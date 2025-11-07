Τα ρομπότ του Μασκ γιορτάζουν το αστρονομικό συμβόλαιο των $1 τρισ.

Ο δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Έλον Μασκ εθεάθη να χορεύει μαζί με το ρομπότ της Tesla, Optimus, το οποίο εκτέλεσε πλήρως αυτόνομες χορευτικές κινήσεις. Ο χορός του ρομπότ ανέδειξε τις σημαντικές του βελτιώσεις από την πρώτη του παρουσίαση το 2024, επιδεικνύοντας προηγμένες ικανότητες ισορροπίας και συντονισμού σε πραγματικό χρόνο, χωρίς να είναι συνδεδεμένο με καλώδια.

Το βίντεο με τον «ελεύθερο» χορό του ρομπότ που ανήρτησε ο ίδιος ο Μασκ στην πλατφόρμα Χ, συγκέντρωσε τεράστια προσοχή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η χορευτική αυτή «γιορτή» φέρεται να πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά την έγκριση από τους μετόχους του πακέτου αμοιβών του Μασκ, το οποίο βασίζεται στην απόδοση και ενδέχεται να φτάσει έως και το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

Λίγο αργότερα, το διαδίκτυο πλημμύρισε από σχόλια και κυρίως από memes με τη φράση «and so it begins», παραπέμποντας στην πρώτη ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μετά τη νίκη του Ζόραν Μαντάνι στη Νέα Υόρκη.

Το πακέτο των $1 τρισ.

Οι μέτοχοι της Tesla ενέκριναν με συντριπτική πλειοψηφία ένα πακέτο αμοιβών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων με σκοπό να διατηρήσουν τον Μασκ στην ηγεσία της εταιρείας για την επόμενη δεκαετία, καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία εισέρχεται σε μια νέα φάση που χαρακτηρίζεται από στοιχήματα στην τεχνητή νοημοσύνη.

Το μέτρο συνάντησε ασυνήθιστη αντίσταση από επενδυτές, συμβούλους και ακτιβιστές, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ήταν υπερβολικό ή αδικαιολόγητο, επισημαίνοντας το πρόσφατο ιστορικό εργασιών του Μασκ εκτός της Tesla — συμπεριλαμβανομένης της περιόδου που επέβλεπε την υπηρεσία DOGE των ΗΠΑ — μερικές από τις οποίες έβλαψαν το εμπορικό σήμα.