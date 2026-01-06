science
Τεχνολογία: Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 06 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Τεχνολογία: Από δασκάλους AI μέχρι βάσεις στη Σελήνη, πώς θα μπορούσε να είναι ο κόσμος το 2050;

Τα τελευταία 25 χρόνια η τεχνολογία άλλαξε τον κόσμο με ρυθμούς που κάποτε ανήκαν αποκλειστικά στη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας. Τώρα, το μεγάλο ερώτημα είναι ένα: τι μας περιμένει στα επόμενα 25;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Τα τελευταία 25 χρόνια έχουν φέρει πρωτοφανείς τεχνολογικές αλλαγές που έχουν επηρεάσει κάθε πτυχή της καθημερινής μας ζωής.

Στην αρχή της χιλιετίας, οι περισσότεροι υπολογιστές συνδέονταν στο διαδίκτυο με αργές και θορυβώδεις συνδέσεις dial-up, η Netflix ήταν μια εταιρεία ενοικίασης DVD μέσω ίντερνετ, και τα smartphones ήταν σχεδόν άγνωστα στο ευρύ κοινό.

Σήμερα, δύο και μισή δεκαετίες αργότερα, η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική και άλλες τεχνολογικές καινοτομίες εξελίσσονται με ρυθμούς ιλιγγιώδεις.

Για να κατανοήσουμε καλύτερα τι μας επιφυλάσσει το μέλλον, ζητήσαμε από ειδικούς να κάνουν προβλέψεις για τα επόμενα 25 χρόνια και πώς η τεχνολογία θα αλλάξει τη ζωή μας.

Συγχώνευση ανθρώπων και μηχανών

Η επιστημονική φαντασία που διαδραματίζεται στη δεκαετία του 2050 είναι γεμάτη παραδείγματα ανθρώπων που χρησιμοποιούν τεχνολογικές βελτιώσεις για να γίνουν πιο υγιείς, πιο ευτυχισμένοι και πιο παραγωγικοί.

Σύμφωνα με το BBC, στο επιτυχημένο παιχνίδι Deus Ex του 2000, που διαδραματίζεται το 2052, ο παίκτης μπορεί να εγχύσει στον εαυτό του μικροσκοπικά ρομπότ που ονομάζονται «νανίτες».

Deus Ex Human Revolution Wearable Cybernetic Arm Study - Ares Armory Studios

Σύμφωνα με το παιχνίδι, αυτά τα μικροσκοπικά ρομπότ «χειρίζονται την ύλη σε ατομικό επίπεδο», προσφέροντας υπεράνθρωπες ικανότητες, όπως αυξημένη ταχύτητα και την ικανότητα να βλέπουν στο σκοτάδι.

Ακούγεται σαν κάτι από το μακρινό μέλλον, αλλά η νανοτεχνολογία – η μηχανική σε κλίμακα εκατομμυριοστών του χιλιοστού – χρησιμοποιείται ήδη σε πολλές τεχνολογίες της καθημερινής ζωής.

Κάθε smartphone ή υπολογιστής λειτουργεί με ένα κεντρικό τσιπ που αποτελείται από δισεκατομμύρια μικροσκοπικά ηλεκτρικά εξαρτήματα κατασκευασμένα σε νανοκλίμακα για να επιταχύνουν την επεξεργασία δεδομένων.

Ο καθηγητής Steven Bramwell του London Centre for Nanotechnology δήλωσε στο BBC ότι «μέχρι το 2050 θα πρέπει να περιμένουμε ότι τα όρια μεταξύ μηχανών, ηλεκτρονικών και βιολογίας θα είναι σημαντικά θολά».

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να δούμε εμφυτεύματα νανοτεχνολογίας που «παρακολουθούν την υγεία σας ή βοηθούν στην επικοινωνία», αντί για αόρατες υπερδυνάμεις όπως στο Deus Ex.

Η ιατρική θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιήσει μηχανές νανομετρικής κλίμακας για να «παραδίδει φάρμακα ακριβώς εκεί όπου πρέπει».

Το μέλλον της υγείας

Ο καθηγητής Kevin Warwick, ο οποίος έγινε γνωστός ως «Captain Cyborg» μετά την εμφύτευση μικροτσίπ στο νευρικό του σύστημα το 1998, πιστεύει ότι μέχρι το 2050 οι εξελίξεις στην τεχνολογία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε πρωτοποριακές θεραπείες για ασθένειες.

