science
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
29.10.2025 | 23:40
Σεισμός στη θαλάσσια περιοχή νότια του Ρεθύμνου
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29 Οκτωβρίου 2025 | 23:04

Αυτά τα ρομπότ κατασκευάστηκαν για να φροντίζουν τους ηλικιωμένους – Θα τα εμπιστευόσασταν;

Καθώς ο πληθυσμός των ηλικιωμένων αυξάνεται ραγδαία, η τεχνολογία υπόσχεται να προσφέρει λύσεις που μπορούν να αλλάξουν τον τρόπο φροντίδας τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Spotlight

Κρυμμένα σε ένα εργαστήριο στο βορειοδυτικό Λονδίνο, τρία μαύρα μεταλλικά χέρια ρομπότ κινούνται με εκπληκτική ακρίβεια πάνω σε έναν πάγκο.

Ανοίγουν και κλείνουν, λυγίζοντας τα δάχτυλά τους και τους αντίχειρές τους με φυσική χάρη. «Δεν προσπαθούμε να φτιάξουμε τον Terminator», αστειεύεται ο Rich Walker, διευθυντής της Shadow Robot, της εταιρείας που τα κατασκευάζει.

Ο Walker, με τα γυαλιά και την ήρεμη φωνή, μοιάζει περισσότερο με έναν σύγχρονο εφευρέτη παρά με έναν μεγιστάνα της τεχνολογίας, γράφει το BBC.

Ωστόσο, η αποστολή της εταιρείας του είναι φιλόδοξη: να κατασκευάσει ρομπότ που μπορούν να διευκολύνουν την καθημερινή ζωή.

«Θέλουμε να δημιουργήσουμε το ρομπότ που θα σας βοηθάει, έναν βοηθό γενικής χρήσης που μπορεί να κάνει τα πάντα στο σπίτι», λέει.

Ωστόσο, το όραμά του ξεπερνά την ευκολία. Θέλει να αντιμετωπίσει μία από τις αυξανόμενες κοινωνικές προκλήσεις: την έλλειψη εργαζομένων στον τομέα της φροντίδας.

Μια αυξανόμενη κρίση στην κοινωνική φροντίδα

Ο τομέας της φροντίδας στο Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται υπό τεράστια πίεση.

Μόνο στην Αγγλία, υπήρχαν 131.000 κενές θέσεις για εργαζόμενους στον τομέα της φροντίδας ενηλίκων πέρυσι, σύμφωνα με την Skills for Care.

Εν τω μεταξύ, περίπου δύο εκατομμύρια άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω ζουν με ανάγκες φροντίδας που δεν εξυπηρετούνται, σύμφωνα με την Age UK.

Μέχρι το 2050, ένας στους τέσσερις Βρετανούς θα είναι άνω των 65 ετών, γεγονός που απειλεί να επιδεινώσει περαιτέρω την κρίση.

Για να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα, η κυβέρνηση έχει επενδύσει 34 εκατομμύρια λίρες στην ανάπτυξη ρομποτικής σχετικής με τη φροντίδα.

Το 2019, προέβλεψε ότι «μέσα στα επόμενα 20 χρόνια, αυτόνομα συστήματα όπως τα ρομπότ θα γίνουν ένα φυσιολογικό μέρος της ζωής μας».

Αλλά μπορούν τα ρομπότ να καλύψουν πραγματικά τα κενά που αφήνουν οι ανθρώπινοι φροντιστές — και πρέπει να το κάνουν;

Μαθήματα από την ρομποτική επανάσταση της Ιαπωνίας

Η Ιαπωνία, που αντιμετωπίζει έναν ακόμη πιο γηραιό πληθυσμό, προσφέρει μια γεύση του πώς μπορεί να μοιάζει αυτό το μέλλον.

Κατά την τελευταία δεκαετία, έχει επιδοτήσει την ανάπτυξη ρομπότ για οίκους ευγηρίας.

Ο Δρ James Wright, ειδικός τεχνητής νοημοσύνης στο Queen Mary University του Λονδίνου, πέρασε επτά μήνες παρατηρώντας ρομπότ σε ιαπωνικές μονάδες φροντίδας για να δει πόσο καλά λειτουργούσαν στην πράξη.

Μελετήθηκαν τρία κύρια ρομπότ.

