600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων
Ελλάδα 26 Σεπτεμβρίου 2025

600 λεωφορεία για 2.000 σχολικά δρομολόγια: Ο τουρισμός που εκτοπίζει την εκπαίδευση και οι τακτικές των πρακτόρων

Γιατί φέτος κηρύχθηκαν άγονα τόσα πολλά σχολικά δρομολόγια στα υπερτοπικά σχολεία; Μιλούν στο in εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και η αντιπεριφερειάρχης Παιδείας Αττικής

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Spotlight

Η χειρότερη χρονιά φαίνεται πως είναι η φετινή όσον αφορά το πρόβλημα των μαθητών που μένουν για μέρες ακάλυπτοι από τα σχολικά δρομολόγια τα οποία εξυπηρετούν τα καλλιτεχνικά, μουσικά, ειδικά, πρότυπα και πειραματικά σχολεία. Τα εν λόγω σχολεία είναι υπερτοπικά (συγκεντρώνουν δηλαδή μαθητές από πολλές διαφορετικές περιοχές).

Αρμόδιος φορέας για τη μεταφορά των μαθητών είναι η Περιφέρεια Αττικής, ενώ στην εξίσωση εμπλέκεται το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο χρηματοδοτεί τις μετακινήσεις αλλά και το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του οποίου περνά ο προγραμματισμός των σχολείων και οι αριθμοί των μαθητών που έχουν ανάγκη μετακίνησης από και προς το σχολείο τους. Κάθε τρία χρόνια, η Περιφέρεια Αττικής πραγματοποιεί διαγωνισμούς στους οποίους συμμετέχουν ιδιώτες- τουριστικοί πράκτορες οι οποίοι διαχειρίζονται πούλμαν.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, στις 14 Σεπτεμβρίου, καταγράφονταν περισσότερα από 100 «άγονα» δρομολόγια στην Ανατολική Αττική, 13 στην Δυτική Αττική, 7 στα Μουσικά Σχολεία Αλίμου/ Παλλήνης/ Ιλίου, 2 στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου, 2 στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθήνας, 3 στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα κ.ο.κ. Σύμφωνα με την ομοσπονδία η κατάσταση ελάχιστα έχει βελτιωθεί έκτοτε.

Οπως αναφερόταν στην ανακοίνωση της ομοσπονδίας: «Εκατοντάδες μαθητές και οι οικογένειές τους από τη Λαυρεωτική, τον Σαρωνικό, το Μαρκόπουλο, το Κορωπί, τον Μαραθώνα και αλλού, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην πρόσβασή τους στη σχολική ζωή και διαδικασία».

Η ρίζα του προβλήματος, σύμφωνα με τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, έγκειται στο ότι η Πολιτεία αρνείται να δημιουργήσει έναν «Ενιαίο Δημόσιο Φορέα Μεταφοράς Μαθητών», εξοπλισμένο με τον απαραίτητο στόλο οχημάτων και προσωπικού.

O πράκτορας που «κρέμασε» δύο σχολεία

Η χαοτική κατάσταση που δημιουργήθηκε φέτος με τους διαγωνισμούς, τις αναθέσεις και τα άγονα σχολικά δρομολόγια αποτυπώνεται στα Καλλιτεχνικά Σχολεία Αθηνών και Γέρακα, εκεί που συγκεκριμένος τουριστικός πράκτορας μεταθέτει διαρκώς την ημερομηνία έναρξης των δρομολογίων που έχει αναλάβει.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καρεκλά, πρόεδρο του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων του Καλλιτεχνικού Σχολείου Αθηνών, δύο δρομολόγια μεταφοράς των παιδιών στο συγκεκριμένο σχολείο δεν εχουν ακόμα ξεκινήσει, αφήνοντας ένα μεγάλο εύρος περιοχών (Ηλιούπολη, Δάφνη, Υμηττός, Βύρωνας, Παγκράτι, Καισαριανή) ακάλυπτο.