YouTube thumbnail

Έχει πραγματοποιήσει πολλά πειράματα, όπως τον έλεγχο ενός ρομποτικού βραχίονα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού χρησιμοποιώντας μόνο τον εγκέφαλό του, και προβλέπει ότι η «βαθιά ηλεκτρονική διέγερση του εγκεφάλου» θα χρησιμοποιείται ως μερική θεραπεία για ορισμένες παθήσεις. Προσθέτει ότι είναι πιθανό να δούμε περισσότερες «κυβερνητικές βελτιώσεις του είδους που έχει ήδη δοκιμάσει ο ίδιος, έτσι ώστε ο εγκέφαλός σας και το σώμα σας να μπορούν να βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη».

Ο καθηγητής Roger Highfield, επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Επιστημών, πιστεύει ότι τα «ψηφιακά δίδυμα» – εικονικές εκδοχές ενός φυσικού αντικειμένου, που ενημερώνονται με δεδομένα σε πραγματικό χρόνο – θα γίνουν ένα συνηθισμένο χαρακτηριστικό της ζωής μας.

«Κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να έχει χιλιάδες απλοποιημένα δίδυμα», λέει, χρησιμοποιώντας τα για να διερευνήσει πώς «διαφορετικά φάρμακα ή αλλαγές στον τρόπο ζωής επηρεάζουν τη μοναδική βιολογία του». Με άλλα λόγια, «θα μπορούσαμε να δούμε το μέλλον μας πριν το ζήσουμε».

 Η επόμενη γενιά Τεχνητής Νοημοσύνης

Η AI θα συνεχίσει να παίζει καθοριστικό ρόλο στην κοινωνία, με εταιρείες όπως η Google και η IBM να επενδύουν δισεκατομμύρια για να φέρουν επανάσταση στον τρόπο που υπολογίζουμε και μαθαίνουμε.

Η κβαντική υπολογιστική – μηχανές που μπορούν να κάνουν εξαιρετικά σύνθετους υπολογισμούς με απίστευτη ταχύτητα – αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο που σχεδιάζουμε φάρμακα και προσομοιώνουμε μοριακές αλληλεπιδράσεις.

Ο Jensen Huang, διευθυντής της Nvidia, δήλωσε τον Ιανουάριο του 2025 ότι πιστεύει πως η «πολύ χρήσιμη» κβαντική υπολογιστική θα έρθει σε 20 χρόνια.

Παράλληλα, η φουτουριστική συγγραφέας Tracey Follows προβλέπει ότι η μάθηση θα πραγματοποιείται σε «εικονικές και φυσικές πραγματικότητες», χρησιμοποιώντας δασκάλους AI που «προσαρμόζονται σε πραγματικό χρόνο».

Αντί για βιβλία, τα παιδιά θα χρησιμοποιούν «εμβυθιστικές προσομοιώσεις», ενώ η εκπαίδευση θα βασίζεται σε ατομικά δεδομένα DNA και βιομετρικά στοιχεία για να κατανοηθεί ο καλύτερος τρόπος μάθησης για κάθε παιδί.

Δρόμοι χωρίς κίνηση και σεληνιακές βάσεις

Ο Bill Douglass, ειδικός στις φουτουριστικές προβλέψεις, πιστεύει ότι τα αυτοκίνητα χωρίς οδηγό θα κάνουν την κυκλοφορία «σε μεγάλο βαθμό παρελθόν». «Τα αυτοκίνητα θα οδηγούν πολύ πιο κοντά το ένα στο άλλο από ό,τι τώρα», λέει.

«Και αν ένα πρέπει να φρενάρει, φρενάρουν όλα. Σε ιδιωτικούς δρόμους με διόδια για αυτόνομα οχήματα, δεν υπάρχει λόγος να μην μπορεί η κυκλοφορία να φτάσει τα 100 μίλια την ώρα περίπου – θα δείτε τη θνησιμότητα από τροχαία ατυχήματα να μειώνεται δραματικά».

Στον διαστημικό τομέα, η δημοσιογράφος Sue Nelson προβλέπει ότι σε 25 χρόνια είναι πιθανό να υπάρχει μια κατοικήσιμη βάση στη Σελήνη. Ορισμένες βιομηχανίες θα μπορούσαν να βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου στο διάστημα, όπως η παραγωγή φαρμάκων σε συνθήκες μικροβαρύτητας, όπου «οι κρύσταλλοι που καλλιεργούνται επί ενός διαστημικού σκάφους είναι συχνά μεγαλύτεροι και καλύτερης ποιότητας».

