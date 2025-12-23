Τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους η Apptronik ανακοίνωσε μια στρατηγική συνεργασία με το εργαστήριο ρομποτικής της Google DeepMind. Μια νέα συμμαχία που φιλοδοξεί να επαναπροσδιορίσει τα όρια ανάμεσα στη μηχανική και την ανθρώπινη προσαρμοστικότητα.

Το Apollo είναι ένα ανθρωποειδές ρομπότ γενικής χρήσης που έχει σχεδιαστεί για να εργάζεται δίπλα σε ανθρώπους

Η Google DeepMind, ο βραχίονας τεχνητής νοημοσύνης του τεχνολογικού κολοσσού, ενώνει τις δυνάμεις της με την αμερικανική εταιρεία τεχνολογίας με έδρα το Όστιν του Τέξας, μια εταιρεία που έχει ήδη ξεχωρίσει για τις κατασκευαστικές της ικανότητες, με στόχο να δώσουν «ζωή» στον Apollo.

Ουσιαστικά, στη συνεργασία αυτή η Apptronik κατασκευάζει το «σώμα» και η Google το «μυαλό».

Το Gemini Robotics

Πρόκειται για ένα project που ενσωματώνει τις δυνατότητές του Gemini 3 και έχει σχεδιαστεί ρητά για να υποστηρίζει πολλαπλές ενσωματώσεις – από βιομηχανικά ρομπότ με δύο βραχίονες έως πλήρως ανθρωποειδείς μορφές όπως το Apollo.

Η πραγματική καινοτομία στηρίζεται στο Gemini Robotics, μια ειδική έκδοση προσαρμοσμένης στις απαιτήσεις της φυσικής κίνησης.

Κάπως έτσι το Apollo εκπαιδεύεται να κάνει περισσότερα από το να σηκώνει κουτιά ή να επαναλαμβάνει προγραμματισμένες βασικές κινήσεις εργοστασίου. Εκπαιδεύεται να κινείται στον ακατάστατο, απρόβλεπτο κόσμο στον οποίο ζούμε οι άνθρωποι: να ετοιμάζει μεσημεριανά γεύματα, να ταξινομεί ρούχα, να ανοίγει δοχεία και να ανταποκρίνεται ικανοποιητικά όταν του δίνονται αντικείμενα ή εργασίες που δεν έχει ξαναδεί.

Συνεχή λειτουργία με ελάχιστες διακοπές

Με ύψος περίπου 1,73 μέτρα και βάρος κοντά στα 73 κιλά, διαθέτει διαστάσεις που του επιτρέπουν να χρησιμοποιεί τα ίδια εργαλεία με τους ανθρώπινους. Μπορεί να σηκώσει φορτία έως 25 κιλά, ενώ η μπαταρία του προσφέρει αυτονομία περίπου τεσσάρων ωρών και είναι σχεδιασμένη για εύκολη αλλαγή, επιτρέποντας συνεχή λειτουργία με ελάχιστες διακοπές.