Hellenic Train: Καταργεί τα επιβατικά δρομολόγια Αλεξανδρούπολη-Ορμένιο και Αλεξανδρούπολη-Ορεστιάδα

Από αυτό το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, και μέχρι νεωτέρας, καταργούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1680 (Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο) και 1681 (Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη), σύμφωνα με ανακοίνωση της Hellenic Train.

Η εταιρεία στην ανακοίνωσή της αναφέρει ότι, κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, τα εν λόγω δρομολόγια θα υποκαθίστανται από λεωφορεία. Δεν εξηγεί τους λόγους της υποκατάστασης των δρομολογίων με λεωφορεία.

Τα λεωφορεία δεν θα πραγματοποιούν ενδιάμεσες στάσεις στους σταθμούς Σάκος, Καβύλη, Μαράσια, Δίλοφο, Πτελέα και Πύθιος (στάση).

Επίσης, καταργούνται τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1682 (Αλεξανδρούπολη – Ορεστιάδα) και 1683 (Ορεστιάδα – Αλεξανδρούπολη). Και αυτά τα δρομολόγια θα υποκαθίστανται από λεωφορεία, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις, εκτός της στάσης Πύθιο.

Στην ανακοίνωσή της η «Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».