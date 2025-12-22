Ο τρομερός Ντόρσεϊ με 41 πόντους αναδείχτηκε MVP της αγωνιστικής στην Stoiximan GBL (vid)
Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ πήρε… φωτιά και οδήγησε τον Ολυμπιακό και κατέκτησε το βραβείο του MVP της αγωνιστικής στην Stoiximan GBL.
Ο Ολυμπιακός έκανε το 11/11 στη Stoiximan GBL επικρατώντας του Κολοσσού Ρόδου με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να κάνει… όργια δίνοντας συνέχεια στις εκπληκτικές εμφανίσεις του την εφετινή σεζόν, κάνοντας νέο ρεκόρ καριέρας.
Απέναντι στην ομάδα της Ρόδου το κοντέρ σταμάτησε στους 41 πόντους με 12/19 εντός παιδειάς με 3/5 δίποντα, 9/14 τρίποντα, 8/8 βολές, παίρνοντας 6 ριμπάουντ και μοιράζοντας 5 ασίστ, συγκεντρώνοντας 45 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης, στα 31:59 που έμεινε στο παρκέ.
Ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ των Πειραιωτών αναδείχθηκε MVP της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, συμβάλλοντας αποφασιστικά στο 11Χ11 της ομάδας του στο φετινό πρωτάθλημα, στο δρόμο για το απόλυτο πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ.
Η απίθανη εμφάνιση του Ντόρσεϊ κόντρα στον Κολοσσό Ρόδου:
