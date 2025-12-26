Από τα μπαχαρικά μέχρι τον έρωτα, τα πιο τρελά γκάτζετ που έφερε το 2025 στον κόσμο της τεχνολογίας

Από τα μεγάλα άλματα στην τεχνητή νοημοσύνη (AI) έως την ταχεία ανάπτυξη της ρομποτικής, το 2025 ήταν μια χρονιά που χαρακτηρίστηκε από φιλόδοξες, απροσδόκητες και μερικές φορές προβληματικές τεχνολογικές εξελίξεις.

Ωστόσο, μερικές από τις πιο αξιομνημόνευτες καινοτομίες δεν ήταν οι μεγάλες ανακαλύψεις που έκαναν τα πρωτοσέλιδα, αλλά τα ιδιόμορφα έργα που έδειξαν πόσο δημιουργικός μπορεί να είναι ο κόσμος της τεχνολογίας.

Το euronews αναφέρει μερικές από τις πιο ασυνήθιστες και υπέροχες δημιουργίες της χρονιάς.

NEO: Το ανθρωποειδές ρομπότ που μπορεί να καθαρίζει, να χορεύει και να βρίσκει τα κλειδιά σας

Τα ρομπότ που κάποτε φανταζόμασταν ως ιδέα ενός μακρινού μέλλοντος ξαφνικά γίνονται πραγματικότητα – και ένα από τα πιο προηγμένα μέχρι στιγμής είναι το NEO.

Παρουσιάστηκε φέτος ως ο πρώτος ανθρωποειδής οικιακός βοηθός στον κόσμο που είναι πραγματικά έτοιμος για κατανάλωση. Το NEO μπορεί να διπλώνει τα ρούχα, να τακτοποιεί τα ράφια και να διατηρεί το σπίτι σας σε τάξη.

Δημιουργήθηκε από την 1X Home Robots, ανταποκρίνεται σε λεκτικές ή χειροκίνητες εντολές μέσω μιας εφαρμογής και μαθαίνει τις προτιμήσεις σας μέσω του ενσωματωμένου μεγάλου γλωσσικού μοντέλου (LLM).

Με WiFi, Bluetooth και ηχείο τριών σταδίων, λειτουργεί επίσης ως φορητό σύστημα ψυχαγωγίας.

Woofwoof Lux: Η μηχανή πλυσίματος σκύλων με τεχνητή νοημοσύνη

Το μπάνιο έγινε λίγο πιο φουτουριστικό το 2025.

Μια εταιρεία ανέπτυξε ένα μηχάνημα για πλύσιμο σκύλων με τεχνητή νοημοσύνη που προσφέρει προσαρμοσμένους τρόπους πλύσης με βάση τη φυλή και τον τύπο του τριχώματος του σκύλου σας.

Το Woofwoof Lux χρησιμοποιεί απαλά πίδακες νερού και σαμπουάν ασφαλή για τα κατοικίδια, για να καθαρίζει τα κουτάβια χωρίς άγχος.

Αν και η μηχανή δεν είναι ακόμη διαθέσιμη προς πώληση, μπορείτε να προσφέρετε στο σκυλί σας ένα πλύσιμο με τεχνητή νοημοσύνη με το Woofwoof Lux στο Paws 48, ένα κέντρο περιποίησης σκύλων στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Mirumi: Το μικρό bab-bot που κολλάει επάνω σου

Η Yukai Engineering – η ομάδα πίσω από το ρομποτικό μαξιλάρι γάτας χωρίς κεφάλι Qoobo – επέστρεψε φέτος με το Mirumi, ένα αφράτο και εκπληκτικά χαριτωμένο συντροφικό ρομπότ.

Με αισθητήρες και γουρλωμένα μάτια, στρέφονται με περιέργεια προς αντικείμενα και ανθρώπους, αλλά απομακρύνονται ντροπαλά όταν τρομάζουν ή αγγίζονται.

Έχουν σχεδιαστεί για να τυλίγουν τα χέρια τους γύρω από ιμάντες, χερούλια τσαντών και κάθε είδους αντικείμενα καθημερινής χρήσης, σαν μικροί, ντροπαλοί ταξιδιώτες.

Τα ντροπαλά μικρά πλάσματα προγραμματίζεται να κυκλοφορήσουν στην αγορά τον Απρίλιο του 2026.

Ropet: Το ρομποτικό κατοικίδιο

Αν ένα Mirumi δεν είναι αρκετό, ίσως να θέλετε να αποκτήσετε ένα Ropet – ένα ελαφρώς πιο προηγμένο φορητό ρομποτικό κατοικίδιο που ακούει, θυμάται πρόσωπα και καταλαβαίνει χειρονομίες.

Δονείται ζεστά όταν το χαϊδεύετε και αλλάζει ακόμη και το χρώμα των ματιών του για να ταιριάζει με αξεσουάρ όπως μικροσκοπικά στέμματα.

