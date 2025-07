«Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με Τόμας Μπράιαντ των Πέισερς»

Μετά τον Νίκο Ρογκαβόπουλο, την απόκτηση του οποίου η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα, το τριφύλλι κινείται πλέον για την απόκτηση σέντερ, με δημοσίευμα στη Σερβία να κάνει λόγο για προχωρημένες επαφές με τον Τόμας Μπράιαντ των Ιντιάνα Πέισερς.

Όπως αναφέρει το TeleSport.rs, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με τον 27χρονο σέντερ, ο οποίος πέρσι αναδείχθηκε πρωταθλητής Ανατολής με τους Πέισερς.

Ο Τόμας Μπράιαντ άρχισε τη σεζόν στους Μαϊάμι Χιτ, αλλά τον Δεκέμβριο μετακόμισε στην Ιντιάνα, έχοντας στο δεύτερο μισό σημαντικό ρόλο στην ομάδα του Ρικ Κάρλαϊλ.

Ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος βοήθησε τα μέγιστα τους Πέισερς προερχόμενος από τον πάγκο και μάλιστα πήρε χρόνο συμμετοχής και στους τελικούς του NBA απέναντι στους Οκλαχόμα Θάντερ, την περσινή σεζόν είχε συνολικά 66 παιχνίδια, με 6.5 πόντους και 3.8 ριμπάουντ μέσο όρο.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ο Τόμας Μπράιαντ θα μπορούσε να είναι ο αντί – Βαλαντσιούνας, ο οποίος μπορεί να έφτασε κοντά στον Παναθηναϊκό, αλλά τελικά θα συνεχίσει την καριέρα του στον μαγικό κόσμο του NBA και στους Ντένβερ Νάγκετς.

Απομένει να φανεί εάν θα επιβεβαιωθεί το σχετικό ρεπορτάζ του «TeleSport.rs», με τους Σέρβους πάντως να εμφανίζονται σίγουροι για τις επαφές του Παναθηναϊκού με τον 27χρονο σέντερ, ο οποίος θα μπορούσε να υπογράψει ένα συμβόλαιο της τάξεως των 3 εκατ. δολαρίων τον χρόνο.

🚨BREAKING: Has Panathinaikos found a replacement for Jonas Valanciunas? 🟢

According to our exclusive sources, Thomas Bryant is the top candidate to strengthen Panathinaikos at the center position. The two sides are in advanced negotiations, and if everything goes according to… pic.twitter.com/AqCuuk4dIq

— TeleSport.rs (@TelesportRS) July 27, 2025