Η επιστημονική φαντασία συναντά την επιστήμη

Η ταινία Minority Report (2002), που διαδραματίζεται το 2054, βασίζεται σε νουβέλα του Philip K. Dick. Ο σκηνοθέτης Steven Spielberg κάλεσε ειδικούς, όπως τον Jaron Lanier, ιδρυτή της εικονικής πραγματικότητας, για να συζητήσουν ποιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να υπάρχουν στο μέλλον.

Η ταινία δείχνει ένα δυστοπικό μέλλον με συνεχή παρακολούθηση και αστυνομικούς με τζετπακ.

Minority Report: 6 predictions that came true, 15 years on | The Independent | The Independent

Κάποιοι ειδικοί σήμερα εκφράζουν παρόμοιες ανησυχίες για την AI. Ωστόσο, όπως έγραψε ο Philip K. Dick στο δοκίμιό του Self Portrait το 1968, «η επιστήμη μας έχει δώσει περισσότερες ζωές από όσες έχει πάρει».

Όπως προσθέτει, «πρέπει να το θυμόμαστε αυτό».

Ανεξαρτήτως αν αυτό είναι (ή θα συνεχίσει να είναι) αλήθεια, το μόνο βέβαιο για το 2050 είναι ότι, όσο συναρπαστικό κι αν μοιάζει το μέλλον, θα μας αναγκάσει να επαναπροσδιορίσουμε τι σημαίνει να είμαστε άνθρωποι.

Κόσμος
Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τραμπ: Η νέα παγκόσμια τάξη των ΗΠΑ είναι εδώ – Τι δείχνει η ανατροπή Μαδούρο

Τράπεζες
UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

UniCredit: Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank – Στο 29,8% η συμμετοχή της

inWellness
inTown
Stream science
Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό
Τεχνολογία 02.01.26

Πυρετός των data center στην Ανατολική Αττική – Κάτοικοι ανησυχούν για ενέργεια και νερό

Πράσινο «φως» για το Data Center Olive των 80 MW στα Σπάτα – Η ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων, οι επενδύσεις δισ. ευρώ, οι ενεργειακές και υδατικές απαιτήσεις και οι αντιδράσεις των τοπικών κοινωνιών

Μάχη Τράτσα
Μάχη Τράτσα
Η πρώτη βροχή μετεώρων συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο
Ανταγωνισμός φωτός 01.01.26

Η πρώτη βροχή μετεώρων συμπίπτει με την πρώτη υπερπανσέληνο

Δύο φαινόμενα συμπίπτουν στον ουρανό τη νύχτα 2 προς 3 Ιανουαρίου, απειλώντας το ένα να κλέψει τη λάμψη του άλλου. Η πρώτη υπερπανσέληνος του 2026 και πρώτη βροχή μετεωριτών θα συγχρονιστούν.

Σύνταξη
Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους
Βρετανία 01.01.26

Οργουελικός εφιάλτης: Κάμερες θα διαβάζουν συναισθήματα… για να εντοπίζουν υπόπτους

Οι Βρετανοί ξεσηκώνονται ενάντια στην ευρεία χρήση «έξυπνων» καμερών-ΑΙ. Στην Ελλλάδα βάζουμε κάμερες ΑΙ σε μετρό, λεωφορεία και κεντρικές αρτηρίες. Μήπως ο «Μεγάλος Αδελφός» είναι ήδη εδώ;

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική
Το μενού αλλάζει 01.01.26

Πώς τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας αναγκάζουν τη βιομηχανία τροφίμων να αλλάξει τακτική

Με περισσότερους από έναν στους δέκα Αμερικανούς να δηλώνουν ότι πσίρνουν αγωνιστές GLP-1, οι εταιρείες τροφίμων μικραίνουν τις μερίδες, περιορίζουν το αλάτι και τη ζάχαρη και αυξάνουν τις πρωτεΐνες.

Σύνταξη
Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε
Άλματα 31.12.25

Από την ιατρική μέχρι το διάστημα – Τα σπουδαία επιστημονικά επιτεύγματα της χρονιάς που πέρασε

Από τη χρήση της AI στην επιστήμη μέχρι την τροποποίηση του ανθρώπινου γονιδιώματος και την εξόρυξη πόρων στο διάστημα, αυτά είναι τα σημαντικότερα επιστημονικά επιτεύγματα του 2025.

