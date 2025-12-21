science
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

Σημαντική είδηση:
21.12.2025 | 03:31
Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν την Κυριακή στο κέντρο της Αθήνας
Σημαντική είδηση:
20.12.2025 | 14:13
Έρχεται καιρός τύπου «Π» - Η πρόγνωση για Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι στον… δρόμο
Τεχνολογία 21 Δεκεμβρίου 2025 | 04:02

Τα ανθρωποειδή ρομπότ είναι στον… δρόμο

Έχει έρθει η στιγμή που τα ρομπότ θα βγουν από τα εργοστάσια και θα μπει στην καθημερινή μας ζωή

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Spotlight

Σε μια σύνοδο κορυφής στη Silicon Valley, μικρά ρομπότ περιφέρονταν και σερβίριζαν καφέδες, ενώ οι εμπειρογνώμονες εγκωμίαζαν τις νέες μεθόδους της Τεχνητής Νοημοσύνης, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg.

Το πλήθος που συνέρρεε στο Μουσείο Ιστορίας των Υπολογιστών της Silicon Valley ήταν γεμάτο προσδοκίες: Έχει έρθει η στιγμή που η ρομποτική θα βγει από τα εργοστάσια και θα μπει στην καθημερινή μας ζωή, δημιουργώντας μια αγορά αξίας εκατοντάδων δισεκατομμυρίων δολαρίων;

Σχεδόν 100 χρόνια μετά την εμφάνιση του Maschinenmensch στην ταινία Metropolis του Fritz Lang, τα ρομπότ εξακολουθούν να είναι κυρίως παιχνίδια ή εργαλεία κατασκευασμένα για να εκτελούν επαναλαμβανόμενες εργασίες σε γραμμές παραγωγής ή σε κέντρα διανομής.

Η ιδέα των ρομπότ ανθρώπινου τύπου στα σπίτια και τα γραφεία μας παραμένει κυρίως στο χώρο της επιστημονικής φαντασίας. Ωστόσο, καθώς μεγάλα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT υπόσχονται ένα είδος γενικής υπολογιστικής διασύνδεσης — μπορεί να προγραμματίζει!

Μπορεί να γράφει τραγούδια! Μπορεί να κάνει ταινίες! — η πιο δημοφιλής ιδέα στη ρομποτική είναι η χρήση των ίδιων εργαλείων για την κατασκευή ενός ρομπότ που μπορεί να αναλάβει οποιαδήποτε εργασία.

Ο σχεδιασμός για τα ρομπότ

Τα ρομπότ που έχουν σχεδιαστεί για να λύσουν ανθρώπινα προβλήματα θα πρέπει να υπάρχουν σε ανθρώπινους χώρους, οπότε είναι λογικό οι σχεδιαστές να θεωρούν ότι θα πρέπει να μοιάζουν λίγο με τον άνθρωπο. Τα τελευταία χρόνια, μια σειρά από νεοσύστατες επιχειρήσεις — Figure AI, 1X, Agility Robotics, Galbot, Physical Intelligence, Field AI, Weave, Skild AI, για να αναφέρουμε μερικές — έχουν συγκεντρώσει δισεκατομμύρια δολάρια για να προσπαθήσουν να κάνουν αυτές τις μηχανές πραγματικότητα.

Ωστόσο, στο Humanoids Summit του Δεκεμβρίου, την τρίτη διοργάνωση μιας διάσκεψης με θέμα τα ρομπότ που μοιάζουν με ανθρώπους, τα ομοιώματα ανθρώπων σε φυσικό μέγεθος ήταν σπάνια. Από άποψη ασφάλειας και αξιοπιστίας, πολλά μοντέλα απλά δεν είναι έτοιμα για την μεγάλη στιγμή: μια πτώση μπορεί να είναι ενοχλητική, αλλά μπορεί επίσης να τραυματίσει έναν περαστικό.

Τα περισσότερα ανθρωποειδή που παρουσιάστηκαν στη διάσκεψη ήταν μηχανές ύψους 1,22 μέτρων, κατασκευασμένες από την κινεζική Unitree, έναν από τους κορυφαίους κατασκευαστές ρομπότ στον κόσμο. Οι εταιρείες τα αγοράζουν ως πλατφόρμες για πειράματα λογισμικού, όπως η Ultimate Fighting Bots, μια νεοσύστατη εταιρεία που προσπαθεί να προωθήσει το ενδιαφέρον για τα BattleBots για ανθρωποειδή.

Ο όρος «ανθρωποειδές» είναι ένας αόριστος ορισμός και στην έκθεση παρουσιάστηκαν πολλά διαφορετικά σχήματα: ρομποτικά χέρια και κάμερες όπως του Johnny Five από την ταινία Short Circuit, τετράποδα ρομπότ που μοιάζουν με σκύλους, μικροσκοπικά αυτοματοποιημένα εργοστάσια για την εκτέλεση ακριβούς χειρωνακτικής εργασίας και μια σειρά από μηχανικά χέρια. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιδεξιότητα είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη ρομποτική και δύο εταιρείες, η Pysonic και η Alt-Bionics, ανέπτυξαν προηγμένα πρόσθετα μέλη για ανθρώπους πριν στραφούν στα ρομπότ.