Οπως περιγράφει ο ίδιος: «Με την αρχική ενημέρωση αναμέναμε ότι το ταξιδιωτικό γραφείο θα ξεκινήσει τα δρομολόγια του στις 12 Σεπτεμβρίου, μετά ο πράκτορας μας έστειλε έναρξη και στάσεις για τις 15 Σεπτεμβρίου, στη συνέχεια μας έστειλε έναρξη και άλλες στάσεις για 17 Σεπτεμβρίου, ακολούθως μας διαβεβαίωσε ότι θα αρχίσουν τα δρομολόγια στις 22 Σεπτεμβρίου και με τελευταία ενημέρωση μέσω email μας ενημέρωσε ότι υπολογίζει, πιθανά, να ξεκινήσουν τα δρομολόγια από 29 Σεπτεμβρίου».

Η Χρυσούλα Παπαγεωργίου, γραμματέας του συγκεκριμένου συλλόγου γονέων και κηδεμόνων αναφέρει με τη σειρά της, πως ήδη πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς υπήρξαν εκ μέρους του συλλόγου πολλές προσπάθειες συνεννόησης με το ταξιδιωτικό γραφείο, χωρίς ανταπόκριση εκ μέρους του ιδιοκτήτη.

«Αν και οι Σύλλογοι Γονέων πουθενά δεν εμπλέκονται στο τυπικό της διαδικασίας,  φτάσαμε να επικοινωνούμε ακόμα και τα Σαββατοκύριακα με το τουριστικό γραφείο και την Περιφέρεια, αντιμετωπίζοντας μια άνευ προηγουμένου επί της ουσίας αδιαφορία και εν τέλει απροθυμία έγκαιρης παρέμβασης και έναρξης των δρομολογίων» λέει η κ. Παπαγεωργίου και συνεχίζει: «θεωρούμε δε απαράδεκτη την απάντησή του ιδιοκτήτη του γραφείου, ο οποίος χρησιμοποιεί ως αιτιολογία καθυστέρησης την προτεραιοποίηση των δρομολογίων σχολείων ειδικής αγωγής, σε μια προσπάθεια προφανώς να κάνει επίκληση στο συναίσθημα».

Τελικά, μετά από τόσες παρατάσεις και διαβουλεύσεις, στις 25 Σεπτεμβρίου, ο πράκτορας παραιτήθηκε από την εκτέλεση των δύο δρομολογίων κηρύσσοντας τα άγονα.

Ο ίδιος  κήρυξε άγονο δρομολόγιο που είχε αναλάβει και στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα. Οπως περιγράφει στο in, η Αθήνα Καρακαξίδου, πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων στο εν λόγω σχολείο: «σε εμάς, απάντησε πως το συγκεκριμένο δρομολόγιο δεν είναι βιώσιμο. Το χαρακτήρισε πολύ μεγάλο χιλιομετρικά, με πολλά παιδιά, ενώ ανέφερε ακόμα πως δεν έχει κοστολογηθεί σωστά. Πρόσθεσε πως στο συγκεκριμένο δρομολόγιο προστέθηκαν περιοχές που δεν περιγράφονταν στην αρχή του διαγωνισμού. Μας τόνισε πως μόνο αν γίνει αναπροσαρμογή του κόστους, έχουν ενδιαφέρον για τα πρακτορεία, τέτοια δρομολόγια».

Σημειώνεται πως αρχικά τα δρομολόγια καταρτίζει, μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής,  η Περιφέρεια Αττικής. Οταν τα λαμβάνουν, πολλοί ταξιδιωτικοί πράκτορες απαντούν πως τα δρομολόγια δεν είναι ούτε ορθώς καταρτισμένα, ούτε λειτουργικά αλλά ούτε και βιώσιμα.

Ο κ. Καρεκλάς αναφέρει για τον συγκεκριμένο ιδιοκτήτη ο οποίος έχει αναλάβει να εξυπηρετήσει τα δύο καλλιτεχνικά σχολεία πως: «αυτό που μαθαίνουμε οι γονείς, είναι πως με πέντε λεωφορεία έχει αναλάβει 100 δρομολόγια σε σχολεία της Αττικής».

Η παραπάνω συμπεριφορά αντικατοπτρίζει αυτό που καταγγέλλουν οι γονείς ότι συμβαίνει τελικά στην πράξη.

