Πίσω στη βάση τους οι διεθνείς του Ολυμπιακού – Πόζαραν με τα χάλκινα μετάλλιά τους (pic)

Οι διεθνείς της Εθνικής μας ομάδας επέστρεψαν από τη Ρίγα και το Eurobasket και ξεκίνησαν προπονήσεις ενόψει της νέας σεζόν με τον Ολυμπιακό.

Συγκεκριμένα οι Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο και ο γυμναστής της ομάδας Ανδρέας Γκατζούλης επέστρεψαν στο ΣΕΦ και θα βρίσκονται στις υπηρεσίες του Γιώργου Μπαρτζώκα στα προσεχή φιλικά των ερυθρολεύκων στην Κρήτη.

Οι διεθνείς στην πρώτη τους προπόνηση με τον Ολυμπιακό φέρανε μαζί στο ΣΕΦ και τα χάλκινα μετάλλιά που κατέκτησαν στο Eurobasket με την Ελλάδα και φωτογραφήθηκαν με αυτά.