Το κόστος της ανάπτυξης ενός ρομπότ

Οι…ρομποτολόγοι συμφωνούν ότι οι νέες τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να είναι ανατρεπτικές, αλλά δεν υπάρχει συναίνεση ως προς το πότε θα αρχίσουμε να τις βλέπουμε να εφαρμόζονται σε μηχανές της καθημερινής μας ζωής. Αυτό έχει ήδη αρχίσει να συμβαίνει σε χώρες όπως η Κίνα και η Ιαπωνία, όπου οι κυβερνήσεις έχουν επενδύσει περισσότερο στον κλάδο: νωρίτερα φέτος, η Κίνα ανακοίνωσε ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο ρομποτικής ύψους 138 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μια τέτοια υποστήριξη προκάλεσε τον φθόνο των Αμερικανών επιχειρηματιών και πιθανόν έθεσε τα θεμέλια για μια άλλη σύγκρουση στον τομέα της τεχνολογίας.

Υπάρχει μια σημαντική διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που άρχισαν να κατασκευάζουν ρομπότ στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης — πεπεισμένοι ότι το λογισμικό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση — και εκείνων που το κάνουν εδώ και καιρό. Για κάθε ομιλητή που μιλάει για τα επιτεύγματα των νέων μοντέλων λογισμικού, όπως το ρομπότ μπαρίστα της Physical Intelligence (το οποίο μπορεί να φτιάξει ένα latte με ποσοστό επιτυχίας 95%), υπάρχει ένας άλλος που μοιράζεται ιστορίες θλίψης: πώς το ποπ κορν κολλάει σε ένα ρομπότ που λειτουργεί σε έναν κινηματογράφο ή πώς ένα ποντίκι έφαγε τα καλώδια ενός ρομπότ σερβιτόρου σε ένα εστιατόριο.

Νέα προβλήματα

Ακόμα και αν το ρομποτικό εργατικό δυναμικό ήταν πλήρως λειτουργικό, η άφιξή του θα έφερνε μια σειρά από νέα προβλήματα στη διαχείριση του χώρου εργασίας. Οι περισσότερες εταιρείες δεν διαθέτουν το προσωπικό για τη διαχείριση των ρομπότ, πόσο μάλλον την επιθυμία να συνεργαστούν μαζί τους.

Καθώς όλες οι εταιρείες φαίνεται να προσπαθούν να στραφούν προς την τεχνητή νοημοσύνη, η οικονομική βαρύτητα της ρομποτικής επηρεάζει επίσης τις νεοσύστατες επιχειρήσεις όλων των τύπων. Η Morelle, που ιδρύθηκε από δύο μηχανικούς που γνωρίστηκαν κατά την ανάπτυξη μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα, προωθεί τώρα την επιχείρησή της με ένα ρομπότ γρήγορης φόρτισης. Η LineWise, που ιδρύθηκε από αποφοίτους του Massachusetts Institute of Technology, ξεκίνησε πέρυσι στο πρόγραμμα επιτάχυνσης νεοσύστατων επιχειρήσεων Y Combinator με σχέδια να παρακολουθεί γραμμές παραγωγής και να χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών. Οι ιδρυτές συνειδητοποίησαν γρήγορα ότι οι εταιρείες ανθρωποειδών ρομπότ θα ήταν μια πιο κερδοφόρα αγορά και επανεκκίνησαν την εταιρεία τους ανάλογα.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

Δεκέμβριος: Πώς τα γιορτινά τραγούδια επηρεάζουν τα συναισθήματά μας

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

inWellness
inTown
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream science
Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη
Νέα εποχή πληροφόρησης 20.12.25

Όταν η ΑΙ επιλέγει την αλήθεια: Τι συμβαίνει όταν λαμβάνουμε τις ειδήσεις μας από την τεχνητή νοημοσύνη

Η τεχνητή νοημοσύνη (AI) αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνουμε και ερμηνεύουμε τις πληροφορίες, με συνέπειες που μόλις αρχίζουμε να κατανοούμε

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες – Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;
Άνισος αντίκτυπος 13.12.25

Η AI θα αλλάξει ριζικά τον τρόπο που εκτελούνται οι δημιουργικές εργασίες - Πόσο κινδυνεύουν οι εργαζόμενοι;

Ανώτερα στελέχη εταιρειών διαβεβαιώνουν ότι η AI δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα δημιουργικά επαγγέλματα, την ώρα που οι εργαζόμενοι παραμένουν ανήσυχοι για την αυτοματοποίηση

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia
Σούπερσταρ της ΆΙ 12.12.25

Πρόσωπο της χρονιάς για τους Financial Times ο Τζένσεν Χουάνγκ της Nvidia

Ο διευθύνων σύμβουλος της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από την τεράστια άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει την ικανότητα να αναδιαμορφώσει την παγκόσμια οικονομία.

