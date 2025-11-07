newspaper
07.11.2025
Αγρίνιο: 79χρονος βρέθηκε μαχαιρωμένος - Προσήχθη η κόρη του
Έλον Μασκ: Τι θα μπορούσε να αγοράσει με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια
Διεθνής Οικονομία 07 Νοεμβρίου 2025

Έλον Μασκ: Τι θα μπορούσε να αγοράσει με 1 τρισεκατομμύριο δολάρια

Ο Έλον Μασκ έχει ήδη μια περιουσία 475 δισεκατομμυρίων δολαρίων...

Όπως αναμενόταν, οι μέτοχοι της Tesla έκαναν κάτι πραγματικά πρωτοφανές, εγκρίνοντας ένα πακέτο αμοιβών για τον Έλον Μασκ που θα μπορούσε, μέσα στην επόμενη δεκαετία, να μετατρέψει τον CEO στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο.

Ο Μασκ έχει ήδη μια περιουσία 475 δισεκατομμυρίων δολαρίων…

Περιττό να πούμε πως τα χρήματα αυτά δεν ξοδεύονται με τίποτα.

Τι μπορείτε να αγοράσετε 1 τρισεκατομμύρια δολάρια

Και αν σας είναι δύσκολο να καταλάβετε τι σημαίνει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, δείτε τί θα μπορούσατε να αγοράσετε με αυτό το ποσό, σύμφωνα με το αμερικανικό cnn. 

Για ένα τρισεκατομμύριο δολάρια, θα μπορούσατε να αποκτήσετε:

– 1.428 φορές τον Σόχει Οτάνι. Ο Οτάνι, πιθανώς ο σπουδαιότερος παίκτης του μπέιζμπολ όλων των εποχών, εξασφάλισε συμβόλαιο 700 εκατομμυρίων δολαρίων με τους Dodgers για 10 χρόνια. Το παραπάνω ποσό αποτελεί μόλος το 0,07% του τρισεκατομμυρίου.

– Κάθε αυτοκίνητο που πουλήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες φέτος.

-10.000 διευθύνοντες σύμβουλους της Starbucks. Ο Μπράιαν Νίκολ, επικεφαλής της αλυσίδας καφέ, αμείβεται με το φτωχικό ποσό των σχεδόν 100 εκατομμυρίων δολαρίων.

– 333 πανύψηλους ουρανοξύστες. Στην περιοχή της Νέας Υόρκης, ίσως να έχετε δει με φευγαλέα ματιά τα νέα κεντρικά γραφεία της JPMorgan Chase στην Park Ave.  Το κόστος των νέων κτιρίων  ανήλθε σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια! Αλλά θα πρέπει να το χτίσετε περίπου 333 φορές ακόμη για να φτάσετε το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια.

– 2.000 γιοτ του Τζεφ Μπέζος.

– 465 Icon of the Seas. Πρόκειται για το μεγαλύτυερο κρουζιερόπλοιο στο κόσμο.

– Την Ελβετία. Το ονομαστικό ετήσιο ΑΕΠ της ηπειρωτικής αλπικής χώρας ανήλθε σε λίγο κάτω από 900 δισεκατομμύρια δολάρια πέρυσι.

-Κάθε σπίτι στη Χαβάη. Υπάρχουν 572.781 νοικοκυριά στη Χαβάη και, σύμφωνα με την Zillow, πωλούνται μόνο για 826.575 δολάρια, κατά μέσο όρο.

Και πολλά άλλα…

