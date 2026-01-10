Ολυμπιακός: Ο Μόντε Μόρις υπέστη ρήξη συνδέσμου – Πόσο καιρό θα μείνει εκτός δράσης

Τυχερός στην… ατυχία του ο Μόντε Μόρις, που μετά τις εξετάσεις που υποβλήθηκε διαπιστώθηκε πως υπέστη ρήξη πρόσθιας μοίρας έξω πλαγίου συνδέσμου, όταν γύρισε τον αστράγαλό του στο ματς του Ολυμπιακού με την Μπάγερν Μονάχου.

Μάλιστα, οι εξετάσεις φανέρωσαν πως γλίτωσε το οστικό οίδημα ο Αμερικανός γκαρντ των Πειραιωτών και αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για περίπου τέσσερις εβδομάδες.

Με δεδομένο λοιπόν πως ο Μόρις θα μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα, δεν θα αγωνιστεί σίγουρα με Παρτίζαν (14/1), Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1), Αναντολού Εφές (22/1), Μπαρτσελόνα (29/1), Ντουμπάι BC (3/2) και Βίρτους Μπολόνια (6/1) στη Euroleague, ενώ για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL τίθεται εκτός για τα παιχνίδια με Καρδίτσα (11/1), Μαρούσι (17/1), Κολοσσός Ρόδου (25/1), Περιστέρι (31/1) και Προμηθέα (8/2).

Οι αγώνες που θα χάσει ο Μόρις

11/1 Καρδίτσα – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

14/1 Παρτίζαν – Ολυμπιακός (EuroLeague)

17/1 Ολυμπιακός – Μαρούσι (Stoiximan GBL)

20/1 Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ (EuroLeague)

22/1 Αναντολού Εφες – Ολυμπιακός (EuroLeague)

25/1 Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός (Stoiximan GBL)

29/1 Ολυμπιακός – Μπαρτσελόνα (EuroLeague)

31/1 Ολυμπιακός – Περιστέρι (Stoiximan GBL)

3/2 Dubai BC – Ολυμπιακός (EuroLeague)

6/2 Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια (EuroLeague)