  • Το HUG, ένας ρομποτικός βοηθός βάδισης της Fuji Corporation, δρούσε συμπληρωματικά με τους φροντιστές με το να σηκώνουν τους ενοίκους από το κρεβάτι και να τους μεταφέρουν στην καρέκλα.
  • Το Paro, ένα μαλακό ρομπότ που μοιάζει με μωρό φώκιας, ανταποκρινόταν στην αφή για να παρηγορεί τους ασθενείς με άνοια.
  • Το Pepper, ένα ανθρωποειδές ρομπότ, καθοδηγούσε μαθήματα γυμναστικής.

Ωστόσο, τα ευρήματα του Δρ. Wright ήταν απογοητευτικά.

«Περίμενα τα ρομπότ να διευκολύνουν τη ζωή των υπερφορτωμένων φροντιστών», λέει.

«Αυτό που διαπίστωσα ήταν το αντίθετο».

Το προσωπικό αφιέρωνε περισσότερο χρόνο στον καθαρισμό, τη φόρτιση και την επισκευή των ρομπότ παρά στη χρήση τους. Τ

Έκτοτε, οι κατασκευαστές έχουν βελτιώσει τα σχέδιά τους, αυξάνοντας τη χρηστικότητα και την απόδοση. Ωστόσο, η μελέτη υπογράμμισε ένα βασικό ζήτημα: η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να λύσει τα ανθρώπινα προβλήματα της φροντίδας.

Φέρνοντας τα ρομπότ στα σπίτια

Παρά τις αποτυχίες, οι ερευνητές του Ηνωμένου Βασιλείου παραμένουν αισιόδοξοι.

Η καθηγήτρια Praminda Caleb-Solly από το Πανεπιστήμιο του Nottingham ηγείται των προσπαθειών για τη μεταφορά των ρομπότ «από τα εργαστήρια στον πραγματικό κόσμο».

Μέσω του δικτύου της, Emergence, συνδέει τους κατασκευαστές ρομπότ με τους παρόχους φροντίδας και τους ηλικιωμένους, προκειμένου να κατανοήσει καλύτερα τις ανάγκες τους.

Τα σχόλια ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό.

Κάποιοι θέλουν ρομπότ που ενεργοποιούνται με τη φωνή, με φιλικό, μη απειλητικό σχεδιασμό.

Άλλοι προτιμούν πρακτικά χαρακτηριστικά, όπως αυτοκαθαριζόμενες και αυτοφορτιζόμενες δυνατότητες.

Σχεδιάζοντας το τέλειο ρομποτικό χέρι

Για τον Rich Walker και την ομάδα του στη Shadow Robot, το κλειδί για πραγματικά χρήσιμα ρομπότ βρίσκεται στην επιδεξιότητα.

«Για να είναι χρήσιμο, ένα ρομπότ πρέπει να αλληλεπιδρά με τον κόσμο όπως ένας άνθρωπος», λέει.

Η τελευταία τους δημιουργία, εξοπλισμένη με 100 αισθητήρες, μπορεί να κινεί κάθε δάχτυλο ανεξάρτητα, ακόμη και να λύσει έναν κύβο του Ρούμπικ με το ένα χέρι.

Ωστόσο, πιο λεπτές εργασίες, όπως η χρήση ψαλιδιού ή ο χειρισμός εύθραυστων αντικειμένων, παραμένουν δύσκολες.

Η εταιρεία του Walker συμμετέχει στο Robot Dexterity Programme, μια πρωτοβουλία που χρηματοδοτείται από την κυβέρνηση και διευθύνεται από την Advanced Research and Invention Agency (ARIA).

Το πρόγραμμα, υπό την ηγεσία της καθηγήτριας Jenny Read, μελετά τις κινήσεις των ζώων για να εμπνεύσει πιο χαριτωμένα και αποδοτικά ρομποτικά σχέδια.

«Η εξέλιξη έκανε τις κινήσεις των ζώων χαριτωμένες», λέει.

Κατασκευή τεχνητών μυών

Στη Δανία, ο μηχανικός και επιχειρηματίας Guggi Kofod αναπτύσσει τεχνητούς μυς για ρομπότ μέσω της εταιρείας του, Pliantics.

