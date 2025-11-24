Ένα συλλεκτικό Rolex και μία μπάρα χρυσού: Οι Ελβετοί «χρυσώνουν» τον Τραμπ και προκαλούν «αηδία» στην Ευρώπη

Ένα χρυσό ρολόι γραφείου Rolex και μια χαραγμένη χρυσή ράβδος αξίας 130.000 δολαρίων που δόθηκαν στον Ντόναλντ Τραμπ από μια ομάδα Ελβετών δισεκατομμυριούχων έχουν εγείρει ερωτήματα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ σχετικά με την προσωποποίηση της προεδρικής εξουσίας των ΗΠΑ.

«Χρυσώνοντας» τον πλανητάρχη

Ο Πασκουάλε Τριντίκο, Ιταλός ευρωβουλευτής και πρώην επικεφαλής του εθνικού ινστιτούτου κοινωνικής ασφάλισης της χώρας, δήλωσε ότι «αηδίασε» από την επίθεση χρυσής γοητείας, που έγινε εβδομάδες πριν ο Τραμπ αποφασίσει να μειώσει τους δασμούς 39% στις εισαγωγές από την Ελβετία στο 15%.

«Αυτό είναι πραγματικά απαράδεκτο», είπε, υποστηρίζοντας ότι φαίνεται να είναι μια περίπτωση «μετατροπής της εξωτερικής πολιτικής σε προσωπική πολιτική».

Η Λίζα Ματσόνε, πρόεδρος του Πράσινου Κόμματος στην Ελβετία, δήλωσε ότι τα δώρα φαίνεται να δείχνουν ότι η «διεφθαρμένη λογική του Τραμπ έχει δηλητηριάσει την ελβετική ελίτ».

«Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι το ομοσπονδιακό συμβούλιο βασίζεται στη βοήθεια μιας οικονομικής ελίτ που εκπροσωπεί ιδιωτικά συμφέροντα και στερείται δημοκρατικής νομιμότητας στις διαπραγματεύσεις του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ», πρόσθεσε.

Δώρα με ελβετική γοητεία

Τα δώρα δόθηκαν στον Τραμπ την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, αλλά ίσως να είχαν περάσει απαρατήρητα μέχρι που οι «ντετέκτιβ του διαδικτύου» αποφάσισαν να ερευνήσουν την προέλευση ενός νέου ρολογιού που φωτογραφήθηκε στο Οβάλ Γραφείου του Τραμπ.

Υποθέτουν ότι το ρολόι είναι στο στυλ του Datejust, ενός αυτόματου ρολογιού χειρός που κυκλοφόρησε το 1945 και σήμερα αποτελεί πολύτιμο συλλεκτικό αντικείμενο.

«Κυματοειδής, χρυσή στεφάνη, πράσινο καντράν», ανέφερε ο ιστότοπος Hodinkee.

«Από ό,τι γνωρίζουμε, δεν είναι διαθέσιμο στο εμπόριο».

Εντόπισαν το δώρο σε φωτογραφίες μιας αντιπροσωπείας επτά ανδρών από την Ελβετία την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου.

Μεταξύ αυτών ήταν ο Ζαν-Φρεντερίκ Ντουφούρ, επικεφαλής της Rolex, ο οποίος περιέγραψε το ρολόι σε μια επιστολή προς τον πρόεδρο ως «μια λιτή, εκλεπτυσμένη έκφραση της παραδοσιακής ελβετικής ωρολογοποιίας».

Ο χρυσός πρόεδρος

Η ράβδος χρυσού, με χαραγμένους τους αριθμούς 45 και 47 προς τιμήν της πρώτης και δεύτερης προεδρίας του Τραμπ, δόθηκε από τον Μαρουάν Σακάρτσι, επικεφαλής της ελβετικής εταιρείας εξευγενισμού χρυσού MKS.

Μια φωτογραφία έδειχνε τη λέξη «πρόεδρος» χαραγμένη στο λαμπερό στέλεχος, αλλά δεν είναι σαφές αν πρόκειται για την ίδια ράβδο..

Ο Ελβετός δημοσιογράφος και πολιτικός σχολιαστής Χάνες Μπρίτσγκι δήλωσε στον ελβετικό ραδιοφωνικό σταθμό bz Basel ότι τα δώρα ήταν «απαράδεκτα», ενώ η αναπληρώτρια αρχισυντάκτρια της CH Media, Ντόρις Κλεκ, είπε ότι ήταν μια αντανάκλαση του τρόπου με τον οποίο η Ελβετία έπρεπε να υποκλιθεί στον Τραμπ για να τραβήξει την προσοχή του.

«Ο Τραμπ λατρεύει να τον κολακεύουν οι δισεκατομμυριούχοι. Είναι τρομερό το γεγονός ότι πρέπει να κατακλύσουμε τον πρόεδρο των ΗΠΑ με χρυσό για να ξαναβάλει την Ελβετία στην ατζέντα του», δήλωσε στην ίδια ραδιοφωνική εκπομπή.

Κρύβονται σε κοινή θέα

Ο Ελβετός υπουργός Οικονομίας, Γκι Παρμελίν, απέρριψε τις κριτικές για την άσκηση πίεσης, δηλώνοντας στην εφημερίδα Tages-Anzeiger:

«Δεν πουλήσαμε την ψυχή μας στον διάβολο».

Ο Παρμελίν είπε ότι η απόφαση του Τραμπ να μειώσει τους τιμωρητικούς δασμούς 39% στις ελβετικές εισαγωγές σε 15%, σύμφωνα με την ΕΕ, ήταν «μεγάλη ανακούφιση».

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου αρνήθηκε οποιαδήποτε σχέση μεταξύ των δώρων και της συμφωνίας, λέγοντας ότι «το μόνο ειδικό συμφέρον που καθοδηγεί τη λήψη αποφάσεων του προέδρου Τραμπ είναι το συμφέρον του αμερικανικού λαού» και ότι η συμφωνία για τους δασμούς ακολούθησε μια δέσμευση της Ελβετίας για «200 δισεκατομμύρια δολάρια για παραγωγή και προσλήψεις στην Αμερική».

Ένας αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος δέχτηκε χιλιάδες δώρα που κατατέθηκαν στα Εθνικά Αρχεία, αλλά θα μπορούσαν να εκτεθούν κατά τη διάρκεια της θητείας ενός προέδρου στην προεδρική βιβλιοθήκη ή στο μουσείο.

Πρόσθεσε ότι οι πρόεδροι μπορεί να αποφασίσουν να κρατήσουν ή να αγοράσουν προσωπικά κάποια από τα δώρα που έλαβαν, αλλά θα μπορούσαν να φορολογηθούν.