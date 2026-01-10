sports betsson
Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026
10.01.2026 | 10:14
Δεμένα πλοία στον Πειραιά λόγω των ισχυρών ανέμων
Ποια παιχνίδια είναι πιθανό να χάσει ο Μόντε Μόρις
Euroleague 10 Ιανουαρίου 2026 | 11:52

Ποια παιχνίδια είναι πιθανό να χάσει ο Μόντε Μόρις

Η εκτίμηση του Γιώργου Μπαρτζώκα για τον τραυματισμό του Μόντε Μόρις ήταν «βαρύ διάστρεμμα» – Τι σημαίνει αυτό για τον Αμερικανό και ποια ματς πιθανότατα θα χάσει;

Ο Μόντε Μόρις ήταν ο μεγάλος άτυχος της βραδιάς (9/1) στο ΣΕΦ και στη νίκη του Ολυμπιακού επί της Μπάγερν (95-80), με τον Αμερικανό να αποχωρεί υποβασταζόμενος από το παρκέ, έχοντας γυρίσει τον αριστερό αστράγαλό του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις και όσα είπε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, ο Μόρις έχει υποστεί βαρύ διάστρεμμα, που αναμένεται να τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για έναν μήνα, ωστόσο το ακριβές μέγεθος του τραυματισμού του και ο χρόνος που θα χρειαστεί να μείνει στα… πιτς θα αποσαφηνιστούν, μετά τις εξετάσεις στις οποίες θα υποβληθεί.

«Ο Μόρις θα κάνει μαγνητική, αλλά φαίνεται ότι είναι βαρύ διάστρεμμα. Είναι πρησμένος ο αστράγαλός του…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής του Ολυμπιακού στις δηλώσεις του μετά το ματς, αναφορικά με τον τραυματισμό του Αμερικανού. Τι σημαίνει όμως πρακτικά «βαρύ διάστρεμμα»;

Για έναν αθλητή, ένα βαρύ διάστρεμμα (3ου βαθμού) σημαίνει πλήρη ρήξη των συνδέσμων στον αστράγαλο, προκαλώντας έντονο πόνο, μεγάλο πρήξιμο, μώλωπες, και σοβαρή αστάθεια στην άρθρωση, που τον καθιστά αδύνατο να πατήσει το πόδι, απαιτώντας μακρά αποθεραπεία.

Συγκεκριμένα, ένα βαρύ διάστρεμμα χαρακτηρίζεται από:

Πλήρης Ρήξη Συνδέσμων: Οι σύνδεσμοι που συγκρατούν την άρθρωση έχουν σχιστεί τελείως.
Έντονος Πόνος: Ο πόνος είναι οξύς και πολύ δυνατός.
Σημαντικό Οίδημα & Μώλωπες: Μεγάλο πρήξιμο και εσωτερική αιμορραγία (μώλωπες) είναι συχνά.
Αστάθεια Άρθρωσης: Ο αθλητής αισθάνεται ότι το πόδι «φεύγει» ή δεν έχει στήριξη, καθιστώντας τη βάδιση αδύνατη.
Ακουστό «Κρακ»: Συχνά ακούγεται ή γίνεται αισθητός ένας ήχος σχισίματος τη στιγμή του τραυματισμού.

Μία από τις επιπτώσεις ενός τέτοιου τραυματισμού είναι ο μεγάλος χρόνος αποκατάστασης (απαιτείται πλήρης ακινητοποίηση και εντατική φυσικοθεραπεία, σε αντίθεση με τα ελαφριά διαστρέμματα που επουλώνονται σε εβδομάδες). Το οίδημα μπορεί να παραμείνει 4-6 εβδομάδες ή και περισσότερο, ενώ πολλές φορές απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση.

Τα ματς που πιθανότατα θα χάσει ο Μόντε Μόρις

Αν οι φόβοι επιβεβαιωθούν και ο Μόρις μείνει εκτός δράσης για έναν μήνα, τότε δεν θα αγωνιστεί σίγουρα με Παρτίζαν (14/1), Μακάμπι Τελ Αβίβ (20/1), Αναντολού Εφές (22/1), Μπαρτσελόνα (29/1), Ντουμπάι BC (3/2) και Βίρτους Μπολόνια (6/1) στη Euroleague, ενώ για το πρωτάθλημα της Stoiximan GBL τίθεται εκτός για τα παιχνίδια με Καρδίτσα (11/1), Μαρούσι (17/1), Κολοσσός Ρόδου (25/1), Περιστέρι (31/1) και Προμηθέα (8/2).