Τα μαλακά, ηλεκτρικά ευαίσθητα υλικά του τεντώνονται και συστέλλονται όπως ο ανθρώπινος ιστός. Ο Kofod, ο οποίος έχει δει αγαπημένα του πρόσωπα να υποφέρουν από άνοια, λέει ότι η κινητοποίησή του είναι βαθιά προσωπική.

«Αν μπορούμε να κατασκευάσουμε συστήματα που βοηθούν τους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια, αυτό είναι απίστευτα ικανοποιητικό».

Η ομάδα του συνεργάζεται με τις εταιρείες Shadow Robot και ARIA για να δημιουργήσει ένα ρομποτικό χέρι ανθρώπινου μεγέθους που μπορεί να ανιχνεύει αλλαγές στην πίεση και να προσαρμόζει τη λαβή του, όπως κάνει το πραγματικό δέρμα.

Το μέλλον της φροντίδας

Ενώ ορισμένοι ειδικοί φοβούνται ότι τα ρομπότ θα μπορούσαν να επιδεινώσουν τις συνθήκες εργασίας των φροντιστών, άλλοι τα βλέπουν ως μέρος της λύσης.

Ο Δρ. Wright προειδοποιεί για τον κίνδυνο να υποτιμηθούν περαιτέρω οι ανθρώπινοι φροντιστές.

Ωστόσο, ο ερευνητής τεχνητής νοημοσύνης καθηγητής Gopal Ramchurn του Πανεπιστημίου του Σαουθάμπτον πιστεύει το αντίθετο.

«Δεδομένου του ελλείμματος εργατικού δυναμικού, η ρομποτική θα είναι απαραίτητη», λέει.

Ωστόσο, αξίζει να σκεφτούμε ότι υπάρχουν πιο απλές και ανθρώπινες λύσεις: Δεδομένου του ότι σχεδόν το 10% των εργαζομένων στη μακροχρόνια φροντίδα στην ΕΕ είναι μετανάστες γίνεται σαφές ότι η ανθρώπινη διάσταση της φροντίδας δεν μπορεί να παραμεληθεί.

Η στήριξη των μεταναστών εργαζομένων με δίκαιες συνθήκες, η αναγνώριση των προσόντων τους και η ενίσχυση των τοπικών κοινοτήτων μπορούν να καλύψουν τα κενά στη φροντίδα χωρίς να στηριζόμαστε αποκλειστικά στην τεχνολογία.

Τα ρομπότ μπορούν να βοηθήσουν, αλλά η καρδιά της φροντίδας παραμένει ανθρώπινη.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

Πάουελ: Η μείωση των επιτοκίων τον Δεκέμβριο δεν είναι προδιαγεγραμμένο συμπέρασμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Πώς οι αρχαίοι «χάκαραν» το μυαλό τους πριν κοιμηθούν

Wall Street
Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

Wall Street: Πτώση 100 μονάδων του Dow μετά τις δηλώσεις Πάουελ για τα επιτόκια

inWellness
inTown
«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio
inTickets 28.10.25

«Οι Κάλπηδες»: Το διήγημα του Στρατή Μυριβήλη για 3η χρονιά στο Olvio

Οι Κάλπηδες είναι ένα παραμύθι γεμάτο φως, από τον Στρατή Μυριβήλη, έναν σημαντικό νεοέλληνα πεζογράφο που ο περισσότερος κόσμος γνωρίζει μόνο από τα «σκοτεινά» αντιπολεμικά του αριστουργήματα.

Σύνταξη
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 28.10.25

Πώς θα είναι ο πλανήτης το 2100; Ένα online παιχνίδι μας αφήνει να μαντέψουμε… και το μέλλον φαίνεται ζοφερό

Φανταστείτε να περπατάτε σε μια πόλη στο -όχι και τόσο μακρινό- μέλλον του 2100 και να βλέπετε πώς η κλιματική αλλαγή έχει μεταμορφώσει τα τοπία γύρω σας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής
«Στροφή στρατηγικής» 28.10.25

Ο Μπιλ Γκέιτς ζητά αλλαγή προτεραιοτήτων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής

Η προστασία της υγείας και της ευημερίας σε έναν κόσμο που θερμαίνεται έχει μεγαλύτερη σημασία από τους βραχυπρόιεσμους στόχους μείωσης των εκπομπών, υποστηρίζει ο Γκέιτς.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Τρινιντάντ και Τομπάγκο: Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ
Τρινιντάντ και Τομπάγκο 30.10.25

Εξηγήσεις ζητούν οι συγγενείς των 2 ανδρών που πιστεύεται ότι δολοφόνησαν οι ΗΠΑ

Εκτιμάται ότι οι αρχές του Τρινιντάντ και Τομπάγκο δεν θέλουν να παραδεχτούν τη δολοφονία από τις ΗΠΑ των δύο πολιτών του για να μην χρειαστεί να πάρουν θέση για τα πλήγματα του συμμάχου τους.

