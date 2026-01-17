magazin
Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
16.01.2026 | 17:55
Νέα απεργία προγραμματίζουν οι οδηγοί ταξί - Οι ημερομηνίες
Στέλιος Μάινας: «Καμιά φορά βλέπω τους Μεν και τους Δεν και λέω: τι έκανες ρε φίλε, ρεζίλι»
Go Fun 17 Ιανουαρίου 2026 | 16:03

Στέλιος Μάινας: «Καμιά φορά βλέπω τους Μεν και τους Δεν και λέω: τι έκανες ρε φίλε, ρεζίλι»

Ο Στέλιος Μάινας σχολιάζει τις παλιές του συνεργασίες.

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Ο Στέλιος Μαϊνας βρέθηκε προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;».

Ο αγαπημένος ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση του με τον πατέρα του, αλλά και για τη μεγάλη αναγνωρισιμότητα που γνώρισε μέσα από τη σειρά «Μεν και Δεν», η οποία τον συνόδευσε για πολλά χρόνια.

Στέλιος Μάινας: Η σειρά «Μεν και Δεν» και οι αναμνήσεις

«Καμιά φορά βλέπω τους Μεν και τους Δεν και λέω “τι έκανες ρε φίλε, ρεζίλι”, με την καλή έννοια», είπε, ξεκαθαρίζοντας πως αγάπησε βαθιά τη σειρά και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε.

«Με τον Χάρη Ρώμα και την Άννα Κουρή βρισκόμαστε πολύ συχνά»

Δυστυχώς με την Τζόυς Ευείδη δεν έχουμε πολλές επαφές. Τους αγαπώ και τους εκτιμώ και την Τζόυς το ίδιο. Αυτά είναι τα νιάτα μου. Το είχα χαρεί με μέτρο. Δεν μπορείς να είσαι πάντα ο πρωταγωνιστής στη ζωή».

Θα ήθελε να γυριστεί remake;

Όσον αφορά τα remake, τα χαρακτήρισε «ξαναζεσταμένο φαγητό». Ο Στέλιος Μάινας αποκάλυψε πως για πολλά χρόνια του πρότειναν τον ρόλο που ενσάρκωσε στους Μεν και Δεν:

«Για πολλά χρόνια μου πρότειναν τον ρόλο του Τίμου, για αυτό έλεγα όχι κι ήθελα να φύγω από αυτήν την εικόνα. Δεν ήμουν αυτό. Ήμουν ένα φοβισμένο παιδάκι, χαμηλών τόνων, που έτρωγα πολύ ξύλο στη γειτονιά»

Ο πατέρας του και οι περιπέτειες

«Ο μπαμπάς μου είναι καπετάνιος κι οι θείοι μου μηχανικοί. Η θάλασσα είναι ένας αγώνας καθημερινός».

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ένα σοκαριστικό περιστατικό που σημάδεψε την οικογένειά του, όταν το 1970 έμαθε από την τηλεόραση για ναυάγιο στις Φιλιππίνες και αρκετές ημέρες αργότερα συνειδητοποίησε πως επρόκειτο για το πλοίο στο οποίο εργαζόταν ο πατέρας του και από το οποίο τελικά είχε σωθεί.

Business
Αθλητικά: Μια κούρσα με κερδισμένους και χαμένους

Αθλητικά: Μια κούρσα με κερδισμένους και χαμένους

Vita.gr
Business
Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

Viohalco: Ανεξίτηλο το αποτύπωμα του Νίκου Στασινόπουλου στην ελληνική βιομηχανία

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν
«Ελευθερία στο Ιράν» 16.01.26

«Κρατήστε γερά!»: Η Μαντόνα στέκεται στο πλευρό του λαού του Ιράν

«Δεν μπορώ να ισχυριστώ ότι γνωρίζω πραγματικά τα δεινά που έχουν υποστεί, όμως οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με τον λαό του Ιράν», έγραψε μεταξύ άλλων η Μαντόνα σε ανάρτησή της

Σύνταξη
Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής
«Υπάρχουν τεκμήρια» 16.01.26

Χούλιο Ιγκλέσιας: Διαψεύδει τις καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση – Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης ο τραγουδιστής

