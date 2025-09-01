Σύμβολο της νέας χρυσής εποχής της Αμερικής ή αποδυτήριο ενός επαγγελματία παλαιστή; Οι απόψεις διίστανται.

Ο λόγος για τις αλλαγές που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο και πιο συγκεκριμένα στο Οβάλ Γραφείο.

Βασιζόμενος στην προηγούμενη καριέρα του ως κατασκευαστής ακινήτων και ξενοδόχος, ο πρόεδρος, με τα δικά του λόγια, εφάρμοσε κάποιες «πινελιές Τραμπ» στη διακόσμηση του δωματίου.

Τι είπε ο Τραμπ για τις αλλαγές στη διακόσμηση

Σε μια ξενάγηση στο Οβάλ Γραφείο τον Μάρτιο, ο Τραμπ ρωτήθηκε για ορισμένες από τις νέες χρυσές λεπτομέρειες από έναν παρουσιαστή του Fox News. Περιγράφοντας το δωμάτιο ως χώρο που χρειάζεται «λίγη ζωή», συνέχισε εξηγώντας πόσο δύσκολο είναι να κάνεις το χρυσό χρώμα να μοιάζει με το χρώμα που έχει ο πραγματικός χρυσός.

Αυτό το φαινομενικό εμπόδιο δεν εμπόδισε τον πρόεδρο να συνεχίσει τις ανακαινίσεις του. Τους επόμενους μήνες, η «χρυσή επένδυση» εντάθηκε, με χρυσά διακοσμητικά στην οροφή, στα πλαίσια των θυρών και στο τζάκι. Ακόμη και τα γλυπτά χερουβείμ στο εσωτερικό των πλαισίων των θυρών βάφτηκαν χρυσά.

Κατά τη διάρκεια των μηνών της διοίκησής του, ο αριθμός των χρυσών τροπαίων και βάζων που είναι διάσπαρτα στο τζάκι έχει πολλαπλασιαστεί και τώρα υπάρχουν ακόμη και χρυσά σουβέρ με το όνομα του Τραμπ πάνω τους.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο Fox News ότι ο χρυσός – «υψηλότερης ποιότητας» – πληρώθηκε εξ ολοκλήρου από τον Τραμπ προσωπικά.

«Χρυσό γραφείο για τη χρυσή εποχή»

Ο πρόεδρος έχει επίσης πολλαπλασιάσει τον αριθμό των πινάκων που εκτίθενται, με σχεδόν 20 εικόνες προκατόχων προέδρων να κοσμούν τους τοίχους. Ο προκάτοχός του, Τζο Μπάιντεν, είχε μόνο έξι πίνακες στους τοίχους. Ο Μπαράκ Ομπάμα είχε φωτογραφίες μόνο δύο πρώην προέδρων.

Το γραφείο είναι γεμάτο με φωτογραφίες της οικογένειας Τραμπ, ένα αντίγραφο της διακήρυξης της ανεξαρτησίας και δώρα από επισκέπτες και φιλόζωους – συμπεριλαμβανομένου του τροπαίου του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων της FIFA, το οποίο δόθηκε στον Τραμπ από τον πρόεδρο του οργανισμού.

Ο Λευκός Οίκος έχει επικοινωνήσει για σχόλια, αλλά βοηθοί του έχουν δηλώσει προηγουμένως στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης ότι κάθε προσθήκη έχει γίνει κατόπιν εντολής του προέδρου. Για να βοηθήσει σε αυτή την προσπάθεια, ο Τραμπ φέρεται να έχει ζητήσει τη βοήθεια του προσωπικού του κατασκευαστή «χρυσού».

Ο Τζον Ίκαρτ, ένας 70χρονος κατασκευαστής ντουλαπιών από τη Φλόριντα, φέρεται να μεταφέρθηκε στην Ουάσιγκτον με το Air Force One για να προσφέρει στον Λευκό Οίκο τα διακοσμητικά που έφερε στην έπαυλη του Τραμπ στο Παλμ Μπιτς, το Μαρ-α-Λάγκο. Τα επιχρυσωμένα σκαλιστά που πρόσθεσε ο Ίκαρτ στο δωμάτιο ώθησαν την γραμματέα Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, να το χαρακτηρίσει ως «χρυσό γραφείο για τη χρυσή εποχή».

«Χυδαίο» και «φανταχτερό»

Άλλοι ήταν πιο επικριτικοί. Ο μουσικός Τζακ Γουάιτ ήταν αυτός που συνέκρινε το δωμάτιο με τα αποδυτήρια ενός παλαιστή, αποκαλώντας το «χυδαίο» και «φανταχτερό».

Ο δημοσιογράφος Τζον Κίγκαν επεσήμανε ότι τα διακοσμητικά μενταγιόν που κοσμούν τους τοίχους του δωματίου είχαν επίσης μια υπερβολική ομοιότητα με τα «Αξεσουάρ από Αφρό Αφρώδους Επένδυσης» που διατίθενται από την κινεζική ιστοσελίδα ηλεκτρονικού εμπορίου Ali Baba για μόλις 1 δολάριο το τεμάχιο.

Το στυλ του Τραμπ λέγεται ότι είναι εμπνευσμένο από την αίθουσα με τους καθρέφτες των Βερσαλλιών, και στο παρελθόν έχει καυχηθεί ότι η αίθουσα χορού του σπιτιού του στη Φλόριντα ήταν η ίδια βασισμένη στο γαλλικό παλάτι.

Αλλά κάνοντας αυτές τις αλλαγές στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ έχει εντάξει τον εαυτό του σε μια μακρά παράδοση που βλέπει κάθε κάτοικο του Λευκού Οίκου να προσαρμόζει τη διακόσμηση στις προτιμήσεις του, συμπεριλαμβανομένων νέων επίπλων, ταπετσαριών και χαλιών. Αλλά ίσως κανένας πρόεδρος δεν έχει προχωρήσει περισσότερο για να μεταφέρει την αισθητική του προ-προεδρικού σπιτιού του στην Ουάσιγκτον.

Το αγαπημένο αντικείμενο του Ομπάμα που αντικατέστησε αμέσως ο Τραμπ

Κατά τον τελευταίο χρόνο της προεδρίας του, ο Ομπάμα ρωτήθηκε ποιο έργο τέχνης ή αντικείμενο στο Οβάλ Γραφείο ήταν πιο σημαντικό για αυτόν. Έδειξε το χαλί κάτω από τα πόδια του. Χειροποίητο για αυτόν σε ένα στούντιο στο Μίσιγκαν, το χαλί πλάτους σχεδόν 10 μέτρων περιείχε φράσεις περιμετρικά από ηγέτες των ΗΠΑ, όπως ο Αβραάμ Λίνκολν, ο Τζον Φ. Κένεντι και ο Ρούσβελτ.

Ήταν μια ατάκα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ που λέγεται ότι αγαπούσε περισσότερο ο Ομπάμα: «Το τόξο του ηθικού σύμπαντος είναι μακρύ, αλλά κλίνει προς τη δικαιοσύνη».

Λίγους μήνες αργότερα, καθώς ο Τραμπ άρχισε να μετακομίζει στον Λευκό Οίκο και η εκρηκτική ιστορία της Αμερικής πήρε μια ακόμη απροσδόκητη τροπή, το πολύτιμο χαλί του Ομπάμα πετάχτηκε και αντικαταστάθηκε από ένα κάλυμμα δαπέδου με χρυσή απόχρωση.