Η ραγδαία εξάπλωση των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης που υπόσχονται συντροφικότητα και συναισθηματική εγγύτητα δεν αποτελεί ένα περιθωριακό τεχνολογικό φαινόμενο, αλλά σύμπτωμα βαθύτερων κοινωνικών μεταβολών. Οι λεγόμενοι AI companions – ψηφιακοί φίλοι, συνομιλητές ή σύντροφοι – αναδύονται σε μια ιστορική στιγμή όπου η κοινωνική αποσύνδεση, η μοναξιά και η ψυχική επισφάλεια αποτελούν δομικά χαρακτηριστικά της σύγχρονης ζωής.

Πρόκειται για μια νέα μορφή τεχνολογικά διαμεσολαβημένης οικειότητας, η οποία εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για τη φύση των ανθρώπινων σχέσεων, την οικονομία της προσοχής και τα όρια της εμπορευματοποίησης του συναισθήματος.

Η κοινωνιολογική συζήτηση γύρω από τη μοναξιά έχει μετατοπιστεί τα τελευταία χρόνια από το ατομικό στο συλλογικό επίπεδο. Η μοναξιά δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως προσωπική αποτυχία ή ψυχολογική ιδιαιτερότητα, αλλά ως αποτέλεσμα κοινωνικών και οικονομικών δομών. Η αποδυνάμωση των σταθερών κοινωνικών δεσμών, η επισφαλής εργασία, η γεωγραφική κινητικότητα, η διάλυση των κοινοτήτων και η ψηφιοποίηση της καθημερινότητας έχουν δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η διαρκής συνδεσιμότητα συνυπάρχει με βαθιά συναισθηματική απομόνωση.

Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη από το 2013, η ταινία Her του Σπάικ Τζόουνζ φαντάστηκε έναν κόσμο όπου η συναισθηματική σχέση με μια τεχνητή οντότητα δεν παρουσιαζόταν ως τεχνολογική εκτροπή, αλλά ως φυσική προέκταση μιας κοινωνίας βαθιάς μοναξιάς. Όταν κυκλοφόρησε, η ιδέα μιας ερωτικής σχέσης με ένα λειτουργικό σύστημα φαινόταν περισσότερο φιλοσοφική αλληγορία παρά ρεαλιστική πρόβλεψη. Σήμερα, ωστόσο, η πραγματικότητα δείχνει ότι η ταινία δεν προέβλεψε τόσο το μέλλον της τεχνολογίας όσο το κοινωνικό υπόβαθρο που θα την καθιστούσε επιθυμητή.

Σε αυτό το πλαίσιο, η τεχνητή νοημοσύνη δεν εισβάλλει σε ένα «ουδέτερο» κοινωνικό πεδίο, αλλά σε ένα ήδη διαβρωμένο τοπίο σχέσεων. Οι AI σύντροφοι δεν δημιουργούν τη μοναξιά· τη βρίσκουν έτοιμη και την αξιοποιούν.

Από τον ανθρωπομορφισμό στην προσομοίωση φροντίδας

Η ανθρώπινη τάση να αποδίδει πρόθεση, συναίσθημα και εσωτερική ζωή σε μη ανθρώπινες οντότητες είναι ιστορικά τεκμηριωμένη. Από τα πρώτα πειράματα με chatbots τον 20ό αιώνα, κατέστη σαφές ότι η γλωσσική ανταπόκριση – ακόμη και όταν είναι επιφανειακή – αρκεί για να ενεργοποιήσει συναισθηματικές αντιδράσεις. Το λεγόμενο «φαινόμενο Eliza» κατέδειξε ότι οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πραγματική κατανόηση για να νιώσουν ότι «ακούγονται».

Γιατί η συναισθηματική AI είναι τεχνολογικά «εύκολη»

Η σύγχρονη τεχνητή νοημοσύνη, ωστόσο, έχει υπερβεί κατά πολύ αυτά τα πρώιμα πειράματα. Τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα είναι σχεδιασμένα ώστε να παράγουν λόγο που μιμείται ενσυναίσθηση, συναισθηματική ανταπόκριση και φροντίδα. Δεν «νιώθουν», αλλά γνωρίζουν πώς να μιλούν σαν να νιώθουν. Αυτή η διαφορά, αν και τεχνικά κρίσιμη, συχνά αποδεικνύεται ψυχολογικά αδιάφορη για τον χρήστη.

Σε αντίθεση με εφαρμογές που απαιτούν ακρίβεια, έλεγχο ή υλική παρέμβαση στον κόσμο, η συναισθηματική αλληλεπίδραση δεν διαθέτει αντικειμενικά κριτήρια επιτυχίας. Δεν υπάρχει «σωστή» απάντηση στον πόνο, τη θλίψη ή την ανασφάλεια. Αυτό καθιστά την προσομοίωση φροντίδας ένα από τα πιο προσβάσιμα πεδία για την τεχνητή νοημοσύνη.