Σύνταξη
Ιταλία: Το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν επικύρωσε την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώσει τη Σικελία
Ιταλία 30.10.25

Το Ελεγκτικό Συνέδριο γκρέμισε... τη γέφυρα της Μελόνι στη Σικελία

«Εισβολή της δικαστικής εξουσίας σε επιλογές της κυβέρνησης», χαρακτήρισε η Μελόνι την άρνηση του Ελεγκτικού Συνεδρίου να επικυρώσει την κατασκευή της γέφυρας που θα ενώνει τη Σικελία.

Σύνταξη
Νότια Κορέα: Οι ΗΠΑ ενέκριναν τη ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου
Αδεια από ΗΠΑ 30.10.25

Η Νότια Κορέα ναυπηγεί πυρηνοκίνητο υποβρύχιο

«Τους έχω δώσει έγκριση για ναυπήγηση πυρηνοκίνητου υποβρυχίου» δήλωσε ο Τραμπ για τη Νότια Κορέα, όπου βρίσκεται προκειμένου να παραστεί στη σύνοδο Οικονομικής Συνεργασίας Ασίας-Ειρηνικού.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»
Euroleague 30.10.25

Σπανούλης: «Πέρασα τα πιο όμορφα χρόνια της ζωής μου εδώ – φαβορί για την Ευρωλίγκα ο Ολυμπιακός»

Ο Βασίλης Σπανούλης νίκησε τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ, με τον τεχνικό της Μονακό να δηλώνει πως αυτό δεν είναι ποτέ εύκολο για αυτόν, απέναντι στην ομάδα με την οποία πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του.

Σύνταξη
Serie A: Επιβλητική Ίντερ» επί της Φιορεντίνα (3-0), εκτός έδρας νίκη η Κρεμονέζε στη Γένοβα (2-0)
Ποδόσφαιρο 30.10.25

Επιβλητική η Ίντερ» κόντρα στη Φιορεντίνα (3-0) - Νίκη μέσα στη Γένοβα η Κρεμονέζε (2-0)

Αντίδραση από την Ίντερ μετά την ήττα από τη Νάολι, η οποία με τρία πανέμορφα γκολ νίκησε 3-0 τη Φιορεντίνα κι ανέβηκε στην 3η θέση. Μεγάλο διπλό επί της Τζένοα με 2-0 η Κρεμονέζε.

Σύνταξη
Κρήτη: Κλειστός ο ΒΟΑΚ στο ύψος του Καρτερού από αγροκτηνοτρόφους – Αποφάσισαν να διανυκτερεύσουν
Στο ύψος του Καρτερού 30.10.25

Σκληραίνουν τη στάση τους οι αγροκτηνοτρόφοι - Μένουν όλη τη νύχτα στον ΒΟΑΚ

Στα μπλόκα θα περάσουν τη νύχτα αγρότες και κτηνοτρόφοι. Αγροτικά οχήματα και τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα κατά μήκος του ΒΟΑΚ και ομάδες παραγωγών δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν «όσο χρειαστεί».

Σύνταξη
Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

Νέα ήττα για τη Λίβερπουλ (0-3), έχασαν στο «Έμιρεϊτς» Τζίμας και Κωστούλας (2-0)

Ο αγωνιστικός κατήφορος της Λίβερπουλ συνεχίζεται, αφού οι «ρεντς» διασύρθηκαν (0-3) στο Λιγκ Καπ από την Κρίσταλ Πάλας. Ήττα 2-0 από την Άρσεναλ και για την «ελληνική» Μπράιτον, με τους Τζίμα και Κωστούλα να παίζουν βασικοί - Προκρίθηκαν Τσέλσι (3-4) και Σίτι (1-3).

