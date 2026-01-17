Mayor: Μια γαστρονομική όαση στο κέντρο της Αθήνας

«Στο Mayor Kolonaki, το φαγητό δεν είναι απλώς μια γεύση, είναι μια στιγμή.

Το νέο μας μενού καλεί τους επισκέπτες να ζήσουν μια ολοκληρωμένη εμπειρία, μέσα σε ένα περιβάλλον που συνδυάζει την αισθητική της αστικής κομψότητας με την οικειότητα μιας ιδιαίτερης βραδιάς στο κέντρο της Αθήνας», υποστηρίζουν οι υπεύθυνοι του εστιατορίου, που βρίσκεται στην πλατεία Φιλικής Εταιρείας 19 -20.

Με νεοϋορκέζικο και μοντέρνο στυλ, ελκύει ανθρώπους όλων των ηλικιών που αναζητούν μια ξεχωριστή αίσθηση πολυτέλειας και χαλάρωσης στο κέντρο της Αθήνας.

«Love – Eat – Share – Smile»

Στο εστιατόριο, η γαστρονομική εμπειρία οδηγείται από τον σεφ Κωνσταντίνο Φέσκο, ο οποίος φέρνει στο τραπέζι την τέχνη της δημιουργικής κουζίνας με πάθος και διάθεση για ανανέωση.

Με δεκαετή διαδρομή στις κουζίνες ξενοδοχείων και εστιατορίων στην Ελλάδα και με διεθνείς σταθμούς στην καριέρα του έχει διαμορφώσει ένα προσωπικό ύφος που σέβεται την πρώτη ύλη, αγαπά τις ζυμώσεις και ανατρέπει τις γεύσεις με φαντασία.

Κάθε πιάτο που φέρνει στην τραπεζαρία σας υπογράφεται από τον ίδιο: από τον σχεδιασμό, την επιλογή υλικών και τη σύλληψη της παρουσίασης.

Το αποτέλεσμα είναι μια κουζίνα που γεφυρώνει το ελληνικό γαστρονομικό τοπίο με σύγχρονες τεχνικές και κοσμοπολίτικη αισθητική — όλα υπό το μότο του: «Love – Eat – Share – Smile».

Τι μπορείτε να απολαύσετε

Φιλέτο Μοσχαριού Πίκλες Lime Παρμεζάνα Φρέσκια Τρούφα, Τσιπούρα Πίκλες Dressing Θαλασσινών Πιπέρι Shichimi, Σφυρίδα Αβοκάντο Μάνγκο Τοματίνια Τσίλι Dressing Γαρίδας, ξεχωριστά starters από μελιντζάνα, πατάτα, ή λουκουμάδες με τυρί, δροσερές σαλάτες, pasta ή ριζότο, μοσχαρίσιες κοπές και βιολογικό κοτόπουλο.

Να κλείσετε το μενού σας με τα εκλεκτά γλυκά προφιτερόλ, μους γιαουρτιού, εκμέκ ή παγωτό.

Στο restaurant απολαμβάνεται επίσης brunch ή το ποτό σας στο βράδυ.

Πληροφορίες

The Mayor Kolonaki

Πλατεία Φιλικής Εταιρείας 19-20, Κολωνάκι

T. (+30) 210 3648 156

mayorkolonaki@gmail.com