Ο Χούλιο Ιγκλέσιας διαψεύδει κατηγορηματικά τις καταγγελίες δύο πρώην εργαζομένων του για σεξουαλική κακοποίηση, εξαναγκασμό και εμπορία ανθρώπων, ενώ η υπόθεση εξετάζεται από την ισπανική δικαιοσύνη

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI
«Αlright, alright, alright» 16.01.26

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι «θωρακίζει» νομικά τη φωνή και την εικόνα του απέναντι στην AI

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι κατοχύρωσε την εικόνα, τη φωνή και ακόμη και τη διάσημη ατάκα του ως εμπορικά σήματα, επιχειρώντας να βάλει όρια στη μη εξουσιοδοτημένη χρήση τους από πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο
Fizz 16.01.26

Από χωρισμένοι, σχεδόν παντρεμένοι: Οι Τιμοτέ Σαλαμέ και Κάιλι Τζένερ μένουν μαζί εδώ κι έναν χρόνο

Ο λόγος του κατά την διάρκεια της βράβευσής του στα Critics Choice Awards πριν από λίγες ημέρες έβαλε τέλος στις φήμες περί χωρισμού. Ο Τιμοτέ Σαλαμέ και η Κάιλι Τζένερ είναι πιο πολύ μαζί από ποτέ.

Σύνταξη
Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες
Συγγνώμη; 15.01.26

Η Πάμελα Άντερσον ένιωσε «αηδία» όταν βρέθηκε κοντά στον Σεθ Ρόγκεν στις Χρυσές Σφαίρες

Η Πάμελα Άντερσον αποφάσισε να αποχωρήσει από την τελετή απονομής βραβειών των Χρυσών Σφαιρών 2026, αφού εντόπισε στο κοινό τον παραγωγό της σειράς «Pam & Tommy», Σεθ Ρόγκαν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Δύο αιώνες 15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος
Το παιχνίδι αλλάζει 15.01.26

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

«Έμεινα τελείως μόνος [μετά το διαζύγιο]» ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ παράλληλε μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον σκύλο του.

Σύνταξη
Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί
Ωμοί αριθμοί 17.01.26

Επίθεση στο Ιράν: Γιατί ο στρατός του Χαμενεϊ έκανε τον Τραμπ να το ξανασκεφτεί

Παρά την αμερικανική στρατιωτική υπεροχή, οι αριθμοί που απαιτούνται για να αντιμετωπιστεί το Ιράν δεν προσφέρονται για εύκολες νίκες τις οποίες προτιμά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ρεάλ Μαδρίτης – Λεβάντε 2-0: Νίκη «ανάσα» οι Μαδρλιένοι αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Νίκη «ανάσα» για τη Ρεάλ αλλά και λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ, Βινίσιους! (vid)

Η Ρεάλ επανήλθε στις νίκες επικρατώντας με 2-0 (58’πεν. Εμπαμπέ και 65′ Ασένσιο) επί της Λεβάντε, ωστόσο οι οπαδοί αποδοκίμασαν έντονα και κούνησαν λευκά μαντήλια κατά Πέρεθ Βινίσιους, Μπέλινγκχαμ!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Από ποιους «τρέχει» η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της
Ελλάδα 17.01.26

Από ποιους «τρέχει» η Λόρα; – Τι οδήγησε την 16χρονη στη φυγή και οι άκρως προσεκτικές κινήσεις της

Η Λόρα φαίνεται πως σχεδίαζε τουλάχιστον από τον Οκτώβριο την διαφυγή της. Οι κινήσεις της είναι τόσο προσεκτικές που μέχρι τώρα δεν έχει κάνει κανένα λάθος.

Σύνταξη
LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι
Ποδόσφαιρο 17.01.26

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι

LIVE: Λίβερπουλ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λίβερπουλ – Μπέρνλι για την 22η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports Premier League.

Σύνταξη
Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»
Κόσμος 17.01.26

Σε εκτελέσεις διαδηλωτών καλεί ανώτερος κληρικός στο Ιράν – «Είναι υπηρέτες των ΗΠΑ»

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων προειδοποίησαν ότι η καταστολή των διαδηλωτών συνεχίζεται, με περισσότερους από 3.090 ανθρώπους να έχουν σκοτωθεί στις ταραχές στο Ιράν.

