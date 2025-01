Ο Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες αφού ορκίστηκε πρόεδρος και ανέλαβε την εξουσία στις ΗΠΑ χθες Δευτέρα, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο η χώρα του αποσύρεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας – ΠΟΥ (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Carlos Barria).

Ο ρεπουμπλικάνος κατηγόρησε τον ΠΟΥ ότι «μας εξαπάτησε», τονίζοντας πως η αμερικανική συμβολή στον διεθνή οργανισμό ήταν πολύ μεγαλύτερη από αυτήν της Κίνας και προσάπτοντάς του κακοδιαχείριση της πανδημίας του νέου κορονοϊού και άλλων διεθνών κρίσεων δημόσιας υγείας.

🚨BREAKING: President Trump just withdrew the United States from the World Health Organization

