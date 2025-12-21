Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Κολοσσό στο ΣΕΦ – Ετοιμάζεται για ντεμπούτο ο Μόντε Μόρις
Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL με τον Μόντε Μόρις να αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με τα ερυθρόλευκα.
O Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ (13:00) για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL και θέλει ακόμα μία νίκη για να συνεχίσει με το απόλυτο για να παραμείνει μόνος πρώτος στη βαθμολογία.
Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της αναμέτρησης για τον κόσμο του Ολυμπιακού είναι πως θα έχουν την ευκαιρία να δουν για πρώτη φορά με τα ερυθρόλευκα τον Μόντε Μόρις, ο οποίος αναμένεται να κάνει το ντεμπούτο του με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα.
Ο Αμερικανός νωρίτερα δηλώθηκε στη λίστα των ξένων του Ολυμπιακού παίρνοντας τη θέση του τραυματία Κίναν Έβανς, ο οποίος θα χάσει ολόκληρη τη χρονιά, λόγω της ρήξης αχίλλειου τένοντα που υπέστη.
Οι ερυθρόλευκοι προέρχονται από εκτός έδρας νίκη κόντρα στο Περιστέρι Betsson, ενώ η ομάδα του Κολοσσού, στην προηγούμενη αγωνιστική είχε ρεπό και προέρχεται από εκτός έδρας ήττα από τον ΠΑΟΚ στην 9η αγωνιστική.
Αξίζει να σημειωθεί πως η διαιτητική τριάδα θα αποτελείται από τους Συμεωνίδη-Χριστινάκη-Αθανασιάδη.
Ακόμη, στις 16:00 η Καρδίτσα θα αντιμετωπίσει στο «Γιάννης Μπουρούσης» το Μαρούσι. Και αυτή η αναμέτρηση θα προβληθεί στο ΕΡΤ2 Σπορ, ενώ θα σφυρίξουν οι Τσαρούχα-Σκανδαλάκης-Ζιώγας.
Το πρόγραμμα της ημέρας για τη Stoiximan GBL – Ξεχωρίζει το Ολυμπιακός – Κολοσσός
13:00 Ολυμπιακός – Κολοσσός Ρόδου
16:00 Καρδίτσα – Μαρούσι