Οι AI companions λειτουργούν ως καθρέφτες: αναπαράγουν, ενισχύουν και επιστρέφουν στον χρήστη τις σκέψεις και τα συναισθήματά του σε μια μορφή αποδοχής και επιβεβαίωσης. Το αποτέλεσμα είναι ένας κλειστός κύκλος συναισθηματικής ανάδρασης, όπου ο χρήστης νιώθει κατανοητός χωρίς να εκτίθεται στον κίνδυνο της κριτικής ή της απόρριψης.

Ασφαλής οικειότητα και απουσία αμοιβαιότητας

Οι ανθρώπινες σχέσεις χαρακτηρίζονται από αμοιβαιότητα, σύγκρουση, όρια και ευθύνη. Απαιτούν διαπραγμάτευση, συναισθηματική εργασία και αποδοχή της αβεβαιότητας. Οι AI σύντροφοι, αντίθετα, προσφέρουν μια μορφή «ασφαλούς οικειότητας»: είναι πάντα διαθέσιμοι, ποτέ επικριτικοί και πλήρως προσαρμοσμένοι στις ανάγκες του χρήστη.

Αυτή η ασυμμετρία μεταβάλλει ριζικά τη φύση της σχέσης. Η οικειότητα παύει να είναι αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης και γίνεται προϊόν εξατομίκευσης. Ο άλλος δεν υπάρχει ως ανεξάρτητο υποκείμενο, αλλά ως λειτουργία του εαυτού.

Η οικονομία της συναισθηματικής εμπλοκής

Το πιο κρίσιμο στοιχείο του φαινομένου είναι ο τρόπος με τον οποίο εντάσσεται στο κυρίαρχο οικονομικό μοντέλο της ψηφιακής πλατφόρμας. Οι AI companions δεν είναι ουδέτερα εργαλεία, αλλά εμπορικά προϊόντα σχεδιασμένα για να μεγιστοποιούν τον χρόνο χρήσης και τη συναισθηματική εμπλοκή. Η οικειότητα μετατρέπεται σε στρατηγική διατήρησης του χρήστη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η φροντίδα δεν είναι αυτοσκοπός αλλά μέσο. Όσο βαθύτερη η συναισθηματική σύνδεση, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα συνδρομής, αγορών εντός εφαρμογής ή παραχώρησης δεδομένων. Η αγάπη, η αποδοχή και η εγγύτητα αποκτούν τιμή.

Δεδομένα, ιδιωτικότητα και συναισθηματική επιτήρηση

Οι AI σύντροφοι συλλέγουν δεδομένα εξαιρετικά ευαίσθητου χαρακτήρα: συναισθηματικές καταστάσεις, φόβους, επιθυμίες, σεξουαλικότητα, ψυχική υγεία. Σε έναν χώρο με περιορισμένη ρύθμιση, τα δεδομένα αυτά αποτελούν πολύτιμο κεφάλαιο. Η οικειότητα μετατρέπεται σε πληροφορία και η πληροφορία σε εμπορεύσιμο αγαθό.

Η συναισθηματική επιτήρηση – η συστηματική χαρτογράφηση των ψυχικών αντιδράσεων του χρήστη – δημιουργεί ένα πρωτοφανές επίπεδο γνώσης και δυνητικής χειραγώγησης. Δεν πρόκειται απλώς για στοχευμένη διαφήμιση, αλλά για τη δυνατότητα διαμόρφωσης συμπεριφοράς μέσω συναισθηματικών ερεθισμάτων.

Ανταγωνισμός με τις ανθρώπινες σχέσεις

Ένα από τα πιο ανησυχητικά ερωτήματα αφορά τη μακροπρόθεσμη επίδραση των AI companions στην κοινωνική ζωή. Όταν η οικειότητα προσφέρεται χωρίς ρίσκο, σύγκρουση ή απαιτήσεις, η ανθρώπινη σχέση – με όλη τη δυσκολία της – ενδέχεται να φαντάζει λιγότερο ελκυστική. Η τεχνητή σχέση δεν λειτουργεί απλώς συμπληρωματικά, αλλά δυνητικά ανταγωνιστικά προς την ανθρώπινη.

Η ερωτική διάσταση: όταν η επιθυμία γίνεται προϊόν

Η κοινωνικότητα, όμως, δεν είναι μόνο πηγή ευχαρίστησης. Είναι και μηχανισμός μάθησης, ορίων και ευθύνης. Η αποφυγή της ανθρώπινης τριβής μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αποδυνάμωση της κοινωνικής ικανότητας.