Σύμφωνα με τον κ. Καρεκλά: «Tουριστικοί πράκτορες δεν συμμετέχουν στους αρχικούς διαγωνισμούς που προκηρύσσει η Περιφέρεια Αττικής το καλοκαίρι, έτσι ώστε στη συνέχεια να πάρουν ανάθεση δρομολογίων με τη διαδικασία του κατεπείγοντος. Τότε, αρχίζει ο εκβιασμός και τα παζάρια, μιας και στην απευθείας ανάθεση έργου, τα χρήματα που δίνονται είναι περισσότερα. Τα τουριστικά πακέτα ενδιαφέρουν πια τους πράκτορες πολύ περισσότερο σε σύγκριση με τη μεταφορά μαθητών».

Η κ. Καρακαξίδου σημειώνει πως στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα κηρύχθηκε και δεύτερο δρομολόγιο άγονο, από έτερο πράκτορα στον οποίο επίσης είχε ανατεθεί δρομολόγιο.

Στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα δύο πράκτορες οι οποίοι είχαν αναλάβει σχολικά δρομολόγια, τα κήρυξαν άγονα ενώ είχε ξεκινήσει η σχολική χρονιά

Με τη σειρά του, ο πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Κερατσινίου- Δραπετσώνας, Αντώνης Μπενέτος, αναφέρει πως στο συγκεκριμένο σχολείο δύο δρομολόγια χαρακτηρίσθηκαν άγονα, με αποτέλεσμα 29 μαθητές να μην καλύπτονται από τα σχολικά δρομολόγια.

«Σε αρκετές περιπτώσεις τα δρομολόγια αποκαθίστανται αρχές Οκτωβρίου, όταν και αραιώνει η τουριστική κίνηση. Τον Μάϊο, αρχίζουμε να παρατηρούμε εκ νέου αρρυθμίες στα δρομολόγια».

Οδηγός μόνος με 40 εφήβους μέσα στο λεωφορείο

Σημαντικό πρόβλημα είναι σύμφωνα με τους γονείς και η απουσία συνοδού μέσα στα λεωφορεία, με αποτέλεσμα ένας οδηγός να είναι μόνος του σε ένα όχημα με 40 εφήβους μαθητές.

Η Δάφνη Σινάνη, πρόεδρος του Μουσικού Σχολείου Αθηνών,  λέει μιλώντας στο in πως δεν είναι λίγες οι φορές που η κατάσταση μέσα στα πούλμαν, ξεφεύγει από τον έλεγχο.

Η ίδια περιγράφει πως: «Πέρυσι, οδηγός ακινητοποίησε εν μέσω διαδρομής το λεωφορείο και δεν προχωρούσε γιατί διαπληκτίστηκε με τα παιδιά. Οι μαθητές καλούσαν τους γονείς τους στο τηλέφωνο για να μιλήσουν εκείνοι με τον πράκτορα ο οποίος είχε αναλάβει το δρομολόγιο και εκείνος με τη σειρά του, με τον οδηγό. Δεν είναι δυνατόν να έχει μόνος του ένας οδηγός την ευθύνη για τόσα παιδιά, να οδηγά και ταυτόχρονα να επιβάλλει την τάξη».

Σύμφωνα με τη κ. Σινάνη, αυτή τη στιγμή λειτουργούν όλα τα δρομολόγια στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών, το οποίο εξυπηρετούν τέσσερις διαφορετικοί πράκτορες. Παρόλα αυτά, μερικά δρομολόγια στο Μουσικό Σχολείο Αθηνών καθυστέρησαν μία εβδομάδα να ξεκινήσουν τη λειτουργία τους.

Τι απαντά η Περιφέρεια Αττικής

Το in έθεσε τα παραπάνω ζητήματα στην Ερρίκα Πρεζεράκου, αντιπεριφερειάρχη Παιδείας στην Περιφέρεια Αττικής.

Η ίδια κάνει λόγο για μια πολύπλοκη κατάσταση. «Ο όγκος των δρομολογίων έχει γίνει τεράστιος. Πέρυσι είχαμε 1.680 δρομολόγια. Φέτος έχουμε φτάσει τα 1.890 με προοπτική μέχρι τον Δεκέμβριο να έχουν φτάσει τα 2.000. Τα διαθέσιμα λεωφορεία είναι για την ώρα 600».

