Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι στον… δρόμο

Σε μια σύνοδο κορυφής στη Silicon Valley, μικρά ρομπότ περιφέρονταν και σερβίριζαν καφέδες, ενώ οι εμπειρογνώμονες εγκωμίαζαν τις νέες μεθόδους της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Το πλήθος που συνέρρεε στο Μουσείο Ιστορίας των Υπολογιστών της Silicon Valley ήταν γεμάτο προσδοκίες: Έχει έρθει η στιγμή που η ρομποτική θα βγει από τα εργοστάσια και θα μπει στην καθημερινή μας ζωή, δημιουργώντας μια αγορά αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων;

Σχεδόν 100 χρόνια μετά την εμφάνιση του Maschinenmensch στην ταινία Metropolis του Fritz Lang, τα ρομπότ εξακολουθούν να είναι κυρίως παιχνίδια ή εργαλεία κατασκευασμένα για να εκτελούν επαναλαμβανόμενες εργασίες σε γραμμές παραγωγής ή σε κέντρα διανομής.

Η ιδέα των ρομπότ ανθρώπινου τύπου στα σπίτια και τα γραφεία μας παραμένει κυρίως στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, καθώς μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT υπόσχονται ένα είδος γενικής υπολογιστικής διασύνδεσης — μπορεί να προγραμματίζει!

Μπορεί να γράφει τραγούδια! Μπορεί να κάνει ταινίες! — η πιο δημοφιλής ιδέα στη ρομποτική είναι η χρήση των ίδιων εργαλείων για την κατασκευή ενός ρομπότ που μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία.

Ο σχεδιασμός για τα ρομπότ

Τα ρομπότ που έχουν σχεδιαστεί για να λύσουν ανθρώπινα προβλήματα θα πρέπει να υπάρχουν σε ανθρώπινους χώρους, οπότε είναι λογικό οι σχεδιαστές να θεωρούν ότι θα πρέπει να μοιάζουν λίγο με τον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από νεοσύστατες επιχειρήσεις — Figure AI, 1X, Agility Robotics, Galbot, Physical Intelligence, Field AI, Weave, Skild AI, για να αναφέρουμε μερικές — έχουν συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια για να προσπαθήσουν να κάνουν αυτές τις μηχανές πραγματικότητα.

Ωστόσο, στο Humanoids Summit του Δεκεμβρίου, την τρίτη διοργάνωση μιας διάσκεψης με θέμα τα ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους, τα ομοιώματα ανθρώπων σε φυσικό μέγεθος ήταν σπάνια. Από άποψη ασφάλειας και αξιοπιστίας, πολλά μοντέλα απλά δεν είναι έτοιμα για την μεγάλη στιγμή: μια πτώση μπορεί να είναι ενοχλητική, αλλά μπορεί επίσης να τραυματίσει έναν περαστικό.

Τα περισσότερα ανθρωποειδή που παρουσιάστηκαν στη διάσκεψη ήταν μηχανές ύψους 1,22 μέτρων, κατασκευασμένες από την κινεζική Unitree, έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές ρομπότ στον κόσμο. Οι εταιρείες τα αγοράζουν ως πλατφόρμες για πειράματα λογισμικού, όπως η Ultimate Fighting Bots, μια νεοσύστατη εταιρεία που προσπαθεί να προωθήσει το ενδιαφέρον για τα BattleBots για ανθρωποειδή.

Ο όρος «ανθρωποειδές» είναι ένας αόριστος ορισμός και στην έκθεση παρουσιάστηκαν πολλά διαφορετικά σχήματα: ρομποτικά χέρια και κάμερες όπως του Johnny Five από την ταινία Short Circuit, τετράποδα ρομπότ που μοιάζουν με σκύλους, μικροσκοπικά αυτοματοποιημένα εργοστάσια για την εκτέλεση ακριβούς χειρωνακτικής εργασίας και μια σειρά από μηχανικά χέρια. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιδεξιότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη ρομποτική και δύο εταιρείες, η Pysonic και η Alt-Bionics, ανέπτυξαν προηγμένα πρόσθετα μέλη για ανθρώπους πριν στραφούν στα ρομπότ.

Το κόστος της ανάπτυξης ενός ρομπότ

Οι…ρομποτολόγοι συμφωνούν ότι οι νέες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να είναι ανατρεπτικές, αλλά δεν υπάρχει συναίνεση ως προς το πότε θα αρχίσουμε να τις βλέπουμε να εφαρμόζονται σε μηχανές της καθημερινής μας ζωής. Αυτό έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει σε χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, όπου οι κυβερνήσεις έχουν επενδύσει περισσότερο στον κλάδο: νωρίτερα φέτος, η Κίνα ανακοίνωσε ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο ρομποτικής ύψους 138 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια τέτοια υποστήριξη προκάλεσε τον φθόνο των Αμερικανών επιχειρηματιών και πιθανόν έθεσε τα θεμέλια για μια άλλη σύγκρουση στον τομέα της τεχνολογίας.

Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που άρχισαν να κατασκευάζουν ρομπότ στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης — πεπεισμένοι ότι το λογισμικό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση — και εκείνων που το κάνουν εδώ και καιρό. Για κάθε ομιλητή που μιλάει για τα επιτεύγματα των νέων μοντέλων λογισμικού, όπως το ρομπότ μπαρίστα της Physical Intelligence (το οποίο μπορεί να φτιάξει ένα latte με ποσοστό επιτυχίας 95%), υπάρχει ένας άλλος που μοιράζεται ιστορίες θλίψης: πώς το ποπ κορν κολλάει σε ένα ρομπότ που λειτουργεί σε έναν κινηματογράφο ή πώς ένα ποντίκι έφαγε τα καλώδια ενός ρομπότ σερβιτόρου σε ένα εστιατόριο.

Νέα προβλήματα

Ακόμα και αν το ρομποτικό εργατικό δυναμικό ήταν πλήρως λειτουργικό, η άφιξή του θα έφερνε μια σειρά από νέα προβλήματα στη διαχείριση του χώρου εργασίας. Οι περισσότερες εταιρείες δεν διαθέτουν το προσωπικό για τη διαχείριση των ρομπότ, πόσο μάλλον την επιθυμία να συνεργαστούν μαζί τους.

Καθώς όλες οι εταιρείες φαίνεται να προσπαθούν να στραφούν προς την τεχνητή νοημοσύνη, η οικονομική βαρύτητα της ρομποτικής επηρεάζει επίσης τις νεοσύστατες επιχειρήσεις όλων των τύπων. Η Morelle, που ιδρύθηκε από δύο μηχανικούς που γνωρίστηκαν κατά την ανάπτυξη μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα, προωθεί τώρα την επιχείρησή της με ένα ρομπότ γρήγορης φόρτισης. Η LineWise, που ιδρύθηκε από αποφοίτους του Massachusetts Institute of Technology, ξεκίνησε πέρυσι στο πρόγραμμα επιτάχυνσης νεοσύστατων επιχειρήσεων Y Combinator με σχέδια να παρακολουθεί γραμμές παραγωγής και να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Οι ιδρυτές συνειδητοποίησαν γρήγορα ότι οι εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ θα ήταν μια πιο κερδοφόρα αγορά και επανεκκίνησαν την εταιρεία τους ανάλογα.

Πηγή: ΟΤ