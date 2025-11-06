Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δεχτεί σφοδρή κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το γεγονός ότι κόλλησε μια σήμανση με επίχρυσα γράμματα με την ένδειξη «Oval Office» στους τοίχους του Λευκού Οίκου, ενώ το κυβερνητικό shutdown εισέρχεται στην 37η ημέρα της.

Αυτές οι νέες αλλαγές συμβαίνουν καθώς η διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης θέτει σε κίνδυνο το Πρόγραμμα Συμπληρωματικής Διατροφικής Βοήθειας (Snap)και ως αποτέλεσμα θα διανεμηθεί μόνο το ήμισυ των επιδομάτων αυτό το μήνα.

Οι αντιδράσεις στα social media

«Α: Αυτή η πινακίδα είναι χάλια», έγραψε ο βουλευτής της Πενσυλβανίας Malcolm Kenyatta σε απάντηση στις εικόνες της νέας πινακίδας που κυκλοφορούν στο X και αλλού. «Β: 43 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν έχουν πρόσβαση στο SNAP και σε λίγες εβδομάδες τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης θα εκτοξευθούν ακόμη περισσότερο».

A: This sign looks like shit. B: 43 million Americans don’t have access to SNAP and are weeks away from health care costs exploding even more. https://t.co/QUNFEv018I — Rep. Malcolm Kenyatta (@malcolmkenyatta) November 5, 2025

Η γερουσιαστής Λίζα Μπλαντ Ρότσεστερ του Ντελαγουέρ είπε για την πινακίδα: «Μακάρι να επικεντρώνονταν στο να βοηθήσουν τους Αμερικανούς που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά αυτό δεν είναι καλό σημάδι».

Ο Τζάρετ Μόσκοβιτς αναφέρθηκε στην αναστάτωση όταν σχολίασε τη νέα πινακίδα του Οβάλ Γραφείου.

I wish they would focus on helping struggling Americans, but this isn’t a good sign. https://t.co/dLBVSZx55r — Senator Lisa Blunt Rochester (@SenLBR) November 5, 2025

«Καλό, η νέα πινακίδα σημαίνει ότι δεν θα το γκρεμίσει», είπε ο βουλευτής της Φλόριντα.

Εν τω μεταξύ, το γραφείο του Γκάβιν Νιούσομ, που βρίσκεται σε άνοδο μετά την αποφασιστική ψήφιση της Πρότασης 50, η οποία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, ήταν ζωτικής σημασίας για τη διαφύλαξη της δημοκρατίας και την αντίσταση στην ατζέντα του Τραμπ, χλεύασε τη νέα πινακίδα.

Η ομάδα του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσίευσε μια παραποιημένη φωτογραφία με την επιγραφή «Ζήσε, γέλα, ΧΑΣΕ» αντί για «Οβάλ Γραφείο».

Ο Τραμπ αφήνει το στίγμα του

Ωστόσο, ο Λευκός Οίκος αντέδρασε στους επικριτές του, με έναν εκπρόσωπο του Τραμπ να δηλώνει στο The Daily Beast ότι ο πρόεδρος «ομορφαίνει τον Λευκό Οίκο» και ότι σε όσους δεν αρέσει η νέα πινακίδα πρέπει να πάσχουν από «σοβαρή περίπτωση συνδρόμου Τραμπ».

NEW: Trump shows off the Oval Office to his donors: «That’s all 24-karat gold. That’s why it just beams… I just felt it was important for this office to take on a look that was appropriate. It’s more representative of what it should be.» He’s really working hard to lower… pic.twitter.com/sClxrTyy0R — Ron Smith (@Ronxyz00) September 19, 2025

Η σήμανση είναι η τελευταία αλλαγή που έχει κάνει ο Τραμπ στο Λευκό Οίκο, και ειδικότερα στον Κήπο των Ρόδων και τη γύρω περιοχή.

Μέσα στο κτίριο, ο Τραμπ έχει αναρτήσει φωτογραφίες από μια ανακαίνιση που επέβλεψε στο μπάνιο Λίνκολν, και έχει ανακαινίσει το εσωτερικό του Οβάλ Γραφείου με πολυάριθμα χρυσά διακοσμητικά στοιχεία και πορτρέτα στους τοίχους.

Ο πρόεδρος έχει επικριθεί για τη διακόσμηση του Λευκού Οίκου σε χρυσό, μπαρόκ στιλ, το οποίο, σύμφωνα με τους επικριτές, μοιάζει περισσότερο με ευρωπαϊκό παλάτι του 18ου αιώνα παρά με την κατοικία του αρχηγού κράτους της Αμερικής.

Πέρα από την διακόσμηση, ο Τραμπ ξήλωσε το γκαζόν του Κήπου των Ρόδων και το αντικατέστησε με πέτρινες πλάκες, μετατρέποντάς τον σε αίθριο παρόμοιο με αυτό της ιδιοκτησίας του Μαρ-α-Λάγκο.

Πρόσθεσε μια «Προεδρική Λεωφόρο της Δόξας» κατά μήκος της κιονοστοιχίας, η οποία περιλαμβάνει πορτρέτα όλων των πρώην προέδρων, εκτός από τον πρώην πρόεδρο Μπάιντεν.

Lisa Boothe on people criticizing President Trump’s White House ballroom: “Well, and then you look at these critics who are always hypocritical, like Gavin Newsom, and you look at changes being made to the state capital in California. [It] went from $500M to over $1B. It’s been… pic.twitter.com/ydes2xrRYD — RedWave Press (@RedWave_Press) October 24, 2025

Ο Τραμπ έχει κατεδαφίσει ολόκληρη την ανατολική πτέρυγα του Λευκού Οίκου, για να δημιουργήσει χώρο για την αίθουσα χορού αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, η οποία θα χρηματοδοτηθεί από επιχειρήσεις όπως η Palantir, η Google και η OpenAI.

Ο πρόεδρος ισχυρίζεται ότι η αίθουσα χορού του θα είναι «πολύ διασκεδαστική» και ότι οι άνθρωποι «επιθυμούσαν μια αίθουσα χορού εδώ και 150 χρόνια».