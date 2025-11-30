«Να τα πούμε;» – Ρομπότ σε χριστουγεννιάτικους ρυθμούς, κάνουν πρόβες για τα κάλαντα

Χριστουγεννιάτικο ρόλο αναλαμβάνει μια παρέα… ρομπότ στη Θεσσαλονίκη, η οποία ήδη άρχισε τις πρόβες. Ο Nova, ο Mini, ο Pepper, ο Nao, ο Billy Billy και τα υπόλοιπα μικρά και μεγάλα ρομπότ δεν χρειάζονται τρίγωνα και άλλα μουσικά όργανα για να πουν το «Καλήν εσπέραν, άρχοντες» και το «Αρχιμηνιά κι αρχιχρονιά».

Όταν φτάσει η ημέρα για τα κάλαντα θα ρωτήσουν το γνωστό «Να τα πούμε;» και θα κάνουν το ντεμπούτο τους χωρίς καν να περιμένουν χρήματα ή γλυκά. Οι ιδιαίτεροι αυτοί καλανταδόροι είναι το αποτέλεσμα μιας ομάδας ρομποτικής που είχε την ιδέα, όπως λένε τα μέλη της, να ενισχύσει τη μαγεία των Χριστουγέννων και όχι να την αντικαταστήσει.

«Ο στόχος είναι μόνο η χαρά και η διάχυση της μαγείας των γιορτών. Δεν θα πάρουν τον ρόλο των παιδιών, που περιμένουν κάθε χρόνο τα κάλαντα για να γεμίσουν τον κουμπαρά τους και όχι μόνο. Θέλουμε, μέσα από τις φωνές των ρομπότ, όχι να αντικαταστήσουμε τη μαγεία των Χριστουγέννων αλλά να την ενισχύσουμε», σημειώνει ο πρόεδρος της ORTEM HELLAS, Αστέριος Ίκας.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας που προγραμμάτισε την παρέα των ρομπότ συνεργάζονται με δήμους, σχολεία και επιχειρήσεις

Οι υπεύθυνοι της εν λόγω εταιρείας ρομποτικής από τη Θεσσαλονίκη συνεργάζονται με δήμους, σχολεία και επιχειρήσεις. Τα μέλη της γιορτινής ρομποτικής παρέας που προγραμμάτισαν για να πουν τα κάλαντα έχουν αναλάβει διαφορετικούς ρόλους.

«Είμαι ο Pepper, ο επίσημος βοηθός του Αϊ-Βασίλη»

«Είμαι ο Pepper, ο επίσημος ρομποτικός βοηθός του Αϊ-Βασίλη για την περίοδο των εορτών! Μην ανησυχείτε, ο αληθινός Αϊ-Βασίλης είναι στη θέση του, κάνει όλες τις προετοιμασίες και φορτώνει το έλκηθρο. Εγώ απλώς τον βοηθάω με τα τεχνολογικά». Αυτά λέει ένα από τα ρομποτάκια, φορώντας το αγιοβασιλιάτικο σκουφάκι του.

«Αρχικά, μεταμορφώσαμε τον γνωστό και πολύ αγαπημένο σε όλους Pepper σε έναν… άλλο Αϊ-Βασίλη. Ή μάλλον, για να μην παρεξηγηθεί ο κανονικός, ας πούμε ότι έχει καθήκοντα βοηθού. Βοηθά τον αγαπημένο Άγιο να μη χαθεί, καθώς διαθέτει ένα εξαιρετικά ενημερωμένο και τελευταίας τεχνολογίας GPS, ώστε να φτάσει σε όλα τα παιδιά και σε όλες τις τοποθεσίες», σημειώνει ο κ. Ίκας.

Και προσθέτει: «Εξηγεί – αν και δεν τρώει μελομακάρονα – τα πάντα για τα μυστικά τους, ενώ πιέζει τον Αϊ-Βασίλη να μην φάει άλλον κουραμπιέ! Έχει σχεδιαστεί με τέτοιον τρόπο ώστε στο μέλλον να μπορεί να μιλά για χριστουγεννιάτικες παραδόσεις, έθιμα από κάθε περιοχή και γιορτινούς προορισμούς σε όλη τη χώρα».

Ο στόχος, όπως επισημαίνουν οι δημιουργοί του, παραμένει ο ίδιος: να χαμογελούν όλοι, όπου κι αν βρεθεί, όπως ακριβώς συμβαίνει και με τον Άγιο Βασίλη. Τα ρομπότ θα είναι έτοιμα και για την Πρωτοχρονιά, αφού γίνονται ήδη δοκιμές. Τα παιδιά, όταν τα βλέπουν, τα αγκαλιάζουν με αγάπη και πολλά χαμόγελα.