Σύνταξη
«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία
Αλ Τσαντίρι Νιουζ στο MEGA! 29.10.25

«Μέρα με τη μέρα νιώθουμε όλο και πιο μακριά από την πατρίδα μας» – Τεράστια έλλειψη καθηγητών στα ελληνικά σχολεία στη Γερμανία

«Έχουμε 6 κλειστά σχολεία και 6 σχολεία που λειτουργούν μόνο μια φορά τη μέρα, προτείνουν διαδικτυακά μαθήματα»

Σύνταξη
«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»
Στη Μαγιόρκα 29.10.25

«Ψυχρή, σκληρή»: Ο Χουάν Κάρλος για τη Νταϊάνα και το υποθετικό ειδύλλιο τους – «Ήθελε τον Κάρολο να ζηλέψει»

Στα απομνημονεύματά του, ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας, Χουάν Κάρλος ξεκαθαρίζει τη σχέση του με την Νταϊάνα και αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε σχέση μαζί της

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η βαθμολογία της Euroleague (pic)
Euroleague 29.10.25

Η βαθμολογία της Euroleague (pic)

Δείτε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τη Μονακό και την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής

Σύνταξη
Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου
Στο MEGA! 29.10.25

Δυο σπουδαίες ερμηνεύτριες στην πρεμιέρα του «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» – Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου

Δυο ξεχωριστές καλεσμένες υποδέχτηκε στην πρεμιέρα του φετινού «Αλ Τσαντίρι Νιούζ» ο Λάκης Λαζόπουλος. Δήμητρα Γαλάνη και Ελένη Τσαλιγοπούλου έδωσαν ρυθμό και μελωδία!

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»
Κόσμος 29.10.25

Βενεζουέλα: Ο στρατός δηλώνει ότι κατέστρεψε δύο στρατόπεδα «Κολομβιανών ναρκοτρομοκρατών»

Η Βενεζουέλα μέσω του στρατηγού Ντομίνγκο Ερνάντες Λάρες, ανακοίνωσε πως κατέστρεψε δύο στρατόπεδα υποστήριξης Κολομβιανών εμπόρων ναρκωτικών στο έδαφός της

Σύνταξη
ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)
Ποδόσφαιρο 29.10.25

ΠΑΟΚ – ΑΕΛ 4-1: Πρώτη νίκη στο Κύπελλο, με τέσσερα γκολ στο ημίωρο (vid)

Με τέσσερα γκολ σε 31 (2′ Ιβανούσετς, 12′ Κωνσταντέλιας, 17’πεν. Ντεσπόντοφ, 31′ Μύθου), ο ΠΑΟΚ νίκησε εύκολα την ΑΕΛ με 4-1 και πέτυχε την πρώτη του νίκη στο Κύπελλο Ελλάδας μετά από δύο παιχνίδια.

Σύνταξη
Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι
Επιδόματα 29.10.25

Κοινωνική προστασία: Από ψηφιοποίηση πάμε καλά, από διαφάνεια όχι

Η ψηφιοποίηση της κοινωνικής προστασίας μπορεί να οδηγήσει σε διακρίσεις, αν σχεδιάζεται ερήμην των δικαιούχων. Τι συστήνει η Εurofound. Έλλειψη λογοδοσίας διαπιστώνει το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)
Euroleague 29.10.25

«Τρελαμένος» με τον Ολυμπιακό ο Τζόκοβιτς – Τραγούδησε ξανά σύνθημα των ερυθρόλευκων (vid)

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς γνώρισε την αποθέωση από τον κόσμο του Ολυμπιακού και ο θρυλικός τενίστας «ενώθηκε» με τους φιλάθλους, καθώς τραγούδησε ξανά το σύνθημα των ερυθρόλευκων.

Σύνταξη
«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»
Καμία επαφή 29.10.25

«Δεν με νοιάζει»: Ο Άντονι Χόπκινς για τα 24 χρόνια αποξένωσης με την καρκινοπαθή κόρη του – «Μνησικακία»

Ο Σερ Άντονι Χόπκινς έσπασε τη σιωπή του για τη μακροχρόνια ρήξη με τη μοναχοκόρη του, Άμπιγκειλ, με την οποία δεν έχει μιλήσει εδώ και δεκαετίες

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο