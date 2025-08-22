Εθνική: Η φαντασμαγορική παρουσίαση της Ελλάδας κόντρα στην Ιταλία (vids)

Η Εθνική αντιμετωπίζει την Ιταλία στο ΟΑΚΑ για το τουρνουά Ακρόπολις, στο προτελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν το Eurobasket της Κύπρου.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, που θα παραταχθεί χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο, Κώστα Σλούκα και Ντίνο Μήτογλου, γνώρισε στην είσοδό της την απόλυτη αποθέωση από τους περίπου 10000 φίλους που παρευρέθηκαν στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων, υπό τους ήχους του «The Final Countdown».

Εθνική: Δείτε τα βίντεο από την είσοδο και την παρουσίαση της Ελλάδας