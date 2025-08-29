Πώς αποφεύγονται οι πτώσεις των ηλικιωμένων;

Εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης, συμπληρώματα βιταμίνης D και καλύτερη διατροφή έχουν αποδειχθεί ότι βοηθούν στην πρόληψη των πτώσεων σε οίκους ευγηρίας, αποκαλύπτει μια νέα μελέτη από το Πανεπιστήμιο Flinders.

Μια σημαντική διεθνής ανασκόπηση με επικεφαλής το Πανεπιστήμιο Flinders που δημοσιεύθηκε από την Cochrane Collaboration, ανέλυσε δεδομένα 104 κλινικών μελετών που αφορούσαν σχεδόν 69.000 ηλικιωμένους από δομές φροντίδας ηλικιωμένων σε 25 χώρες. Στόχος της ανασκόπησης ήταν να διερευνήσει πώς θα μειωθούν οι πτώσεις των ηλικιωμένων.

Η επικεφαλής συγγραφέας Δρ Σουζάν Ντάιερ επεσήμανε ότι πρόκειται για την πιο ολοκληρωμένη μελέτη του είδους της και η οποία προσφέρει σαφείς οδηγίες για τους παρόχους φροντίδας ηλικιωμένων, τις οικογένειες και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής.

Με το σωστό συνδυασμό στρατηγικών, είναι δυνατό να μειωθούν οι κίνδυνοι πτώσης

«Οι πτώσεις είναι ένας από τους πιο συνηθισμένους και σοβαρούς κινδύνους υγείας που αντιμετωπίζουν οι ηλικιωμένοι στην Αυστραλία. Μπορούν να οδηγήσουν σε κατάγματα οστών, νοσηλεία και απώλεια ανεξαρτησίας», σημείωσε η Δρ Ντάιερ από το Ινστιτούτο Υγείας και Ιατρικής Έρευνας Flinders (FHMRI).

Η Δρ Τζένη Σουέν, μια άλλη συγγραφέας της ανασκόπησης, λέει: «Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι η πρόληψη των πτώσεων δεν έχει «μια λύση για όλους», αλλά υπάρχουν μερικοί απλοί, εύκολα εφαρμόσιμοι και στοχευμένοι τρόποι που κάνουν τη διαφορά στη μείωση των πτώσεων».

Προγράμματα γυμναστικής

Η μελέτη διαπίστωσε ότι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη των πτώσεων σε οίκους ευγηρίας είναι αυτός που δίνει εξατομικευμένες λύσεις άσκησης και διατροφής που στηρίζονται στις ανάγκες κάθε φιλοξενούμενου και για την εφαρμογή του υποστηρίζεται στενά από το προσωπικό του κέντρου ηλικιωμένων.

«Μία από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές ήταν η τακτική άσκηση υπό παρακολούθηση, η οποία μείωνε τις πτώσεις ακόμη και σε φιλοξενούμενους με γνωστικές διαταραχές, όπως η άνοια», είπε η Δρ. Σουέν.

«Διαπιστώσαμε ότι αυτός ο τύπος άσκησης, ειδικά όταν γίνεται με συνέπεια και σε ομάδες ή για περισσότερο από μία ώρα την εβδομάδα, έδειξε ότι μειώνει τον αριθμό των πτώσεων».

Διατροφή

Πολλοί ηλικιωμένοι Αυστραλοί που βρίσκονται σε οίκους ευγηρίας έχουν χαμηλά επίπεδα βιταμίνης D, που μπορούν να μειώσουν τη μυϊκή δύναμη. Έτσι, η προσθήκη συμπληρωμάτων βιταμίνης D αποδείχθηκε χρήσιμη στη μείωση του συνολικού αριθμού πτώσεων.

Η διατροφή έπαιξε επίσης ρόλο με την αύξηση των μερίδων γαλακτοκομικών προϊόντων που ήταν πλούσια σε ασβέστιο για την ενίσχυση των οστών, με αποτέλεσμα λιγότερες πτώσεις και κατάγματα.

Η Δρ Ντάιερ σημείωσε ότι «οι οίκοι ευγηρίας, προσθέτοντας περισσότερα τρόφιμα πλούσια σε ασβέστιο και πρωτεΐνες, όπως γάλα, τυρί και γιαούρτι, κατάφεραν να βελτιώσουν την υγεία και τη σταθερότητα των οστών των φιλοξενούμενών τους».

Συνολικό πρόγραμμα

Η μελέτη διαπίστωσε ότι δίνοντας σε κάθε ηλικιωμένο τη δυνατότητα αξιολόγησης του περιβάλλοντος στο οποίο φιλοξενούνται, επανεξετάζοντας την φαρμακευτική τους αγωγή και καταρτίζοντας ένα πρόγραμμα γυμναστικής με βάση τις ατομικές του ανάγκες, με την καθοριστική συμβολή του προσωπικού, μείωσε σημαντικά τις πτώσεις.

«Στο πλαίσιο της έρευνάς μας, θέλαμε να δούμε ποιοι τύποι προγραμμάτων δεν ήταν και τόσο αποτελεσματικοί στην πρόληψη των πτώσεων», είπε η Δρ Ντάιερ.

«Προγράμματα για την καλύτερη χρήση φαρμάκων (κατάργηση ή αναθεώρηση συνταγών), εκπαίδευσης του προσωπικού, και αλλαγών στα προγράμματα περίθαλψης, μεμονωμένα, δεν κατάφεραν να μειώσουν σταθερά τις πτώσεις.

Τα εξατομικευμένα προγράμματα άσκησης, τα συμπληρώματα βιταμίνης D και η καλύτερη διατροφή μπορούν να κάνουν πραγματικά τη διαφορά. Με το σωστό συνδυασμό στρατηγικών, είναι δυνατό να μειωθούν οι κίνδυνοι και να βοηθηθούν οι ηλικιωμένοι που βρίσκονται σε οίκους ευγηρίας να παραμείνουν ασφαλέστεροι και πιο ανεξάρτητοι», κατέληξε.