Σύνταξη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία
Λονδίνο 17.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες προειδοποιεί για τις ισχυρές δυνάμεις που υποσκάπτουν τη διεθνή συνεργασία

Ο Αντόνιο Γκουτέρες τόνισε πως το 2025 υπήρξε «ένα τόσο πολύ δύσκολο έτος για τη διεθνή συνεργασία και τις αξίες που πρεσβεύει ο ΟΗΕ», κάνοντας λόγο για «χλευασμό» του διεθνούς δικαίου

Σύνταξη
Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα
Κόσμος 17.01.26

Ο Τραμπ προσκάλεσε τον Ερντογάν στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα

Αλλά και πρόεδρος της Αργεντινής επιβεβαίωσε σήμερα ότι έλαβε μία πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Σύνταξη
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ
Ποδόσφαιρο 17.01.26

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μάντσεστερ Σίτι 2-0: Πήρε το ντέρμπι στο ντεμπούτο του Κάρικ

Σε αυτά τα παιχνίδια δεν μετράει το μομέντουμ και αυτό το απέδειξε η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ η οποία νίκησε με 2-0 τη Σίτι σε παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει έρθει ακόμα και 5-0 - Ντεμπούτο με νίκη για τον Μίκαελ Κάρικ.

Σύνταξη
Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων
Περιστέρι 17.01.26

Φάμελλος: Η Αριστερά είναι το «εμείς» της κοινωνίας – Ο Μητσοτάκης εξασφαλίζει μόνο τα υπερκέρδη των γαλάζιων ακρίδων

«Να σταματήσει λοιπόν να έχει ιδιαίτερες σχέσεις με τους 'Φραπέδες' και τους 'Χασάπηδες' η Νέα Δημοκρατία και να ακούει τον πολίτη, τον επιχειρηματία και την Αυτοδιοίκηση», λέει ο Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Αγρότες: Δυσπιστία για τη συνάντηση της Δευτέρας – Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης
Τα επόμενα βήματα 17.01.26

Δυσπιστία στους αγρότες για τη συνάντηση της Δευτέρας - Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα δεχτεί τους αγρότες τη Δευτέρα για μία «ευρεία συζήτηση» όπως είπε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρέπει να περιμένουν περισσότερες παροχές

Σύνταξη
Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε
Παρουσίαση «Ιθάκης» 17.01.26

Κώστας Τούμπουρος: Ο Τσίπρας κυβέρνησε, στις πιο δύσκολες συνθήκες των τελευταίων ετών, δεν δείλιασε, δεν υποχώρησε

Ο Κωνσταντίνος Τούμπουρος. στενός συνεργάτης και φίλος του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε για την ακεραιότητα του χαρακτήρα του. «Ο Αλέξης δεν διεκδικεί το αλάθητο του Πάπα. Εμπνέεται από τον καθημερινό άνθρωπο, για αυτόν παλεύει». Οι συζητήσεις για την «Ιθάκη» και το πείσμα του Τσίπρα

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός
Μπάσκετ 17.01.26

Ολυμπιακός – Παναθλητικός 76-67: Πήραν τη νίκη οι «ερυθρόλευκες» και τώρα… τελικός

Ο Ολυμπιακός νίκησε τον Παναθλητικό με 76-67 για τη 14η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών και οι «ερυθρόλευκες» πλέον στρέφονται στο σπουδαίο ματς με την Εστουντιάντες για την πρόκριση στους «8» του Eurocup.

Σύνταξη
Gen Ζ: Πώς παγιδεύεται σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης
Προκλήσεις-ρεκόρ 17.01.26

Πώς παγιδεύεται η Gen Ζ σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει υπέρ των μεγαλύτερων σε ηλικία – Η AI ως καταλύτης

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας παγιδεύουν τη Gen Z σε μια εποχή όπου οι εργοδότες ζητούν απόδοση από την πρώτη μέρα χωρίς να τους δίνουν πραγματικά την ευκαιρία να εκπαιδευτούν

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι
Μπάσκετ 17.01.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι

LIVE: Ολυμπιακός – Μαρούσι. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μαρούσι, για την 15η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