Σχεδιασμένο για αγκαλιές και διασκέδαση χωρίς ιδιαίτερη φροντίδα, το Ropet δεν χρειάζεται ποτέ τάισμα – αλλά είναι πάντα ευτυχισμένο όταν του δίνετε λίγη προσοχή.

Skincase: Μια θήκη τηλεφώνου που καίγεται από τον ήλιο

Ναι, διαβάζετε σωστά.

Το Skincase είναι μια θήκη τηλεφώνου από σιλικόνη, σχεδιασμένη να μιμείται την υφή, τον τόνο και τις ρυτίδες του πραγματικού ανθρώπινου δέρματος.

Δημιουργημένη από τον ερευνητή Marc Teyssier σε συνεργασία με την Virgin Media O2, αλλάζει πραγματικά χρώμα – όπως ένα ηλιακό έγκαυμα – όταν εκτίθεται σε υπεριώδη ακτινοβολία, υπενθυμίζοντάς σας να εφαρμόζετε αντηλιακό καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Realbotix: Η προσαρμόσιμη ρομποτική «σύντροφος»

Η αμερικανική εταιρεία Realbotix παρουσίασε το τελευταίο της ανθρωποειδές ρομπότ, το Aria – μια «σύντροφος» σχεδιασμένη να προσφέρει συναισθηματική σύνδεση και όχι σωματική οικειότητα.

Το μοντέλο διαθέτει «προηγμένη κινητικότητα σώματος», σύνθετη παρακολούθηση ματιών, αναγνώριση αντικειμένων και δυνατότητα ενσωμάτωσης τεχνητής νοημοσύνης τρίτων, όπως το ChatGPT. Μπορεί επίσης να προσαρμοστεί σχεδόν απεριόριστα, με αρθρωτά εξαρτήματα που οι χρήστες μπορούν να αντικαταστήσουν για να δημιουργήσουν τον ιδανικό σύντροφο.

Το ρομπότ διατίθεται σε διαφορετικές τιμές. Αυτό που δεν έχει σώμα, αλλά μόνο κεφάλι και κορμό, ξεκινά από 10.000 δολάρια (9.700 ευρώ), ένα άλλο που «αποσυντίθεται σαν Lego» για ταξίδια κοστίζει 150.000 δολάρια (147.000 ευρώ) και ένα ρομπότ με τεχνητή νοημοσύνη και πλήρες σώμα που μπορεί να κινείται ξεκινά από 175.000 δολάρια (170.000 ευρώ).

Αν και προβάλλεται ως πιθανός σύντροφος – ρομαντικός ή μη – η Realbotix δηλώνει ότι η Aria προορίζεται για συναισθηματική υποστήριξη και ρόλους που αφορούν την ανθρώπινη επαφή, όχι για σωματική οικειότητα.

Όταν ρωτήθηκε αν το ρομπότ είναι ρομπότ σεξ, ο διευθύνων σύμβουλος Andrew Kiguel απάντησε στο Euronews Next ότι δεν είναι και ότι αν κάποιος προσπαθούσε να το χρησιμοποιήσει έτσι θα πάθαινε ηλεκτροπληξία.

Spicerr: Ο πρώτος διανομέας μπαχαρικών με τεχνητή νοημοσύνη

Σας έχει συμβεί ποτέ να ρίξετε τα μισά μπαχαρικά από το ράφι στο φαγητό σας και να το μετανιώσετε αμέσως με την πρώτη μπουκιά;

Λοιπόν, ένα νέο gadget τεχνολογίας τροφίμων που ονομάζεται Spicerr χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να ανιχνεύσει ακριβώς πόσα μπαχαρικά χρειάζεστε για μια συνταγή και τα διανέμει από κάψουλες – που σημαίνει ότι δεν χρειάζεστε κουτάλια και δοχεία μπαχαρικών.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, «προσαρμόζει τα μπαχαρικά και τις συνταγές στις αγαπημένες σας γεύσεις για να δημιουργήσει μια εξατομικευμένη εμπειρία μαγειρικής».

Έξυπνο κραγιόν: Εφαρμογή κραγιόν χωρίς χέρια

Έχετε ευχηθεί ποτέ το κραγιόν σας να μπορούσε απλά… να εφαρμόζεται μόνο του, ειδικά εκείνα τα πρωινά που τα χέρια σας τρέμουν μετά από πάρα πολλούς εσπρέσο;

Το πρωτότυπο έξυπνο κραγιόν της Grupo Boticário υιοθετεί αυτή την ιδέα και την υλοποιεί.

Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, υπολογιστική όραση και ένα μικροσκοπικό ρομποτικό βραχίονα για να χαρτογραφήσει τα χείλη σας και να τα βάψει τέλεια – όλα σε περίπου δύο λεπτά.