Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ρογκαβόπουλου από τη Μπασκόνια

Μετά από ένα «σίριαλ» που διήρκεσε αρκετές εβδομάδες, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός κατάφερε να κάνει δικό της τον Νίκο Ρογκαβόπουλο με μεταγραφή από τη Μπασκόνια. Ο Έλληνας γκαρντ/φόργουορντ υπέγραψε συμβόλαιο τεσσάρων ετών με το «τριφύλλι» και έρχεται να ενισχύσει ακόμη περισσότερο το ελληνικό στοιχείο των πράσινων.

Να αναφέρουμε πως ο Παναθηναϊκός κατέβαλε στην Μπασκόνια το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ στους Βάσκους οι οποίο λίγο νωρίτερα είχαν ανακοινώσει την αποχώρησή του από την ομάδα τους.

Πέρσι (σεζόν 2024/25) ο διεθνής καλαθοσφαιριστής είχε 8.9 πόντους, 3.3 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ ανά 19’21” στη Liga Endesa και 9.7 πόντους (με 43.5% στο τρίποντο), 3.9 ριμπάουντ και 1 ασίστ ανά 18’43” στην EuroLeague. Στις 23 Ιανουαρίου 2025 πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της καριέρας του στην EuroLeague σε παιχνίδι με τη Real Madrid, όπου είχε 22 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του προς τη Μπασκόνια ο Ρογκαβόπουλος αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ίσως η καριέρα μου ως παίκτης της Μπασκόνια να έχει τελειώσει, αλλά όπως όλοι οι οπαδοί της Μπασκόνια γνωρίζετε, έχετε έναν νέο οπαδό για όλη σας τη ζωή».

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ανακοινώνει την απόκτηση του Νίκου Ρογκαβόπουλου για τα επόμενα τέσσερα χρόνια.