Αν η συναισθηματική οικειότητα αποτελεί το υπόστρωμα των AI companions, η ερωτική διάσταση είναι το σημείο όπου η τεχνολογία συναντά απροκάλυπτα την αγορά. Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν ή ενθαρρύνουν ρητά τη μετάβαση από τη «φιλική» συνομιλία σε ρομαντικές ή σεξουαλικές αλληλεπιδράσεις, συχνά μέσω επί πληρωμή λειτουργιών. Η ψηφιακή επιθυμία οργανώνεται έτσι σε κλιμακωτά επίπεδα πρόσβασης: όσο βαθύτερη η οικειότητα, τόσο υψηλότερο το κόστος.

Σε κοινωνιολογικούς όρους, πρόκειται για μια νέα μορφή εμπορευματοποιημένης ερωτικής σχέσης, όπου η επιθυμία αποσυνδέεται πλήρως από την αμοιβαιότητα και τη σωματική παρουσία. Ο AI σύντροφος προσαρμόζεται απόλυτα στις φαντασιώσεις του χρήστη, χωρίς αντίσταση, όρια ή προσωπικές ανάγκες. Η ερωτική σχέση μετατρέπεται έτσι σε κατανάλωση εξατομικευμένου σεναρίου, σχεδιασμένου να ενισχύει την προσκόλληση και να αποτρέπει τη συναισθηματική απομάκρυνση.

Η συγκεκριμένη μορφή ψηφιακού ερωτισμού διαφοροποιείται από την πορνογραφία ή το sexting, καθώς ενσωματώνει στοιχεία συναισθηματικής συνέχειας, αποκλειστικότητας και «δέσμευσης». Δεν πρόκειται απλώς για σεξουαλικό περιεχόμενο, αλλά για προσομοίωση σχέσης, όπου η επιθυμία συνδέεται με φροντίδα, επιβεβαίωση και ψευδαίσθηση αμοιβαίου δεσμού. Αυτό καθιστά την εμπειρία ιδιαίτερα ισχυρή ψυχολογικά και, ταυτόχρονα, πιο δύσκολα αναγνωρίσιμη ως προϊόν.

Η ερωτική AI ενισχύει μια μορφή σχέσης χωρίς διακινδύνευση: χωρίς απόρριψη, χωρίς αμηχανία, χωρίς διαπραγμάτευση συναίνεσης ή διαφορών. Όμως ακριβώς αυτή η απουσία τριβής αφαιρεί από την ερωτική εμπειρία τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Η επιθυμία παύει να είναι σχέση με έναν άλλον άνθρωπο και μετατρέπεται σε αλγοριθμικά βελτιστοποιημένη εμπειρία ικανοποίησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ερωτική διάσταση των AI companions δεν αποτελεί απλώς προσωπική επιλογή χρηστών, αλλά κοινωνικό φαινόμενο με σαφείς έμφυλες, πολιτισμικές και οικονομικές προεκτάσεις. Η τεχνητή οικειότητα δεν υποκαθιστά μόνο τη συντροφικότητα, αλλά επαναπροσδιορίζει την ίδια την έννοια της ερωτικής σχέσης ως υπηρεσίας κατ’ απαίτηση.

Ρύθμιση, ηθική και συλλογική ευθύνη

Οι AI σύντροφοι δεν είναι αναγκαστικά μια δυστοπική εξέλιξη. Μπορούν να προσφέρουν υποστήριξη, προσωρινή ανακούφιση ή πρόσβαση σε συναισθηματικό διάλογο για άτομα που δυσκολεύονται.

Χωρίς όμως σαφές ρυθμιστικό πλαίσιο, διαφάνεια και ηθικούς περιορισμούς στον σχεδιασμό τους, κινδυνεύουν να παγιώσουν ένα μοντέλο όπου η μοναξιά δεν αντιμετωπίζεται κοινωνικά, αλλά αξιοποιείται εμπορικά.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν οι άνθρωποι θα συνδεθούν συναισθηματικά με μηχανές – αυτό ήδη συμβαίνει. Το ερώτημα είναι ποιος ελέγχει αυτή τη σύνδεση, ποια συμφέροντα εξυπηρετεί και ποιο τίμημα πληρώνεται σε κοινωνικό επίπεδο. Σε μια εποχή όπου η τεχνολογία υπόσχεται να καλύψει κάθε έλλειμμα, η ανάγκη για ουσιαστική ανθρώπινη σχέση παραμένει το πιο δύσκολο – και το πιο πολιτικό – ζητούμενο.

*Με πληροφορίες από: Άρθρο του Τζέιμς Μαλντούν, Αναπληρωτή Καθηγητή Management, Πανεπιστήμιο του Έσεξ, στο The Converssation, Κεντρική Φωτογραφία: Στιγμιότυπο της ταινίaς Her (2013)