Ντόρσεϊ: «Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τους διαιτητές, έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε στα νοκ-άουτ»

Η Ελλάδα πραγματοποίησε τη -μέχρι στιγμής- χειρότερη εμφάνισή της στο Eurobasket 2025, καθώς ηττήθηκε με σκορ 80-77 από τη Βοσνία για την 4η αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Eurobasket 2025.

Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ αναφέρθηκε στην αδυναμία της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη να απαντήσει στο δυνατό παιχνίδι των Βόσνιων, ενώ τόνισε πως η συγκεκριμένη ήττα μπορεί να αποδειχτεί χρήσιμη, αν οι διεθνείς μας μάθουν από αυτή.

Δείτε αναλυτικά όσα ανέφερε ο Ντόρσεϊ:

Για τις σκέψεις του μετά τον αγώνα: «Ήταν μία ήττα που χρειαζόμασταν. Έπαιξαν πολύ δυνατά και δεν ανταποκριθήκαμε όπως θα έπρεπε μετά από αυτό. Ήταν ένα καλό τεστ για εμάς. Πήραν πολλές βολές στο τέλος οι αντίπαλοί μας, αλλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε πως σφυρίζουν οι διαιτητές. Ήταν δύσκολο, πρέπει να βρούμε πως θα αντιμετωπίζουμε τις ομάδες που παίζουν πολύ δυνατά, πρέπει να ανταποδίδουμε και όχι να κάνουμε πίσω».

Για το σερί 18-0 που έκαναν οι Βόσνιοι: «Έπαιξαν δυνατά, εμείς δεν σκοράραμε, δεν κάναμε box out, ενώ αυτοί έπαιρναν επιθετικά ριμπάουντ, όταν παίρνεις συνέχεια επιπλέον προσπάθειες, κάποια στιγμή θα σκοράρεις. Αυτό νομίζω ότι προκάλεσε αυτό το σερί».

Για το αν θα είναι καταστροφή να περάσουμε ως τέταρτοι από τον όμιλο: «Όχι ιδιαίτερα, αυτό που μετράει είναι να πάμε στον επόμενο γύρο. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε στα νοκ-άουτ παιχνίδια, οπότε αυτό που μετράει είναι να περάσουμε, δεν έχει σημασία η τελική θέση».

Για το τι πρέπει να αλλάξει η Εθνική μας στα επόμενα παιχνίδια: «Όταν οι ομάδες παίζουν δυνατά απέναντι μας, πρέπει κι εμείς να παίξουμε με αυτόν τον τρόπο. Γι’ αυτό νομίζω ότι αυτή η ήττα ήταν χρήσιμη. Μερικές φορές, όταν οι διαιτητές δεν θα δίνουν τα σφυρίγματα που θα θέλουμε, τότε είναι που πρέπει να απαντάμε».

Για τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα όταν δεν παίζει ο Γιάννης: «Η Βοσνία είναι μία καλή ομάδα, νομίζω ότι πήραν περισσότερα ριμπάουντ από εμάς. Χωρίς τον Γιάννη, χάνουμε πολλά ριμπάουντ. Εκεί πρέπει να είμαστε καλύτεροι, όταν ο Γιάννης λείπει, δηλαδή στα ριμπάουντ. Δεν είναι το παν να πας μέχρι το τέλος αήττητος, θέλεις να έχεις μία ήττα, ώστε να απαντήσεις καλύτερα στα επόμενα παιχνίδια».

Για τα θετικά που κρατάει από το παιχνίδι: «Το θετικό που κρατάμε είναι ότι συνεχίσαμε να παλεύουμε. Όταν προηγήθηκαν, δεν τα παρατήσαμε, φτάσαμε κοντά και δώσαμε στους εαυτούς μας μία ευκαιρία. Απλά, δεν μπορούσαμε να σταματήσουμε να κάνουμε φάουλ, πήραν πολλές βολές, ενώ εμείς χάσαμε πολλά ριμπάουντ».