Σύνταξη
A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots
AI 10.12.25

A.I. Βασίλης; Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα χριστουγεννιάτικα δώρα, καθώς οι αγοραστές στρέφονται στα chatbots

Οι άνθρωποι στρέφονται όλο και περισσότερο προς τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για να βρουν ιδέες για δώρα, να συγκρίνουν τιμές ή ακόμα και να κάνουν άμεσα τις αγορές τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών
Data nullius 10.12.25

«Ψηφιακή αποικιοκρατία»: Πώς οι εταιρείες AI ακολουθούν το παράδειγμα των αυτοκρατοριών

Η συλλογή δεδομένων από εταιρείες AI μοιάζει με αποικιοκρατικές πρακτικές, όπου ισχυρές δυνάμεις παίρνουν πόρους χωρίς άδεια ή δίκαιη ανταπόδοση

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μεσανατολικό: Εκπρόσωποι των ΗΠΑ, της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα
Μεσανατολικό 21.12.25

ΗΠΑ, Αίγυπτος, Κατάρ και Τουρκία συζήτησαν τη δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα

Οι τέσσερις μεσολαβήτριες και εγγυήτριες χώρες κάλεσαν το Ισραήλ και τη Χαμάς «να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους» και «να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση»

Σύνταξη
ΕΟ ΚΚΕ: «Επέτειος συμφωνίας του Ντέιτον: “Ειρηνευτικές” συμφωνίες με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών»
Βαλκάνια 21.12.25

ΕΟ ΚΚΕ: «Επέτειος συμφωνίας του Ντέιτον: “Ειρηνευτικές” συμφωνίες με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών»

«Η υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων ποτέ δεν προέκυψε μέσα από συμφωνίες και συμβιβασμούς των καπιταλιστών με το πιστόλι στον κρόταφο των λαών», επισήμανε ο ευρωβουλευτής Λ. Νικολάου Αλαβάνος.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου
Παράλληλες συνομιλίες 21.12.25

ΗΠΑ: Στο Μαϊάμι ο απεσταλμένος της Ρωσίας Ντμίτριεφ για συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου

Στο Μαϊάμι βρίσκονται επίσης ομάδες Ουκρανών και Ευρωπαίων διαπραγματευτών. Ωστόσο, είναι απίθανο να έχουν απευθείας επαφές με τον Ρώσο απεσταλμένο.

Σύνταξη
Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ
Έναρξη διαλόγου 20.12.25

Ιράκ: Οι ηγέτες ένοπλων παρατάξεων συμφώνησαν να συζητήσουν τον αφοπλισμό τους – Οι όροι της Καταέμπ Χεζμπολάχ

«Η αντίσταση είναι δικαίωμα και τα όπλα θα παραμείνουν στα χέρια των μαχητών», δήλωσε η Καταέμπ Χεζμπολάχ. Όπως και άλλες σιιτικές οργανώσεις, ζητά την αποχώρηση των ξένων δυνάμεων από το Ιράκ.

Σύνταξη
Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ο Ευαγγέλου δεν έδωσε πέναλτι στον Ολυμπιακό – «Έκλεισε» τα μάτια στο χτύπημα του Ραμίρες στον Μπιανκόν (vid)

Ο γκολκίπερ της Κηφισιάς έκανε έξοδο, δεν βρήκε την μπάλα αλλά βρήκε τον… Μπιανκόν, χωρίς όμως ο διαιτητής Ευαγγέλου να δώσει το πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ των «ερυθρόλευκων»

Σύνταξη
Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ
1976 20.12.25

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε δεν έχει ξεχάσει μέχρι και σήμερα ότι οι γονείς του έλειπαν από την βράβευσή του στα Όσκαρ

«Θέλεις κοντά σου τους ανθρώπους που αγαπάς και που σε απέρριψαν», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο Σιλβέστερ Σταλόνε, αναφορικά με την απουσία των γονιών του από την βράβευσή του στα Όσκαρ για το «Ρόκι».

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Θα μπορούσε να έχει δώσει και 20 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής»

Πολλά παράπονα από τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τις καθυστερήσεις της Κηφισιάς, με τον Βάσκο να δηλώνει επίσης ότι σημασία έχει να είναι πρώτος την τελευταία αγωνιστική ο Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Δεν παίχτηκε καθόλου ποδόσφαιρο: Συνεχώς καθυστερήσεις από τους παίκτες της Κηφισιάς

Απίστευτα πράγματα, που δυσφημούν το ελληνικό ποδόσφαιρο, με την φίλαθλη κοινή γνώμη να παρακολουθεί ένα παιχνίδι, στο οποίο οι παίκτες της Κηφισιάς έκαναν συνεχώς καθυστερήσεις.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει
Ποδόσφαιρο 20.12.25

Ολυμπιακός – Κηφισιά 1-1: Δεν τον ήθελε η μπάλα, δεν του επέτρεψαν να παίξει

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 με την Κηφισιά στο τελευταίο ματς της χρονιάς, το οποίο οι φιλοξενούμενοι φρόντισαν να το περάσουν… ξαπλωμένοι στο χορτάρι, κάνοντας καθυστερήσεις σε όλο το δεύτερο ημίχρονο.

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο