Ζακ Λαβίν είναι μερικά από τα ονόματα που «ακούγονται» για τους Μπακς προκειμένου να πείσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να παραμείνει στο Μιλγουόκι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας
Προειδοποίηση 16.01.26

FIR Αθηνών: Ανοιχτό ενδεχόμενο για νέο μπλακ άουτ, λέει ο πρόεδρος των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

«Το σύστημα είναι τόσο παλιό που δεν έχει αρχεία καταγραφής των συμβάντων», επισήμανε ο Παναγιώτης Ψαρρός. Τόνισε δε ότι πρέπει να γίνει ενδελεχής έρευνα για τα αίτια του προηγούμενου μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών.

Σύνταξη
Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική
FAA 16.01.26

Προειδοποίηση ΗΠΑ για πιθανές στρατιωτικές ενέργειες σε Κεντρική και Νότια Αμερική

Με την επίκληση πιθανών στρατιωτικών ενεργειών, η αμερικανική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προειδοποιεί τις αεροπορικές εταιρείες να επιδεικνύουν προσοχή κατά τις πτήσεις τους.

Σύνταξη
Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα
Βία και νοθεία 16.01.26

Ουγκάντα: Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης καταγγέλλει απαγωγή από τον στρατό μετά την αμφισβητούμενη εκλογική ήττα

Ο Γιοουέρι Μουσεβένι, ο οποίος κυβερνά την Ουγκάντα από το 1986, φιλοδοξεί σε μια αποφασιστική νίκη στις εκλογές της Πέμπτης, προκειμένου να παρατείνει την 40ετή διακυβέρνησή του

Σύνταξη
Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι
«Κάποτε στο… Χόλιγουντ» 16.01.26

Ο Ταραντίνο κάποτε απέρριψε την Τζένιφερ Λόρενς για έναν παράδοξο λόγο – Και δεν έφταιγε η Μάργκοτ Ρόμπι

Η Τζένιφερ Λόρενς υποστήριξε ότι κάποτε έχασε έναν ρόλο σε ταινία του Ταραντίνο, επειδή οι σινεφίλ του διαδικτύου έγραφαν συνεχώς ότι «ήταν άσχημη».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών
Πολιτική Γραμματεία 16.01.26

Ζαχαριάδης: Η κυβέρνηση ηττήθηκε από τις κινητοποιήσεις των αγροτών

«Δηλαδή τη Δευτέρα ο κ. Μητσοτάκης θα συναντηθεί με φασίστες; Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι τυχαίος, ούτε ανόητος, ούτε του ξεφεύγουν», είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας Ζαχαριάδης, τονίζοντας ότι δημιουργεί «κλίμα» σκοπίμως

Σύνταξη
«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ
Αμερικάνοι εναντίον Τραμπ 16.01.26

«Η Γροιλανδία είναι σύμμαχος, όχι περιουσιακό στοιχείο», δηλώνει Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής των ΗΠΑ

Προσπαθώντας να ρίξουν τους τόνους, Ρεπουμπλικανοί και Δημοκρατικοί επιβεβαίωσαν την υποστήριξή τους, ενώ ο Πρόεδρος Τραμπ δεσμεύτηκε να αγοράσει ή να καταλάβει την Γροιλανδία

Σύνταξη
Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας
Πολιτική 16.01.26

Προς αρχειοθέτηση η μήνυση Φάμελλου για το μαύρο πολιτικό χρήμα σε ΝΔ και Mαξίμου μέσω Ομάδας Αλήθειας

Παρά τα χειροπιαστά στοιχεία και τις αποκαλύψεις της δημοσιογραφικής έρευνας στην οποία πρωτοστάτησε το in για τη σκοτεινή χρηματοδότηση της Ομάδας Αλήθειας μέσω επί της ουσίας μαύρου πολιτικού χρήματος με όχημα την Blue Skies και όχι μόνο, μια καταφανής παραβίαση του νόμου για τη χρηματοδότηση κομμάτων, η μήνυση του Σωκράτη Φάμελλου βαίνει προς αρχειοθέτηση, όπως ανακοίνωσε ο αρμόδιος υπουργός Ιωάννης Μπουγάς.

Σύνταξη
«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
«Ελευθερία στο Ιράν» 16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη
Πρώτα στοιχεία 16.01.26

Μινεάπολη: Η Ρενέ Γκουντ πυροβολήθηκε δύο φορές στο στήθος και μια στον πήχη

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Μινεάπολης, η Ρενέ Γκουντ δέχθηκε δύο σφαίρες στο στήθος, μια στον πήχη και κατά πάσα πιθανότητα στο κεφάλι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί
Νέες αποκαλύψεις 16.01.26

Λόρα: Την είχε κουρέψει με τη βία ο πατέρας της – Ζήτησε από τη μαμά της να φύγουν μαζί

Η αγωνία για την 16χρονη μέρα με τη μέρα κορυφώνεται ενώ το γεγονός πως η Λόρα δεν έχει επικοινωνήσει με κανένα από τα άτομα του στενού της περιβάλλοντος, δείχνει πως λειτουργεί με σχέδιο, δυσκολεύοντας πολύ τις έρευνες.

Σύνταξη
Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου
Εγγυήσεις ασφαλείας 16.01.26

Συνάντηση στο Μαϊάμι ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ουκρανία το Σάββατο για τον τερματισμό του πολέμου

Διαπραγματευτές από Κίεβο και Ουάσινγκτον θα συναντηθούν το Σάββατο στο Μαϊάμι με στόχο την συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μεσολάβηση των ΗΠΑ

Σύνταξη
Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022
Νορβηγία 16.01.26

Όσλό: Άντρας κρίθηκε ένοχος για την ενορχήστρωση της θανατηφόρας τρομοκρατικής επίθεσης στο Pride του 2022

Η τραγωδία είχε ως αποτέλεσμα δύο νεκρούς και οκτώ τραυματίες, όταν ένας ένοπλος, άνοιξε πυρ στο London Pub, ένα γνωστό στέκι της LGBTQ+ κοινότητας στο Όσλο

Σύνταξη
Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!
Music Stage 16.01.26

Χρήστος Μάστορας: «Μαργαρίτα», το πρώτο τραγούδι του πρώτου προσωπικού album που ετοιμάζει!

Η «Μαργαρίτα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι τώρα διαθέσιμη στις streaming υπηρεσίες καθώς και με lyric video στο YouTube, ενώ σύντομα θα οπτικοποιηθεί μέσα από ένα συναρπαστικό music video

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026