Σύνταξη
Ψηφιακή μετάβαση: Ποιους παρασέρνει ο αυτός ο «χείμαρρος»; Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι
«Ωμή αυτοματοποίηση» 31.12.25

Ποιους παρασέρνει ο χείμαρρος της ψηφιακής μετάβασης - Οι εργασιακές μεταλλάξεις και οι ανθεκτικοί κλάδοι

Την εκτίμηση ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά που θα είναι επίσης δραματική ως προς τις αλλαγές που θα περιλαμβάνει, επαληθεύουν τα επιστημονικά δεδομένα και οι οικονομικές εκθέσεις που περιγράφουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα όχι απλώς ως μια φάση περαιτέρω τεχνολογικής εξέλιξης, αλλά ως σημείο καμπής: αυτό της ακόμη μεγαλύτερης μετάλλαξης της εργασίας από την ψηφιακή μετάβαση.

Σύνταξη
Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα
Ασταθής κόσμος 06.01.26

Το δόγμα Τραμπ και η επίθεση στη Βενεζουέλα – Η Ευρώπη σε σοκ και μπροστά σε διλήμματα

Η επίθεση στη Βενεζουέλα αλλάζει τους διεθνείς κανόνες στην παγκόσμια γεωπολιτική. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να ανταποκριθούν στην επείγουσα ανάγκη με συντονισμό και στρατηγική αυτονομία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο
Πολιτική Γραμματεία 06.01.26

Βενεζουέλα: Τα διαπιστευτήρια της ΝΔ στον Τραμπ και οι εκ των υστέρων διπλωματικές αναφορές στο διεθνές δίκαιο

Με αφορμή την επέμβαση των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα κάποιοι υπουργοί και βουλευτές της ΝΔ δίνουν διαπιστευτήρια στον «τραμπισμό» και το ΥΠΕΞ επιχειρεί να δηλώσει πίστη στο διεθνές δίκαιο.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά
Fizz 06.01.26

Η «μαμά» του Alien μίλησε: Αυτές είναι οι συμβουλές της Σιγκούρνι Γουίβερ στη νέα γενιά

Η σταρ της μεγάλης οθόνης Σιγκούρνι Γουίβερ, που αγαπήσαμε όλοι μέσα από τις ταινίες Alien, έδωσε τα «φώτα» της στη νέα γενιά ηθοποιών που ανέλαβαν να συνεχίσουν την κληρονομιά του franchise.

Σύνταξη
Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη ότι παραβίασε την κατάπαυση του πυρός και τραυμάτισε στρατιώτη της
«Τραυματισμός στρατιώτη» 06.01.26

Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη για παραβίαση της εκεχειρίας

«Η Καμπότζη παραβίασε την κατάπαυση του πυρός», βάλλοντας με «οβίδες όλμων εναντίον της περιοχής Τσονγκ Μποκ», ανέφεραν σε ανακοινωθέν τους οι ένοπλες δυνάμεις της Ταϊλάνδης.

Σύνταξη
Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ έπληξε τις δυτικές ακτές
Δυτικές ακτές 06.01.26

Ισχυρός σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Οι δυτικές ακτές της Ιαπωνίας ταρακουνήθηκαν από σεισμό 6,2 Ρίχτερ, ο οποίος είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από δόνηση 5,1 βαθμών.

Σύνταξη
Βολιβία: Τριήμερη πορεία ενάντια στην απόφαση για κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα
Λα Πας 06.01.26

Η κατάργηση της επιδότησης στα καύσιμα βγάζει στον δρόμο τους Βολιβιανούς

Διαδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Λα Πας της Βολιβίας ενάντια στην απόφαση της νέας κυβέρνησης να καταργήσει την επιδότηση στα καύσιμα, με αποτέλεσμα να αυξηθούν κατακόρυφα οι τιμές βασικών προϊόντων.

Σύνταξη
Ελ Σαλβαδόρ: Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών στα χρονικά, αναφέρει η κυβέρνηση
Κυβερνητικά στοιχεία 06.01.26

Καταγράφει τον χαμηλότερο δείκτη ανθρωποκτονιών το Ελ Σαλβαδόρ

Ο δείκτης ανθρωποκτονιών στο Ελ Σαλβαδόρ μειώθηκε στις 1,3 ανά 100.000 κατοίκους πέρυσι, από 1,9 το 2024, έπειτα από τον πόλεμο που κηρύχτηκε κατά των συμμοριών, σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Σύνταξη
Γροιλανδία: Αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, θέλει ο πρωθυπουργός Νίλσεν
Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν 06.01.26

Την αποκατάσταση της επικοινωνίας με τις ΗΠΑ, επιδιώκει η Γροιλανδία

Αποκατάσταση της «καλής συνεργασίας» με τις ΗΠΑ επιθυμεί ο Γενς-Φρέντερικ Νίλσεν, εκτιμώντας ότι «η κατάσταση δεν είναι τέτοια που οι Ηνωμένες Πολιτείες να μπορούν να κατακτήσουν τη Γροιλανδία».