Οπως σημείωσε η αντιπεριφερειάρχης, ο πολλαπλασιασμός των δρομολογίων σχετίζεται ανάμεσα σε άλλα, με την αύξηση των μαθητών στα ειδικά σχολεία, την προσθήκη από φέτος στα σχολικά δρομολόγια και των Ωνάσειων Σχολείων αλλά και με τους πολλούς νέους μαθητές που φοιτούν στα σχολεία της Ανατολικής Αττικής, στην οποία αυξάνονται -λόγω μετακόμισης από άλλες περιοχές- οι οικογένειες με παιδιά.

«Μέχρι το 2022 σχολικά λεωφορεία προβλέπονταν μόνο για τα ειδικά σχολεία. Εκτοτε προστέθηκαν τα μουσικά, τα καλλιτεχνικά, τα πρότυπα και τα πειραματικά σχολεία» αναφέρει η κ. Πρεζεράκου προσθέτοντας πως: «Παρά το γεγονός πως μέσα στο καλοκαίρι πραγματοποιήθηκαν τρεις διαγωνισμοί για την ανάθεση των δρομολογίων σε τουριστικούς πράκτορες, πολλά δρομολόγια κηρύχθηκαν άγονα διότι οι πράκτορες δεν τα βρίσκουν συμφέροντα».

»Στην Ανατολική Αττική, από τα 130 δρομολόγια καταφέραμε να συμπληρώσουμε μόλις 24. Συμμετείχαν λιγότεροι ανάδοχοι από τους διαγωνισμούς της προηγούμενης τριετίας. Δεν έχουμε σταματήσει λεπτό να βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις με τους πράκτορες».

Αναφέροντας πως επί της ουσίας η Περιφέρεια Αττικής έχει βρεθεί να διαχειρίζεται αυτό το πολύπλοκο ζήτημα με ανάθεση από το υπουργείο Εσωτερικών, ζήτημα το οποίο επί της ουσίας αφορά τη δημόσια εκπαίδευση, άρα το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Θρησκευμάτων, η κ. Πρεζεράκου αναφέρει ακόμα, πως πέρυσι τον Ιανουάριο, απέστειλε επιστολή στο υπουργείο Εσωτερικών.

«Ζητήσαμε να επιτρέψουν τη συνεισφορά των Δήμων και των Περιφερειών, οι οποίοι μπορούν και θέλουν να διαθέσουν δικά τους οχήματα για τα σχολικά δρομολόγια. Για να παρθεί όμως μια τέτοια απόφαση πρέπει να εμπλακεί και το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, έτσι ώστε να εκδοθούν οι κατάλληλες άδειες».

Επιπλέον, σύμφωνα με την κ. Πρεζεράκου, εκτός από την αύξηση των τουριστικών δρομολογίων, η οποία «αφαιρεί» δρομολόγια από τα σχολεία, περαιτέρω μείωση των διαθέσιμων πούλμαν, έχει προκαλέσει και το γεγονός πως στον χορό εισήλθαν και τα ιδιωτικά σχολεία που εξαγοράστηκαν από funds (τα οποία και απέσυραν τα προηγούμενα ιδιόκτητα λεωφορεία των ιδιωτικών σχολείων).

Τέλος, κατά την κ. Πρεζεράκου, αυτό που απαιτείται πια δεδομένης της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί, είναι μια  μελέτη σκοπιμότητας για τον εκ νέου σχεδιασμό του συγκεκριμένου θέματος.

Σημειώνεται τέλος πως το in επιχείρησε να επικοινωνήσει με τον πράκτορα που δεν πραγματοποιεί ακόμα τα δρομολόγια στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Αθηνών και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα. Στο μήνυμα μας, μάς απάντησε σε πρώτη φάση: «με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε, απλά σε 10 μέρες γιατί τώρα πνιγόμαστε».

Μετά την επικοινωνία μας με την κ. Πρεζεράκου λάβαμε ένα νέο μήνυμα: «Μέσα στο Σαββατοκύριακο μπορείτε να έρθετε στο γραφείο μου».

