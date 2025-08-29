Η αντοχή της κοινωνικής πολιτικής στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού

Σε μια εποχή που η ακρίβεια πλήττει σχεδόν κάθε νοικοκυριό και οι αυξημένες τιμές σε ενέργεια, πρώτες ύλες και λειτουργικά κόστη επιβαρύνουν ιδιαίτερα τους δημόσιους φορείς, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα υπεύθυνης διαχείρισης και κοινωνικής ευαισθησίας.

Παρά τις πολλαπλές οικονομικές πιέσεις, και μετά από 2-3 μικρές αυξήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες τροφείων, οι οποίες ήταν απαραίτητες για τη βιωσιμότητα των δομών, τα τροφεία στους βρεφονηπιακούς, βρεφικούς και παιδικούς σταθμούς παραμένουν σε επίπεδα αισθητά χαμηλότερα από τα πραγματικά αναγκαία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Μια επιλογή που δεν έγινε χωρίς κόστος, αλλά με συγκεκριμένο σχεδιασμό και ξεκάθαρη κοινωνική στόχευση.

Ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού, Ηλίας Αποστολόπουλος, που διανύει ήδη τη δέκατη χρονιά της θητείας του, έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την ποιότητα της προσχολικής αγωγής και την ανακούφιση των οικογενειών. Σύμφωνα με πληροφορίες, σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ από τα ταμειακά διαθέσιμα του Δήμου κατευθύνονται στην κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των κρίσιμων αυτών κοινωνικών δομών, προκειμένου να μην λείψει τίποτα από τα παιδιά και το εκπαιδευτικό προσωπικό.

Οι οικογένειες αυτά που δικαιούνται

Σε μια περίοδο όπου η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση αντιμετωπίζει την πρόκληση των αυξανόμενων εξόδων με περιορισμένους πόρους, η σταθερότητα στα δημοτικά τέλη και η συνέχιση της κοινωνικής πολιτικής συνιστούν, χωρίς αμφιβολία, δείγμα χρηστής διοίκησης και επιτυχίας.

«Η επένδυση στα παιδιά μας είναι η πιο ουσιαστική επένδυση για το μέλλον της πόλης μας. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμία κρίση να στερήσει από τις οικογένειες αυτά που δικαιούνται», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

Ωστόσο, ένα πρόβλημα που δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τις δημοτικές αρχές αλλά που επηρεάζει άμεσα τη λειτουργία των σταθμών είναι οι ελλείψεις σε προσωπικό. Η κινητικότητα των υπαλλήλων, σε συνδυασμό με τη γενικότερη δυσκολία στελέχωσης της προσχολικής εκπαίδευσης, έχει μειώσει το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται σε συνεχή αναζήτηση λύσεων, προσπαθώντας να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.