Σύνταξη
Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα
Διεθνής Οικονομία 06.01.26

Wall Street: Μεγάλοι κερδισμένοι οι ενεργειακοί κολοσσοί μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα

Οι μετοχές του ενεργειακού τομέα ηγήθηκαν των κερδών, με βάση την αντίληψη ότι οι εταιρείες θα επωφεληθούν από την ανοικοδόμηση της πετρελαϊκής υποδομής της Βενεζουέλας

Σύνταξη
Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»
Πολιτική 05.01.26

Καρυστιανού: Το κόμμα οργανώνεται γρήγορα – «Στόχος η κάθαρση»

«Δεν είναι ξεκάθαρο αν θα ηγηθώ εγώ του σχήματος. Ο λαός θα δείξει τον ηγέτη από όλες τις διαδικασίες, ακολουθώντας αυτό που λέει το μέσα του» είπε η Μαρία Κυρυστιανού που επί της ουσίας ανακοίνωσε τη δημιουργία κόμματος. Αδιαμεσολάβητη επικοινωνία με το λαό, στόχος η κάθαρση, επανέλαβε πολλές φορές.

Σύνταξη
Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς
Μπάσκετ 05.01.26

Ο Τζος Γκλέσινγκ, νέος πρόεδρος των Μιλγουόκι Μπακς

Μετά από 12 σεζόν στην προεδρία των Μιλγουόκι Μπακς, ο Πίτερ Φάιγκιν αποχωρεί και τη θέση του αναλαμβάνει ο Τζος Γκλέσινγκ, ένα αρκετά έμπειρο στέλεχος του Οργανισμού, όπως αναφέρεται σε ΜΜΕ των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα
Κόσμος 05.01.26

Ο Τραμπ ετοιμάζει συνάντηση με τις πετρελαϊκές εταιρείες για επενδύσεις στη Βενεζουέλα

Η κυβέρνηση Τραμπ θέλει οι αμερικανικές εταιρείες να επενδύσουν δισεκατομμύρια δολάρια στη Βενεζουέλα για να ενισχύσουν την παραγωγή πετρελαίου της. Οι μετοχές των εταιρειών εκτοξεύτηκαν με την αμερικανική παρέμβαση

Σύνταξη
Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα ανθρώπινα κύτταρα
Επιστημονική έρευνα 05.01.26

Μια άγνωστη πηγή ενέργειας φαίνεται να κρύβεται γύρω από τα κύτταρά μας

Μικροί κυματισμοί στις λιπώδεις μεμβράνες που περιβάλλουν τα ανθρώπινα κύτταρα θα μπορούσαν να παράγουν αρκετή τάση ώστε να χρησιμεύσουν ως άμεση πηγή ενέργειας για ορισμένες βιολογικές διεργασίες

Σύνταξη
Μάντσεστερ Σίτι: Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος
Ποδόσφαιρο 05.01.26

Ο Γκβάρντιολ θα υποβληθεί σε επέμβαση και εκτός απροόπτου δύσκολα θα ξαναπαίξει φέτος

Άσχημα νέα στη Μάντσεστερ Σίτι καθώς ο Γιόσκο Γκβάρντιολ, που τραυματίστηκε στο ντέρμπι με την Τσέλσι, θα υποβληθεί σε χειρουργείο και πολύ δύσκολα θα καταφέρει αγωνιστεί στο υπόλοιπο της σεζόν!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»
Μπάσκετ 05.01.26

Ξεκάθαρος ο Γιαμπουσέλε: «Δεν επιστρέφω στην Ευρώπη, θέλω να κλείσω πενταετία στο NBA»

Ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε εξήγησε πως οι πλούσιες παροχές που προσφέρει σε έναν παίκτη η παραμονή του στο NBA εφόσον αγωνιστεί εκεί για μια πενταετία τον κάνουν μην επιθυμεί να επιστρέψει στην Ευρώπη.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε
Δημοσκόπηση 05.01.26

Δύο στους τρεις Αμερικανούς αποδοκιμάζουν την επέμβαση στη Βενεζουέλα, αλλά η δημοτικότητα του Τραμπ εκτοξεύτηκε

Η δημοσκόπηση έδειξε σημαντική υποστήριξη στους κόλπους των Ρεπουμπικάνων για μια εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ που περιλαμβάνει την άσκηση επιρροής σε γειτονικές χώρες

Σύνταξη
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Τρίτη 06 Ιανουαρίου 2026
