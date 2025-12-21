Το πρώτο καλάθι του Μόντε Μόρις με τη φανέλα του Ολυμπιακού (vids)
Ο Μόντε Μόρις, στο ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό, πέτυχε τους πρώτους του πόντους με τα ερυθρόλευκα – Δείτε το βίντεο.
Το ντεμπούτο του με τον Ολυμπιακό πραγματοποίησε ο Μόντε Μόρις, που πάτησε στο παρκέ του ΣΕΦ στα τέλη της περιόδου και λίγα λεπτά μετά πέτυχε και τους πρώτους του πόντους με τα ερυθρόλευκα.
Ο Αμερικανός έκανε αισθητή την παρουσία του με το «καλημέρα» μοιράζοντας την μπάλα και… βουτώντας για να την κλέψει, ενώ στη συνέχεια πέτυχε και το πρώτο του τρίποντο για τους Πειραιώτες.
Οι πρώτοι πόντοι του Μόντε Μόρις με τον Ολυμπιακό
Oι πρώτες φάσεις του Μόρις στο ΣΕΦ
